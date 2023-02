As 12 principais maneiras de corrigir o erro do ChatGPT no momento no PC/Mobile

O ChatGPT está ficando famoso a cada dia após seu lançamento. A razão por trás do crescimento chocante não é outra senão a ideia única de responder à consulta dos usuários de maneira muito direta. O ChatGPT é capaz de fazer muitas coisas para os usuários. Ele pode sugerir um filme e escrever um código totalmente novo para sua pergunta. Todas essas coisas fizeram com que os usuários abrissem constantemente o site.

Em um tempo conciso, o site tem mais de 616 milhões de visualizações de página. Não é fácil para qualquer novo site conseguir isso. No entanto, a empresa está pagando muitas despesas para torná-lo gratuito para os usuários, o que não é nada fácil. Milhões de usuários acessam constantemente o site a qualquer momento, por isso muitos usuários enfrentam problemas.

Muitos usuários que tentaram acessar o ChatGPT e usá-lo estavam recebendo a mensagem de erro “ChatGPT está no limite agora.” Existem vários motivos disponíveis por trás do problema devido ao qual você pode enfrentá-lo. Às vezes, os usuários recebem uma mensagem de erro ao usar o ChatGPT, o que torna sua experiência incorreta com o site. No entanto, você pode corrigir esse problema facilmente com a ajuda dos métodos que listaremos abaixo no artigo. Verifique-os corretamente se quiser corrigir o problema e começar a usar o site novamente.

Por que estou recebendo o erro “ChatGPT está no limite agora” no celular/PC?

Milhares de usuários estão tentando usar o ChatGPT em seus Windows com a ajuda do navegador. No entanto, eles veem a mensagem de erro de que o ChatGPT está em capacidade. Esta mensagem será exibida em seu dispositivo se milhões de usuários já estiverem usando o site e não houver mais servidores para lidar com esses usuários. Além disso, existem outros motivos pelos quais os usuários podem enfrentar o problema. Nós os listamos abaixo, portanto, verifique-os.

Corrigir o erro “ChatGPT está no limite de capacidade agora” no Windows 2023

Muitos usuários estão presos com a mensagem de erro de capacidade. Devido ao problema, os usuários não conseguem usar o site e fazer suas perguntas, o que os deixa tristes. Estamos aqui para explicar como você resolverá o problema e, depois disso, poderá usar o ChatGPT sem problemas.

Tente depois de algum tempo

O ChatGPT é uma nova ferramenta de IA que lhe dará a resposta para a consulta que você fez. É um novo tipo de experimento que os desenvolvedores estão fazendo para facilitar as coisas para os usuários. Assim, os usuários estão ansiosos para explorar o site. Muitos usuários estão abrindo o site por motivos legítimos ou desejam saber a resposta para sua consulta, que não conseguem encontrar. Mas milhões de usuários estão abrindo o site do ChatGPT apenas para explorar as coisas e fazer perguntas desnecessárias ao bot, o que nem é necessário.

Muitos usuários estão tentando acessar o site, mesmo que não seja essencial. Se você é um deles, sugerimos que tente usar o site depois de algum tempo. Os servidores já estão ocupados, portanto não poderão processar sua solicitação; assim, você pode tentar acessar novamente o site após 1 ou 2 horas. Experimente esta etapa e verifique se a mensagem de erro de capacidade ainda está sendo exibida ou não.

Recarregue a página

Quando você receber a mensagem de erro, recarregar a página é a primeira coisa que você pode tentar para resolver o problema. Ao recarregar a página, todos os componentes serão carregados novamente e, se o problema for resolvido, ela voltará a funcionar corretamente. Às vezes, os usuários recebem a mensagem de erro de capacidade se os componentes não estiverem funcionando corretamente ou se não tiverem sido atualizados. Tente recarregar a página nesse momento para resolver o problema.

Verifique se há interrupções do servidor

Se o ChatGPT Server enfrentar interrupções do servidor ou receber muitas consultas em sua plataforma, a mensagem de erro de capacidade será exibida sempre que você tentar usá-lo. Nesse caso, sugerimos que você verifique as interrupções do servidor no site. É porque o site foi lançado recentemente e recebeu mais de 616 milhões de tráfego em pouco tempo.

Esse pode ser um dos motivos pelos quais você está recebendo a mensagem de erro de capacidade. Verifique as interrupções do servidor do site com a ajuda de sites de terceiros ou por meio do site da OpenAI e contas de mídia social.

Limpe os dados do cache do navegador

Se você abriu o site e recebeu mensagens de erro de capacidade do ChatGPT constantemente, mesmo depois de atualizar a página, limpar o cache do navegador pode ajudá-lo a corrigir o problema. É porque o navegador salva os caches através dos quais eles podem abrir o site rapidamente.

