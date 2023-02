As 6 principais maneiras de corrigir a reinicialização e selecionar o dispositivo de inicialização adequado (2023)

Você não precisa entrar em pânico se vir “Reinicie e selecione o dispositivo de inicialização adequado” no seu computador. Há vários motivos pelos quais seu computador pode não conseguir encontrar um dispositivo inicializável, o que pode resultar nessa mensagem de erro. Neste artigo, exploraremos as várias causas desse erro e forneceremos instruções passo a passo sobre como corrigi-lo.

Compreendendo a mensagem de erro ‘Reiniciar e selecionar o dispositivo de inicialização adequado’

Compreender o que essa mensagem de erro significa é importante antes de procurar soluções. Basicamente, o BIOS do seu computador (Basic Input/Output System) procura um dispositivo compatível com o sistema operacional quando você o liga. Ele exibirá a mensagem de erro “Reiniciar e selecionar o dispositivo de inicialização adequado” se não conseguir encontrar um dispositivo inicializável.

O erro pode ocorrer por vários motivos, como um arquivo de sistema operacional corrompido ou um BIOS desatualizado. Existem várias causas comuns desse problema e como corrigi-las.

Corrija a reinicialização e selecione o dispositivo de inicialização adequado

Então, aqui estão algumas correções que irão ajudá-lo a resolver o reboot e selecione o dispositivo de inicialização adequado mensagem de erro:

Disco rígido com defeito

Seu computador pode não encontrar um dispositivo inicializável se o disco rígido falhar ou for desconectado. Para determinar se este é o caso, você deve acessar o BIOS e verificar as configurações da ordem de inicialização.

Para acessar as configurações do BIOS, reinicie o computador e pressione a tecla (geralmente F2, F10 ou Delete). Selecione os “Bota” ou “Ordem de inicialização” seção. Você pode verificar se o seu disco rígido está listado como um dispositivo inicializável selecionando-o na lista de dispositivos inicializáveis. Pode ser necessário recolocar ou substituir o disco rígido se não estiver. Você precisa colocar seu disco rígido no topo da lista de ordem de inicialização se ele estiver listado como um dispositivo inicializável.

Ter um BIOS desatualizado pode impedir que seu computador reconheça hardware mais recente, como um disco rígido. O problema de reinicialização e seleção do dispositivo de inicialização adequado geralmente pode ser resolvido com a atualização do BIOS.

Para baixar a versão mais recente do BIOS, acesse o site do fabricante. Para atualizações do BIOS, siga as instruções fornecidas pelo fabricante. Certifique-se de seguir as instruções cuidadosamente, pois uma falha na atualização do BIOS pode fazer com que seu computador pare de funcionar. Após a conclusão da atualização do BIOS, reinicie o computador para verificar se o problema foi resolvido.

Arquivos de sistema operacional corrompidos

Pode ser impossível inicializar o computador se você tiver arquivos do sistema operacional corrompidos. É possível que isso aconteça por vários motivos, incluindo vírus, malware, desligamentos incorretos ou falhas de hardware. Para resolver o problema Reinicializar e selecionar o dispositivo de inicialização adequado, talvez seja necessário restaurar o sistema ou reparar a instalação do sistema operacional.

Reinicie o computador após inserir o disco de instalação do sistema operacional ou a unidade USB. Pressione uma tecla (geralmente F2, F10 ou Delete) para acessar as configurações do BIOS. Você pode encontrar o “Bota” ou “Ordem de inicialização” seção e selecione seu disco de instalação ou unidade USB. Salve suas alterações e saia do BIOS. Para restaurar o sistema ou reparar a instalação, siga as instruções na tela.

Configurações de ordem de inicialização incorretas

Usar as configurações erradas do BIOS pode fazer com que seu computador não encontre um dispositivo inicializável. Se você instalou recentemente um novo hardware ou alterou as configurações do BIOS, esse problema pode ocorrer. Será necessário ajustar as configurações da ordem de inicialização no BIOS para resolver o problema Reinicializar e selecionar o dispositivo de inicialização adequado.

Para acessar as configurações do BIOS, reinicie o computador e pressione a tecla (geralmente F2, F10 ou Delete). Encontre a seção “Boot” ou “Boot Order”. É importante definir a ordem de inicialização para o dispositivo correto em que o sistema operacional está instalado. Geralmente é seu disco rígido ou SSD. Salve as alterações e saia do BIOS.

