As 11 principais maneiras de obter mais espectadores no Twitch (2023)

Nos últimos anos, o Twitch se tornou uma plataforma de streaming popular. Como sua popularidade continua a crescer, as pessoas agora podem não apenas jogar, mas também assistir a outros jogá-los nesta plataforma. A plataforma oferece algo para todos: músicos, educadores, jogadores e amantes da música. Apesar disso, pode ser difícil para novos streamers se destacarem em uma plataforma onde há tanta concorrência. Neste artigo, darei dicas sobre como obter mais espectadores no Twitch em 2023.

Por que precisamos obter mais espectadores no Twitch?

Para que os streamers do Twitch ganhem mais espectadores, existem vários motivos para isso:

Geração de receita: Existem muitas maneiras de os streamers gerarem receita no Twitch, incluindo assinaturas, doações e patrocínios. É essencial que os streamers tenham um público grande e engajado se quiserem maximizar seus ganhos. Exposição aumentada: Um streamer com mais espectadores também recebe mais exposição na plataforma. O canal de um streamer pode crescer como resultado do aumento da exposição, o que facilita o crescimento de seguidores, visualizações e engajamento. Edifício comunitário: O Twitter não é apenas uma plataforma de streaming; é uma rede de pessoas que compartilham interesses semelhantes. Mais espectadores podem ajudar os streamers a criar seguidores leais que apoiam seus canais e se envolvem com seu conteúdo. Oportunidades: Os streamers podem receber mais patrocínios, parcerias e colaborações à medida que seu público cresce. É possível monetizar o conteúdo de um streamer e fazer sua marca crescer por meio dessas oportunidades. Satisfação pessoal: Muitos streamers gostam de compartilhar sua paixão e se orgulham de seu conteúdo. Mais espectadores podem aumentar o alcance dos streamers e compartilhar seu conteúdo com um público mais amplo, o que pode ser gratificante para eles.

Como obter mais espectadores no Twitch

Se você deseja saber como obter mais espectadores no Twitch, lembre-se de algumas instruções. Portanto, se você deseja aumentar sua popularidade no Twitch, certifique-se de ler o guia até o final.

Construir uma marca forte

É importante se destacar no Twitch para ser notado. Seu canal se destacará da multidão se você criar uma marca forte e os espectadores o reconhecerão facilmente. Você deve começar criando um avatar, nome de usuário e banner que represente sua marca. Para consistência em sua marca de mídia social, use a mesma marca em todas as plataformas.

Desenvolva um cronograma consistente

É importante ser consistente ao transmitir no Twitch. Isso ajuda seus espectadores a saber quando sintonizar seu canal se você desenvolver uma programação consistente. Além disso, você e seu público precisam encontrar uma programação que funcione para vocês dois. Se você estiver transmitindo durante um fuso horário popular entre seus espectadores, considere a transmissão durante esse período.

Envolva-se com seus espectadores

No Twitch, o engajamento é crucial para construir uma comunidade. Leia e responda às mensagens de seus espectadores para garantir que você interaja com eles. Seus espectadores também podem votar em quais jogos ou tópicos você deve jogar com base nas enquetes que você cria. Além de hospedar brindes, você também pode incentivar os espectadores a se envolverem com seu conteúdo.

Rede com outros streamers

É eficaz interagir com outros streamers do Twitch para obter mais assinantes. Transmitir com outros streamers pode ajudá-lo a expor seu canal a um público mais amplo e atrair novos assinantes. Também é possível hospedar outros streamers em seu canal, o que exporá seu canal aos espectadores de forma recíproca.

Utilize a mídia social

Usar a mídia social para promover seu canal do Twitch é uma ótima ideia. Se você deseja compartilhar sua programação de transmissão, destaques e outros conteúdos, pode fazê-lo por meio de plataformas de mídia social como Twitter, Instagram e Facebook. Para promover seu canal e interagir com espectadores em potencial, você também pode participar de grupos do Facebook e servidores do Discord.

Forneça conteúdo de qualidade

No Twitch, conteúdo de qualidade é a chave para o sucesso. Você deve fornecer conteúdo envolvente, informativo e divertido para seus espectadores para mantê-los interessados. Manter seu conteúdo atualizado também pode envolver experimentar diferentes formatos, como desafios de jogos ou corridas de velocidade.

Use técnicas de SEO

É possível que seu canal do Twitch seja descoberto por espectadores que buscam conteúdo específico usando técnicas de SEO. Ao usar palavras-chave relevantes no título e na descrição da transmissão, você pode melhorar a classificação do mecanismo de pesquisa do seu canal do Twitch. Para ajudar os espectadores a encontrar seu canal, você pode adicionar tags para ajudar os espectadores a encontrar jogos ou tópicos específicos.

Aproveite os anúncios do Twitch

Usar o Twitch Ads pode ajudar você a alcançar um público mais amplo e promover seu canal. Você pode segmentar públicos específicos com o Twitch Ads com base em sua localização, interesses e outras características. Para manter os espectadores interessados ​​e evitar que cliquem, seu conteúdo deve ser de alta qualidade e envolvente.

Forneça valor aos seus espectadores

No Twitch, construir uma comunidade leal requer fornecer valor aos seus espectadores. O conteúdo que você cria pode agregar valor aos seus espectadores, mas também a assistência que você fornece para melhorar suas habilidades de jogo ou até mesmo o entretenimento que você oferece por meio de sua personalidade. Como alternativa, você pode oferecer conteúdo exclusivo para assinantes, como streams ou canais do Discord.

Seja paciente e consistente

Para construir um canal Twitch de sucesso, você deve ser paciente e consistente. Pode levar meses ou até anos para você construir um público fiel, e é improvável que você se torne um sucesso da noite para o dia. Consequentemente, você deve permanecer paciente e continuar criando conteúdo de qualidade e interagindo com seus espectadores.

Quando se trata de construir um canal Twitch de sucesso, a consistência é a chave. Certifique-se de que seu conteúdo seja consistente em termos de qualidade, formato e nicho, seguindo sua programação de transmissão. Ao ser consistente, seus espectadores saberão o que esperar de seu canal e terão mais chances de ficar por aqui.

Além disso, ao transmitir no Twitch, você precisa ser autêntico e verdadeiro consigo mesmo. É possível que os espectadores detectem quando um streamer não é genuíno e isso leva a uma diminuição na audiência e no engajamento. Portanto, é imperativo ser você mesmo e criar conteúdo que reflita seus interesses e personalidade.

Usando o Reddit, como você pode obter mais espectadores do Twitch?

O Reddit está sendo usado por alguns dos streamers mais populares do mundo para aumentar o número de inscritos em seus canais do Twitch, criando um subreddit, postando clipes de gameplay ou conectando-se com outros jogadores que têm uma forte presença no Reddit. Portanto, você também pode tentar esta técnica para obter mais espectadores no Twitch.

Conclusão

Por fim, construir um canal Twitch de sucesso em 2023 requer esforço, consistência, engajamento, networking, promoção de mídia social, conteúdo de qualidade, otimização de SEO, anúncios Twitch e paciência. Se você seguir essas dicas, aumentará suas chances de atrair espectadores no Twitch e construir um canal de sucesso. Então, é assim que se consegue mais espectadores no Twitch. Esperamos que este artigo tenha ajudado você. Além disso, caso precise de mais informações, comente abaixo e nos avise.

