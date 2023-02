As 6 principais maneiras de consertar o secador Samsung que não está esquentando (2023)

Samsung é o pau para toda obra. Ela fabrica tudo. Desde os melhores smartphones até equipamentos líderes do setor, a Samsung decifrou o código para quase tudo. O mesmo vale para as máquinas de lavar e secar roupa Samsung. No entanto, o que acontece quando o Samsung Dryer não está aquecendo?

Muitos usuários costumam enfrentar o problema quando a secadora da máquina de lavar Samsung não esquenta. Nesta situação, é sempre melhor levar a sua máquina de lavar ao centro de serviço. Mas se o seu produto estiver fora da garantia, não há mal nenhum em fazer você mesmo um pouco. Dito isso, vamos começar nosso guia.

Por que o secador Samsung não está esquentando?

Pode haver muitas razões pelas quais O secador Samsung não está esquentando. Começando com, o motivo mais comum por trás Os secadores Samsung não aquecem estão sobrecarregados lavanderia. Se você encheu o cesto de roupas com mais peso do que o especificado, a máquina de lavar não funcionará.

Em seguida, o secador Samsung não esquentará se sua casa estiver em um local com flutuação frequente de voltagem. Isso ocorre porque o aquecimento no Samsung Dryer é feito com a ajuda de uma bobina de aquecimento e eletricidade estável.

E se houver flutuação de tensão, você pode ter problemas. Seja qual for o motivo do seu Samsung Dryer não esquentar, leia nosso guia para corrigir o problema.

Como consertar o secador Samsung que não está esquentando

Aqui listamos seis correções para resolver o problema de não aquecimento do secador Samsung. Se a sua máquina de lavar estiver na garantia, certifique-se de não mover abaixo da terceira correção, pois isso anulará sua garantia. Nesse caso, visite diretamente o Centro de Serviços ou ligue para a Samsung para agendar a coleta em casa.

Correção 1: procure por sobrecarga

A primeira etapa na solução de problemas do Samsung Dryer não aquecendo é verificar quanta carga está dentro do cesto de roupa suja. A maioria dos secadores domésticos Samsung vem com uma capacidade nominal de 6 KG a 9 KG. Se você excedeu esta capacidade, sua máquina de lavar não funcionará normalmente.

Certifique-se de olhar para a parte de trás da máquina de lavar. Lá você encontrará a capacidade de suporte de peso prescrita da máquina e, em seguida, descarregará a carga extra. Depois de se livrar da carga extra, tente ligar a secadora para verificar. Se não estiver funcionando, vá para a próxima correção.

Correção 2: verifique se há flutuações de tensão

Embora o mundo tenha se movido em um ritmo acelerado e a tecnologia também tenha avançado, as flutuações de tensão são comuns em todos os lugares do mundo. Se não houver tensão estável na sua área, o Samsung Dryer não aquecerá. Você pode usar um voltímetro para verificar as flutuações de tensão.

Se você perceber que há um problema com isso, você precisa instalar um estabilizador. Depois de instalá-lo, ligue a máquina de lavar, coloque a roupa na secadora e verifique se está esquentando. Se não, prossiga com a próxima correção.

Correção 3: verifique o fusível térmico

Se as correções acima não ajudaram, você precisa verificar o fusível térmico. O fusível térmico geralmente está localizado na parte de trás da máquina de lavar ou na parte superior e pode ser facilmente acessado por uma chave de fenda Philips. Não podemos dizer o tamanho apropriado, mas é minúsculo com 4 cabeças.

Lembre-se de que o fusível está no topo se a sua máquina de lavar for de carregamento frontal. Se for carga superior, o fusível está na parte de trás. Agora que você sabe onde remover a caixa, desparafuse a caixa do fusível e verifique se algum fusível está queimado ou não. Se sim, substitua-o. Os fusíveis estão prontamente disponíveis no mercado. Siga com a próxima correção se isso não resolver o problema.

Correção 4: verifique o elemento de aquecimento

Observação: Este é um método avançado e pode exigir a supervisão de um especialista. Entre em contato com o centro de serviço se você não for treinado para fazer isso.

Se o secador Samsung não estiver esquentando, há 50% de chance de que o elemento de aquecimento não esteja funcionando. Portanto, você precisa de um multímetro e verifique se o elemento de aquecimento está bom ou não. Para fazer isso:

Se for carga superior: abra a parte traseira da máquina de lavar e remova todo o revestimento. Se for carregamento frontal: Abra a frente da máquina de lavar e remova todo o revestimento. Conforme ilustrado na captura de tela, você verá uma placa fina cobrindo as partes internas. Desparafuse isso e você terá o elemento de aquecimento em suas mãos. Use um multímetro para verificar se há algum problema.

Se você encontrar um problema com o elemento de aquecimento, compre um novo e instale-o. Se o elemento de aquecimento parecer bom e o multímetro não relatar nenhum curto-circuito, passe para a próxima correção.

Correção 5: verifique o relé do aquecedor da placa de controle

O relé do aquecedor da placa de controle é responsável pela circulação de energia para o elemento de aquecimento, termostato e secador. Se houver um problema com o relé do aquecedor da placa de controle, o secador Samsung não esquenta. O CBHR também é conhecido como o cérebro da máquina de lavar.

Porém, voltamos a alertar que este é um procedimento avançado, e se você não tem nenhuma experiência anterior no manuseio de tais eletrônicos, é melhor levá-lo ao centro de serviço e deixar que os profissionais o manuseiem.

Portanto, siga estas etapas para verificar o CBHR:

Se for carga superior: abra a parte traseira da máquina de lavar e remova todo o revestimento. Se for carregamento frontal: Abra a frente da máquina de lavar e remova todo o revestimento. Exatamente onde você viu o elemento de aquecimento, o CBHR está acima disso. Então, desaparafuse-o e você terá o CBHR. Desconecte-o e retire-o e use um multímetro para verificar. Se você encontrar alguma falha, é melhor comprar um novo e substituí-lo.

Não sugerimos consertar o relé do aquecedor porque ele precisará de manutenção novamente após os reparos a cada um ou dois meses. Portanto, substitua-o e corrija seu problema.

Correção 6: Visite o Centro de Serviços

Se nenhuma das soluções acima o ajudou, é melhor levar sua máquina de lavar ao centro de serviço e consertá-la. Além disso, se a sua máquina de lavar estiver na garantia, você não precisa fazer nada após o Fix 3.

Isso ocorre porque, se você fizer qualquer coisa a partir do Fix 4, sua garantia será anulada e você estará por conta própria. Então, é melhor entrar em contato com a central de atendimento e deixar que os profissionais cuidem disso.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode corrija o problema de o secador Samsung não esquentar em sua máquina de lavar. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Mais uma vez, a maioria desses consertos é em escala avançada, então se você não tem familiaridade com eletrônica, não faça e leve na assistência técnica. Deixe-nos saber na seção de comentários o que os profissionais fizeram para fazer sua secadora funcionar.

