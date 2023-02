As 12 principais maneiras de corrigir Street Fighter 5 não inicializando ou carregando (2023)

Street Fighter 5 é um famoso jogo de luta desenvolvido pela Capcom e Dimps e publicado pela Capcom. O jogo está disponível em diferentes plataformas, para que os jogadores possam jogá-lo facilmente. Mas, os usuários estão procurando a consulta “Steam Street Fighter 5 não inicia.” Milhares de usuários relatam o mesmo problema e não sabem o que fazer a seguir. Estamos aqui com o guia, onde informaremos como corrigir o problema. Esteja conosco até o final para saber as correções e a causa dos problemas que você está enfrentando.

Por que os usuários estão enfrentando o problema do Steam Street Fighter 5 não iniciar

Muitos usuários estão relatando problemas com o Street Fighter 5. No entanto, eles não conseguem descobrir o motivo disso. Listamos os motivos abaixo, portanto, verifique-os.

A conexão com a internet é fraca.

O Windows Defender ou antivírus está bloqueando o aplicativo.

Existem alguns problemas com os arquivos do jogo.

Seu sistema não atende aos requisitos do sistema.

O servidor do jogo não está funcionando corretamente.

Corrigir problemas de inicialização do Steam Street Fighter 5

Depois de ler as informações acima, esperamos que você entenda por que o problema de não iniciar o Steam Street Fighter 5 está ocorrendo com você.

Reinicie seu dispositivo

Se o jogo não iniciar no seu dispositivo, sugerimos que reinicie o dispositivo e tente. Isso pode ajudá-lo a resolver o problema porque o jogo pode não iniciar devido a um problema nos arquivos de inicialização do seu PC. Depois de reiniciá-lo, é provável que o problema seja corrigido. Experimente o método e verifique se o problema foi resolvido. Caso contrário, implemente os métodos listados abaixo.

Verifique a conexão com a Internet

O jogo não será iniciado se você não estiver conectado a uma conexão de internet de alta velocidade. Os jogos como o Street Fighter 5 requerem uma conexão de internet estável. Sugerimos que você verifique a velocidade de internet da conexão de rede que você está usando. Você pode fazer isso facilmente com a ajuda do testador de velocidade da Internet.

Você tem que abrir o navegador e procurar o testador de velocidade da internet. Depois de obter o resultado, use qualquer testador de velocidade da Internet para verificar a velocidade. Se houver algum problema com a velocidade da Internet, corrija-o o mais rápido possível para executar o jogo. Se não houver nenhum problema, verifique o seguinte método.

Verifique os requisitos do sistema

Seu PC deve atender aos requisitos mínimos do sistema para rodar o jogo sem problemas. Listamos os requisitos do sistema abaixo. Verifique isso.

Requisitos Mínimos do Sistema

DirectX: versão 11

Gráficos: NVIDIA® GeForce® GTX 480 ou superior

Memória: 6GB RAM

Rede: Conexão de Internet de alta velocidade

SO: Windows 7 64 bits

Processador: Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz

Placa de Som: Compatível com DirectX

Recomendado

DirectX: versão 12

Gráficos: AMD Radeon R7 370 ou GeForce GTX 960

Memória: 8GB RAM

Rede: Conexão de Internet de alta velocidade

SO: Windows 7 64 bits

Processador: Intel Core i5

Placa de Som: Compatível com DirectX

Para executar o jogo sem problemas, certifique-se de verificar se o driver gráfico está atualizado ou não. O driver gráfico desempenha um papel significativo na execução do jogo. Se não for atualizado, o Steam Street Fighter 5 não será lançado. Primeiro, verifique a atualização do driver gráfico e, se houver alguma atualização disponível, faça o download. Depois de baixá-lo, você deve reiniciar o seu PC. Depois que o PC for reiniciado, tente executar novamente o jogo.

