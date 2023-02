As 5 principais alternativas seguras de Putlocker de 2023 (streaming de filmes grátis)

Devido à introdução de smartphones, muitas mudanças significativas ocorreram! Esses smartphones são equipados com sistemas operacionais avançados e amplo espaço de armazenamento, o que permite que seus usuários acessem a internet e baixem diversos aplicativos nela. O serviço Putlocker.to foi um deles. Se você conhece esse serviço de streaming online, pode pular o artigo. Mas se você quiser saber por que o Putlocker foi desativado? Ou quais são as várias alternativas gratuitas de trabalho para o putlocker 2023? Continue lendo o artigo até o final.

Alternativas gratuitas do Putlocker: No mundo do streaming de vídeo digital e online, há conflitos intermináveis ​​entre proprietários de direitos autorais e indivíduos que desejam assistir a filmes e programas de TV gratuitamente. Algumas pessoas usam sites de torrent, enquanto outras usam aplicativos online como o Putlocker. Os compartilhadores de arquivos e streamers geram um método para transmitir filmes e programas de TV gratuitamente, e os detentores dos direitos autorais encontram uma maneira de desligá-los.

O que é o Putlocker?

Putlocker é uma espécie de armário, que contém vários sites de índice de hospedagem de arquivos online. Esses sites podem ser usados ​​para streaming de mídia, como filmes e programas de TV, gratuitamente.

Foi inicialmente originado no Reino Unido no ano de 2012 e teve mais de 800.000 visitas de clientes por dia. No entanto, desde que a Unidade de Crimes de Propriedade Intelectual da Polícia (PIPCU) do Reino Unido o desativou devido a alguns problemas de segurança, o número de visitantes começou a diminuir.

Além disso, ele mudou seu domínio várias vezes e atualmente está trabalhando no “. kz” endereço. No entanto, não há garantia de quanto tempo isso durará.

O Putlocker é seguro de usar?

Ao usar sites de streaming como o Putlocker, você encontrará vários anúncios e pop-ups que o redirecionam para outro site. Assim, a questão da segurança surge na mente das pessoas.

A execução de um site de streaming é muito cara, mas esses sites de streaming raramente recebem anúncios de qualidade devido à legalidade de seu conteúdo. Devido a isso, os desenvolvedores geralmente recorrem à exibição de anúncios incompletos nesses sites.

No Putlocker, como em muitos outros sites de streaming semelhantes, você encontrará vários anúncios em quase todas as páginas. Além dos anúncios, ao tentar clicar em um título, você geralmente obtém pop-ups que levam a sites de anúncios incompletos e potencialmente maliciosos.

Embora você nunca possa estar 100% seguro nesses sites, um bloqueador de anúncios e um bom bloqueador de scripts ajudam bastante a bloquear a maioria dos anúncios e pop-ups.

Portanto, aqui estão algumas das melhores alternativas que poderíamos encontrar para o Putlocker, para que você possa continuar transmitindo seus filmes e programas de TV favoritos gratuitamente, como um putlocker de Game of Thrones.

As melhores alternativas gratuitas e 100% funcionais do Putlocker incluem:

#1 123 filmes:

Esta é uma das melhores alternativas para o site Putlocker. Já está no mercado há muito tempo e é um dos sites de streaming de filmes mais visitados. Os recursos mais úteis do 123 Movies incluem sua interface amigável e sua extensa coleção de filmes.

Na página inicial, você encontrará categorias como os filmes mais recentes, títulos adicionados recentemente, anime, desenhos animados e drama asiático. Todos os filmes são categorizados e armazenados em um formato adequado. Possui um número relativamente menor de anúncios quando comparado a outros sites de streaming de mídia.

Possui também uma opção de busca, que necessita de algumas melhorias para satisfazer os usuários do 123 Movies.

#2 SolarMovie:

Esta é outra alternativa útil ao site Putlocker. Ele conquistou visitantes de todo o mundo devido à sua interface de usuário suave e moderna. Além disso, sua coleção de filmes e programas de TV é atualizada regularmente. Assim, aqui você encontrará um grande número de filmes e programas de TV. final de jogo putlocker

SolarMovie oferece a seus usuários uma opção de classificação, que permite aos usuários filtrar títulos por gênero, país de produção e sua classificação no IMDB. Esse recurso ajuda você a encontrar seus filmes e programas de TV favoritos.

O Solar Movie é um aplicativo baseado em torrent e você deve ter uma boa VPN ao usá-lo. Além disso, o banco de dados de outros sites de streaming é mais forte que o do SolarMovie. No entanto, você encontrará quase todos os filmes e programas de TV aqui.

#3 Filmes FM:

O Fmovies é um site de streaming leve que oferece aos usuários os filmes mais recentes, juntamente com todos os filmes clássicos e programas de TV. Assim, é seguro dizer que possui uma extensa biblioteca de filmes e programas de TV. Além disso, possui uma interface amigável que permite pesquisar seu vídeo favorito rapidamente!

O recurso mais útil é a barra de pesquisa na página inicial, pois ajuda você a encontrar seus vídeos específicos que serão abertos diretamente no seu reprodutor de mídia. A única desvantagem deste site é que ele não possui títulos em destaque.

#4 Simfilmes:

Se você está procurando uma das melhores alternativas para o site Putlocker, este é o site que você deve usar. Possui uma interface amigável e o design deste site é tal que pode ser usado por pessoas de qualquer faixa etária. putlocker mandaloriano

Ele adorna uma configuração simples em vermelho e preto com algumas opções de classificação de primeira linha. Além disso, ele vem com cinco filmes em destaque agora no cinema, que a maioria dos entusiastas do cinema está procurando! Os filmes são classificados por gênero ou em ordem alfabética.

#5 Hora da Pipoca:

Enquanto o Putlocker era originalmente um site de “compartilhamento de arquivos”, o Popcorn Time vai direto ao ponto. Aqui, você pode assistir a filmes instantaneamente. Você pode assistir a partir do seu navegador usando o serviço web Popcorn Time Online ou usar o aplicativo.

A interface e o aplicativo são muito bons, com seleções de categorias claras e muitos novos filmes e programas de TV adicionados com frequência. O aplicativo e o site parecem estáveis, e a plataforma está disponível em 44 idiomas diferentes, tornando-a uma alternativa global.

No entanto, o Popcorn Time enfrentou algumas dificuldades legais ao longo do tempo. Além disso, os usuários devem estar cientes disso porque o Popcorn Time é um site e aplicativo baseado em torrent quando você assiste a um filme nele. Portanto, se você usa o Popcorn Time para assistir filmes e programas de TV, é crucial ter uma VPN útil instalada em seu dispositivo. putlocker tv

Conclusão:

Estes são alguns dos melhores alternativas ao Putlocker, que poderíamos encontrar para você. Você pode experimentá-los e decidir qual é o melhor para você. No entanto, você não ficará desapontado com nenhuma das alternativas listadas acima. Nada pode ser mais atraente do que assistir a filmes depois de um dia longo e cansativo, pois isso nos refresca e nos ajuda a nos sentirmos vivos novamente. Dá-lhe a força para enfrentar o dia seguinte e viver com ele. A razão pela qual eu disse isso é porque a vida não está ficando mais fácil e isso não é novidade para nenhum de nós. No entanto, o ponto é, como nós vivemos isso, e eu percebi que é assim. Relaxe um pouco e aproveite o drama e, pela primeira vez, esqueça a praticidade da vida e ria até doer o estômago. Feliz assistindo a você!