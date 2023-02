As 6 principais maneiras de corrigir o código de erro R013 da Google Store

Em dispositivos Android, a Google Play Store oferece aos usuários uma ampla seleção de aplicativos e jogos. Existem, no entanto, vários erros que podem ocorrer com o software, e Código de erro R013 é um dos mais comuns. Não se preocupe; há uma variedade de correções que você pode tentar se estiver tendo esse erro. Então, vamos verificar essas correções:

O que é o código de erro R013 na Google Play Store?

Ele impede que os usuários baixem ou atualizem aplicativos por meio da Google Play Store ao encontrar o R013. Existem muitas razões pelas quais uma mensagem de erro como “Código de erro R013: Verifique sua conexão e tente novamente” pode aparecer, incluindo conexões de internet ruins, pouco espaço de armazenamento, Google Play Store desatualizado e outros.

Como corrigir o código de erro R013 da Google Store

Para o código de erro R013 da Google Play Store, aqui estão algumas soluções eficazes:

Verifique a sua conexão com a internet

Para corrigir o código de erro R013 na Google Play Store, você deve verificar sua conexão com a Internet. É possível ocorrer um erro ao baixar ou atualizar aplicativos quando sua conexão com a Internet estiver fraca ou instável. Para verificar sua conexão com a Internet, siga estas etapas:

Certifique-se de que seu roteador Wi-Fi esteja dentro do alcance do seu computador ao usar uma conexão Wi-Fi. Você pode se aproximar do roteador ou reiniciá-lo se estiver longe dele. Você deve garantir que tenha saldo de dados suficiente e que os dados móveis estejam ativados se você usar dados móveis. Usando o do seu dispositivo Configurações Vá para Rede e Internet então Rede móvel e você pode ver essas informações. Usando Wi-Fi? Tente se conectar a outra rede Wi-Fi ou ponto de acesso para ver se a sua rede é o problema. Para ver se o problema foi resolvido, mude para Wi-Fi se estiver usando dados móveis. Pode haver uma interrupção da Internet em sua área que causa o erro em alguns casos. Entre em contato com o atendimento ao cliente do seu provedor de Internet ou visite o site para obter informações sobre interrupções. Você pode tentar desabilitar sua VPN se usar uma e ver se o erro foi resolvido. Há momentos em que as VPNs interferem na sua conexão com a Internet e causam problemas na Google Play Store.

Você pode resolver o código de erro R013 na Google Play Store seguindo estas etapas para garantir que sua conexão com a Internet seja forte e estável.

Limpar cache e dados

Pode ser útil limpar o cache e os dados da Google Play Store para resolver o Código de erro R013 removendo quaisquer arquivos ou dados temporários que possam estar causando o erro. Para limpar o cache e os dados da Google Play Store, siga estas etapas:

Abra o Configurações aplicativo em seu dispositivo. Clique em aplicativos ou Gerente de aplicação . Basta rolar para baixo até a Google Play Store e tocar nela. Clique em Armazenar . Clique em Limpar cache . Você poderá remover todos os arquivos e dados temporários que o aplicativo armazenou. Selecione Apagar os dados . Fazer isso apagará todos os dados e cache do aplicativo, incluindo configurações, preferências e informações de login. Pode ser necessário reiniciar o dispositivo para baixar ou atualizar um aplicativo da Google Play Store.

Se você limpar os dados e o cache da Google Play Store, poderá resolver o código de erro R013 problemas e redefinir o aplicativo. Sempre que você limpar os dados do aplicativo, você também será desconectado, então você deve entrar novamente.

Quaisquer bugs ou problemas de compatibilidade que possam estar causando o Código de erro R013 podem ser corrigidos atualizando a Google Play Store. Para atualizar a Google Play Store, siga estas etapas:

Abra o Loja de jogos. Toque em Perfil ícone. Depois disso, aperte o Configurações opção. Agora, toque no Sobre seção. Por fim, acerte o Atualizar Playstore botão. Após a conclusão da atualização, reinicie o dispositivo e baixe ou atualize um aplicativo da Google Play Store.

Manter o Google Play Store atualizado permitirá que você aproveite os recursos mais recentes e correções de bugs, resolvendo o Error Code R013 e melhorando seu desempenho. Certifique-se de que sua conexão com a Internet seja forte antes de atualizar o aplicativo, pois você precisará de uma conexão estável.

É possível corrigir o Código de erro R013 desinstalando as atualizações da Google Play Store e restaurando a versão original. Quaisquer problemas de compatibilidade ou bugs introduzidos em uma atualização recente podem ser resolvidos dessa maneira. Veja como desinstalar as atualizações da Google Play Store passo a passo:

Navegue até o Configurações seção do seu dispositivo. Selecione aplicativos ou Gerente de aplicação . Selecione Loja de aplicativos do Google da lista. Clique em Desinstalar atualizações . Ao fazer isso, você removerá todas as atualizações do aplicativo e o restaurará ao seu estado original. Inicie seu dispositivo novamente e baixe ou atualize um aplicativo da Google Play Store.

É possível resolver o Error Code R013 e melhorar o desempenho do aplicativo Google Play Store desinstalando as atualizações.

É importante considerar que você pode perder alguns recursos ou melhorias de desempenho se desinstalar as atualizações. Você também pode tentar uma das outras soluções listadas neste artigo se a desinstalação das atualizações não resolver o problema.

Verifique o espaço de armazenamento

Para corrigir o código de erro R013 na Google Play Store, você deve verificar o espaço de armazenamento do seu dispositivo. Seu dispositivo pode não conseguir baixar ou atualizar aplicativos se estiver ficando sem espaço de armazenamento. Veja como você pode descobrir quanto espaço seu dispositivo tem:

Abra o Configurações aplicativo em seu dispositivo. Clique no Armazenar ícone. Você verá um resumo do armazenamento do seu dispositivo, incluindo espaço usado e livre. Quando o armazenamento do seu dispositivo estiver acabando, considere excluir aplicativos, arquivos e mídia não utilizados para liberar espaço.

É possível resolver o Código de erro R013 na Google Play Store garantindo que você tenha espaço de armazenamento suficiente em seu dispositivo. Você pode baixar ou atualizar aplicativos sem problemas.

Redefinir Google Play Store

Para resolver o Código de erro R013, é recomendável redefinir a Google Play Store. Isso impedirá o uso de quaisquer dados ou configurações que possam estar causando o erro. Veja como redefinir a Google Play Store passo a passo:

Vá para Configurações no seu dispositivo. Vou ao aplicativos ou Gerente de aplicação seção. Tocar Loja de aplicativos do Google na parte inferior da página. Clique em Armazenar Clique no Apagar os dados botão. Ele apagará todos os dados e cache do aplicativo, incluindo quaisquer configurações, preferências ou informações de login. Clique em Desinstalar . Ao fazer isso, você poderá remover o aplicativo do seu dispositivo. Em seguida, acesse o navegador do seu dispositivo e baixe o aplicativo novamente. Você pode baixar ou atualizar um aplicativo da Google Play Store depois de instalar o aplicativo e fazer login com sua conta do Google.

Resumir

Então isso é como corrigir o código de erro R013 da Google Store. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Mas, caso precise de mais informações, comente abaixo e nos avise.