Dispositivos Externos Conectados

Dispositivos externos, como unidades USB, CDs ou DVDs, podem afetar o processo de inicialização do computador. Certifique-se de que todos os dispositivos externos estejam desconectados e veja se a mensagem de erro desaparece. Depois de descobrir qual dispositivo está causando o problema, você pode reconectá-los um de cada vez.

Desconecte todos os dispositivos externos e desligue o computador. Depois de ligar o computador, verifique se a mensagem de erro desapareceu. Você pode verificar se a mensagem de erro reaparece depois de reconectar seus dispositivos externos, um por um, caso a mensagem de erro tenha desaparecido.

Medidas preventivas

Para prevenir “Reiniciar e selecionar o dispositivo de inicialização adequado” erros no futuro, você pode seguir estas etapas:

Certifique-se de que seus computadores e hardware estejam atualizados com o firmware e o software mais recentes. Para evitar a perda de dados importantes em caso de falha de hardware, faça backup de seus dados regularmente. Você deve ter cuidado ao instalar um novo hardware ou alterar as configurações do BIOS. Para proteger seu computador contra vírus e malware, instale um software antivírus confiável. É sempre uma boa ideia desligar o computador corretamente e evitar interrupções repentinas de energia.

Algumas perguntas frequentes – FAQs

Existe uma razão pela qual meu PC diz para selecionar o dispositivo de inicialização adequado?

Um dispositivo inicializável pode não ser encontrado no seu PC e exibirá “Selecione o dispositivo de inicialização adequado.” BIOS (Basic Input/Output System) determina se o disco rígido do seu computador é inicializável quando ligado. Suponha que o BIOS não consiga localizar um dispositivo inicializável. Nesse caso, ele exibirá a mensagem de erro “Selecione o dispositivo de inicialização adequado”. Existem vários motivos pelos quais seu PC pode não conseguir encontrar um dispositivo inicializável, incluindo:

Disco rígido com defeito. BIOS desatualizado. Arquivos do sistema operacional corrompidos. Configurações de ordem de inicialização incorretas. Dispositivos externos conectados.

Você pode me dizer onde encontrar a mídia de instalação original do Windows?

Se você obteve o Windows de uma fonte diferente, poderá obter a mídia de instalação original. Você pode escolher entre as seguintes opções:

Compra no varejo. Loja da Microsoft. Partição de recuperação do fabricante. Baixe da Microsoft. Outras fontes.

Quais opções estão disponíveis para a recuperação do sistema?

As opções de recuperação do sistema podem ser encontradas em computadores Windows de várias maneiras diferentes. Aqui estão alguns métodos comuns:

Instalando o Windows a partir de um disco ou unidade USB. Usando opções avançadas de inicialização. Usando as ferramentas de recuperação integradas. Usando o Prompt de Comando.

Como desabilitar a inicialização herdada?

UEFI Boot é a melhor maneira de habilitar seu modo de inicialização herdado do computador: Siga estas etapas para desativar o Legacy Boot e habilitá-lo:

Inicie o computador e abra o programa de configuração do BIOS/UEFI. Normalmente, você pode fazer isso pressionando F2, F10 ou Delete enquanto o computador está inicializando. O fabricante do seu computador pode especificar uma chave diferente. Navegue até a guia Inicialização pressionando as teclas de seta no teclado quando estiver no utilitário de configuração. Selecione “Modo de inicialização” ou “Prioridade de boot” da lista. Para desabilitar o Legacy Boot, você deve desabilitar a opção “Suporte Legado” ou “Módulo de suporte de compatibilidade (CSM).” Não se esqueça de salvar suas alterações antes de sair do programa de instalação. Agora você deve conseguir inicializar seu computador no modo UEFI.

Conclusão

Pode ser frustrante receber o “Reiniciar e selecionar o dispositivo de inicialização adequado” mensagem de erro, mas geralmente não é um problema sério. Você deve conseguir resolver esse problema e colocar o computador em funcionamento depois de seguir as etapas descritas neste artigo. Certifique-se de tomar medidas preventivas para reduzir a probabilidade de esse erro ocorrer novamente. Portanto, é assim que corrige o erro Reiniciar e selecionar o dispositivo de inicialização adequado. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Além disso, comente abaixo e deixe-nos saber suas dúvidas ou perguntas.

