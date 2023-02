Arrogância de Rory McIlroy entra na cabeça de seus rivais no Phoenix Open

Tele WM Phoenix Aberto tem uma nova bolsa enorme e um campo cheio de estrelas quando a maior festa do golfe começa Semana do Super Bowl no Vale do Sol.

Em resposta ao LIV Golf League financiada pela Arábia Saudita, o torneio é um evento elevado do PGA Tour com uma bolsa de $ 20 milhões e uma parte do vencedor de $ 3,6 milhões – acima de $ 8,2 milhões e $ 1,476 milhão em 2022.

“Já era um grande evento, mas ficou ainda maior”, melhor classificado Rory McIlroy disse. “Feliz por estar aqui e ansioso pela semana.”

McIlroy está tentando obter três vitórias consecutivas no PGA Tour depois de levar o Campeonato de turismo em agosto e a Copa CJ em outubro. Ele também venceu há duas semanas em Dubai em o tour europeu em seu primeiro início de ano.

O norte-irlandês fez sua única outra largada no TPC Scottsdale há dois anos, fechando com 64 para empatar em 13º.

O campo apresenta oito dos 10 melhores do mundo.

Perguntaram a McIlroy se ele se sentia como o melhor jogador do mundo agora.

“Sim”, ele respondeu. “Estou jogando bem. Sinto que, em termos de consistência, tenho estado tão bem como sempre estive em minha carreira.”

O torneio e o Super Bowl estão na cidade na mesma semana para primeira vez desde 2015.

“É incrível ter dois desses grandes eventos na mesma cidade no mesmo fim de semana”, McIlroy disse. “Vai ser muito interessante porque eu sinto que sábado aqui vai ser um grande dia em termos de os numeros e tudoe será interessante ver como é o domingo com as pessoas obviamente querendo chegar ao Super Bowl”.