Isso pode causar problemas porque, muitas vezes, o navegador da Web salva o cache e continua abrindo a mesma página devido a alguns problemas na resposta recebida do servidor. Limpar o cache do navegador da Web pode resolver o problema rapidamente.

Entre na sua conta novamente

Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a alguns problemas de login com sua conta. Sugerimos que você tente fazer login na sua conta novamente depois de sair. Se não conseguir sair, tente limpar o cache do navegador e tente fazer login novamente.

Desativar VPN

Se você estiver usando VPN no seu PC, sugerimos que tente usar o site depois de desligá-lo. Sim, se você estiver usando uma VPN gratuita, isso pode causar problemas na execução do site. Experimente o passo e verifique se funciona.

Use o ChatGPT no modo de navegação anônima

Você pode executar o ChatGPT no modo anônimo para verificar se há problemas ao executá-lo na guia geral. Às vezes, esse tipo de erro é causado devido ao rastreamento de dados. Mas quando você acessar o ChatGPT no modo de navegação anônima, há chances de que o problema não ocorra depois de fazer isso, pois seus dados não estão sendo rastreados no modo de navegação anônima.

Experimente outra conta

Tente usar uma conta diferente para acessar o ChatGPT. Sim, se houver algum problema com sua conta ou se você fizer muitas perguntas, poderá receber a mensagem de erro de capacidade devido a isso. Sugerimos que você tente usar uma conta diferente para acessar o ChatGPT naquele momento. Você também pode criar uma nova conta se quiser pesquisar algumas consultas importantes. O ChatGPT dá mais preferências à conta recém-criada.

Não use o ChatGPT durante os horários de pico

Se você está recebendo a mensagem de erro de capacidade no ChatGPT, sugerimos que você não o use nos horários de pico. O horário de pico significa o horário em que a maioria dos usuários está tentando acessar o site naquele momento. Você pode tentar usar o ChatGPT quando houver menos tráfego, como de manhã ou à tarde.

Usar um navegador diferente

O problema também pode ocorrer devido a alguns problemas no suporte aos elementos do site em seu navegador. Sim, isso acontece muitas vezes. Assim, sugerimos que você tente acessar o site em seu PC usando um navegador diferente.

Compre uma assinatura do ChatGPT Plus

Se você é um usuário regular do ChatGPT e deseja usá-lo sem nenhuma mensagem de erro, pode comprar a assinatura do ChatGPT Plus. Sim, a OpenAI lançou serviços baseados em assinatura para os usuários que desejam usar o ChatGPT sem problemas. A assinatura do ChatGPT Plus foi lançada por US$ 20 nos Estados Unidos e em breve estará disponível para usuários de outros países.

Relate o problema para abrir o AI

Muitos usuários relataram que estão recebendo a mensagem de erro de capacidade sempre que tentam usá-la. Provavelmente devido a alguns bugs, então relate o problema ao OpenAI. Eles realmente trabalharão para corrigir o problema.

Empacotando

O ChatGPT é um famoso site baseado em IA que pode resolver nossas dúvidas sem pesquisar na Internet por muito tempo. Milhões de usuários estão tentando usar o site e não é fácil lidar com o tráfego simultaneamente. Assim, o site exibe o “ChatGPT está no limite agora”.

Devido à mensagem de erro, os usuários não podem usar o site. Através desta postagem, explicamos tudo sobre o erro e como você pode corrigi-lo. Portanto, experimente as etapas listadas acima para corrigir o problema do erro ChatGPT.

Perguntas frequentes – ChatGPT está no limite da capacidade agora

1. Como corrigir o erro de rede do ChatGPT?

Muitos usuários estão enfrentando o erro de rede do ChatGPT. Você pode tentar os métodos acima para resolver o problema de rede. No entanto, se você ainda enfrentar os problemas, clique aqui para acessar nosso artigo separado sobre o erro de rede do ChatGPT.

2. O que é o erro de capacidade do ChatGPT?

Os usuários estão recebendo o erro “ChatGPT está no limite de capacidade agora”. Este erro aparecerá em sua tela quando não houver capacidade para lidar com mais consultas do usuário. Milhões de usuários estão acessando o site ChatGPT para tirar dúvidas. No entanto, é difícil para o site lidar com tanto tráfego. É por isso que eles limitam os pedidos e mostram mensagens de erro de capacidade.

3. Como corrijo o erro de capacidade do ChatGPT

Muitos usuários estão recebendo a mensagem de erro do ChatGPT Capacity ao tentar usar o site. Esse problema ocorrerá devido a vários motivos listados na postagem acima. Também listamos as várias maneiras pelas quais você pode resolver o problema rapidamente. Se você deseja corrigir o problema, experimente esses métodos.