Desativar o Firewall do Windows

o Steam Street Fighter 5 não será lançado se o Windows Defender Firewall bloquear a resposta. O Firewall do Windows bloqueia todas as respostas suspeitas que estão sendo recebidas do servidor do jogo. Se ele bloqueou o jogo por engano devido a atividades suspeitas, você precisará desativá-lo para verificar o problema. Você pode desativá-lo seguindo as etapas listadas. Clique aqui para ver os passos. Depois de implementar as etapas, verifique se o jogo foi iniciado ou não. Caso contrário, você precisará desativar o antivírus.

Desativar antivírus

O funcionamento do Antivírus é semelhante ao do Firewall. O Antivírus também bloqueia as respostas caso encontre alguma atividade suspeita. O Street Fighter 5 não será iniciado no seu PC se o antivírus estiver bloqueando. Para corrigir o problema, você precisará desativar o antivírus. Você pode fazer isso facilmente acessando as configurações do antivírus. Depois de abrir as configurações, desative todas as seguranças. É isso.

Fechar processo em segundo plano

Há chances de que seu sistema tenha muitos aplicativos em segundo plano, por isso não está obtendo os recursos adequados para executar o jogo. Para corrigir isso, você deve abrir o Gerenciador de Tarefas e encerrar a tarefa desnecessária. Depois de fazer isso, verifique se o problema foi resolvido.

Tente Executar em Administrador

Alguns jogos requerem controle total para serem executados no sistema corretamente. Se o seu jogo não estiver recebendo essas configurações, o Steam Street Fighter 5 não inicia. Você pode tentar executar o jogo no modo Administrador para corrigir esse problema. Você pode fazer isso facilmente clicando com o botão direito do mouse no arquivo do jogo. Depois de fazer isso, verifique a opção “Executar como administrador”. Se o jogo rodar perfeitamente, seu sistema está com problema.

Verifique os arquivos do jogo

Existe uma opção no Steam através da qual você pode reparar os arquivos do jogo. Sugerimos que você experimente o método e verifique se há algum problema com os arquivos do jogo. Se houver algum problema com os arquivos do jogo, a ferramenta de reparo do Steam irá corrigi-lo e você poderá jogar o jogo corretamente. Para fazer isso, você deve abrir o Steam e ir para a Biblioteca. Na biblioteca, clique com o botão direito do mouse no jogo e lá você verá a opção. Verifique o arquivo do jogo e verifique se o problema foi resolvido.

Se você não atualiza o jogo há muito tempo, isso também pode causar problemas na inicialização. Os jogadores devem certificar-se de que estão atualizando o jogo regularmente para funcionar corretamente. Sugerimos que você verifique as atualizações do jogo. Se alguma atualização estiver disponível, baixe-a e verifique se o problema foi resolvido.

Steam Street Fighter 5 não será lançado se você não estiver usando a versão mais recente do sistema operacional. Sugerimos que você verifique as atualizações do sistema e, se houver alguma atualização disponível, faça o download. O problema provavelmente será resolvido baixando o sistema operacional mais recente.

Reinstale o jogo

Mesmo depois de tentar todos os métodos acima, se você não conseguir corrigir o problema, sugerimos que reinstale o jogo. Ao fazer isso, você será capaz de resolver o problema. Muitos jogadores tentaram essas etapas e foram bem-sucedidos nelas.

Empacotando

Street Fighter 5 é um jogo de luta frente a frente. Milhares de jogadores adoram o jogo e o jogam com toda a emoção. No entanto, alguns usuários estão relatando problemas com o jogo. Eles relataram que Steam Street Fighter 5 não inicia. Então, estamos aqui para ajudá-lo. Nesta postagem, listamos os métodos para corrigir o problema. Por hoje é isso, até a próxima.

perguntas frequentes

1. É tarde demais para jogar SFV?

Não, você pode começar a jogar Street Fighter 5 a qualquer momento.

2. Street Fighter 5 é gratuito para PC?

Street Fighter 5 não é gratuito no PC. Você tem que comprar na loja.

3. Por que o SFV continua travando?

O Street Fighter 5 continuará travando se você não estiver usando um PC adequado, uma boa conexão com a Internet, gráficos atualizados e muito mais. Listamos as maneiras pelas quais você pode resolvê-lo. Confira os métodos acima.

LEIA TAMBÉM: