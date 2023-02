As 6 principais maneiras de corrigir o erro de desenvolvedor 11152 no COD MW2 e Warzone 2

Call of Duty: Modern Warfare 2 é um famoso jogo de tiro em primeira pessoa que recebe atualizações regulares. O jogo está ficando cada vez mais emocionante para os usuários devido às missões e à jogabilidade que o acompanha. Milhões de jogadores estão jogando ativamente em seus PCs, trabalhando duro para completar as diferentes missões para obter as recompensas.

Mas isso não é o mesmo para todos os usuários. Milhares de usuários relataram problemas com o jogo. Muitos jogadores relataram o erro 11152 do desenvolvedor do Modern Warfare 2. Mesmo os usuários estão confusos sobre o motivo do erro e seu significado. Agora, os usuários estão procurando ativamente por um guia confiável para corrigir facilmente esse problema com o jogo. Se você também é vítima do COD MW2 Dev Error 11152, então você está no lugar certo. Neste guia, listaremos como você pode resolver o problema. Fique conosco até o final para saber mais sobre isso.

Por que estou enfrentando o erro COD MW2 Dev 11152?

Muitos usuários estão relatando que estão enfrentando o Erro de desenvolvedor 11152 no Modern Warfare 2. Mas eles não conseguem descobrir por que estão enfrentando esse problema com o jogo. Se você não sabe, o problema do Dev Error 11152 surge se alguns arquivos estiverem faltando ou se o jogo não tiver sido instalado corretamente no seu PC. Portanto, se os arquivos do jogo estiverem faltando, é óbvio que o jogo não será iniciado. No entanto, existem várias maneiras disponíveis pelas quais você poderá resolver o problema. Siga-os corretamente se quiser corrigir o problema sem complicações.

Corrigir erro de desenvolvimento 11152 em COD MW2 e Warzone 2

Milhares de usuários estão procurando maneiras de corrigir o Dev Error 11152 no Modern Warfare 2. Aqui listaremos os métodos que você pode usar em seu sistema para corrigir o problema. Então, por favor, dê uma boa leitura.

Reinicie o dispositivo

Se você instalou o jogo recentemente e está vendo a mensagem de erro, a primeira coisa que você deve tentar é reiniciar o dispositivo. O jogo foi instalado em seu sistema recentemente, então há chances de que o inicializador do jogo não consiga ler todos esses arquivos devido a algum problema.

Nesse caso, você pode reiniciar o dispositivo para verificar se o problema foi resolvido depois de fazer isso ou não. Depois de reiniciar o dispositivo, todos os arquivos do sistema serão carregados novamente e há chances de que os arquivos do jogo também sejam carregados no iniciador. Então faça isso e verifique se funciona para você ou não.

Verifique a integridade dos arquivos do jogo

Como o problema está ocorrendo devido a arquivos corrompidos ou ausentes, a outra etapa pela qual você pode corrigir esse problema é reparar os arquivos do jogo. A maioria dos lançadores de jogos mais recentes vem com o recurso de verificação e reparo de arquivos de jogos. Portanto, se você está enfrentando esse problema com o jogo, não se preocupe. Você pode corrigir isso facilmente seguindo as etapas listadas abaixo.

Abra o iniciador de jogos no seu PC.

Vou ao Biblioteca .

. Procure o jogo e selecione-o.

Clique nos três pontinhos.

Selecione Propriedades e vá para Arquivos locais.

e vá para Arquivos locais. Agora, selecione Verificar Integridade dos arquivos do jogo.

dos arquivos do jogo. Depois disso, será iniciado o processo pelo qual os arquivos do jogo serão verificados. Aguarde até que o processo seja concluído.

Quando o processo estiver concluído, tente executar novamente o jogo. O problema será resolvido.

Reiniciar o jogo

A outra maneira de resolver os problemas com o jogo é redefinindo-o. O Windows vem com um recurso por meio do qual você pode redefinir o aplicativo para sua condição inicial. Este método ajudou muitos usuários a resolver o problema. Você só tem que seguir alguns passos simples para fazer isso.

Abra a Configuração no seu sistema. (Pressione as teclas Win + I)

Após isso, selecione a opção Aplicativos.

Clique no Aplicativos instalados.

Agora, role para baixo e procure o jogo.

Lá você verá três pontos. Clique nele e você verá a opção Modificar.

Selecione a opção e role para baixo. Você verá a opção Redefinir jogo lá.

Selecione essa opção e aguarde a conclusão do processo.

O processo será concluído e, após isso, verifique se o jogo começa a funcionar corretamente ou não.

Se você não atualiza o jogo há muito tempo e executa a versão antiga do jogo, o problema de erro de desenvolvimento 11152 provavelmente ocorrerá. Há chances de que os desenvolvedores tenham lançado as atualizações para o jogo. Além disso, eles podem estar trabalhando no problema e a atualização será lançada a qualquer momento. Portanto, verifique regularmente se há atualizações e, sempre que uma atualização estiver disponível para o jogo, faça o download. Se você não sabe como verificar a atualização do jogo, siga as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra o inicializador do jogo.

Ir para a biblioteca. Selecione o jogo e clique nos três pontos.

Você verá a opção de atualizar lá. Se houver atualizações disponíveis, baixe-as. Depois disso, verifique se o jogo está funcionando corretamente ou não.

Reinstale o jogo

Mesmo depois de tentar todos os métodos acima, se o problema não for resolvido, reinstalar o jogo é a última coisa que você pode tentar consertar. Esta é a única maneira pela qual você será capaz de resolver o problema. Você deve primeiro desinstalar o jogo do sistema. Depois disso, exclua todos os arquivos temporários do sistema. Depois de fazer isso, reinicie o sistema. Quando o sistema for reiniciado, baixe e instale o jogo novamente em seu sistema.

Os desenvolvedores estão lançando todos os jogos mais recentes que podem ser executados sem problemas no Windows 11 mais recente. Se você adiou alguma atualização do Windows em seu sistema ou não o atualizou por muito tempo, há chances de o jogo não funcionar corretamente . Assim, sugerimos que você verifique a atualização do Windows em seu PC e baixe a atualização disponível para ele. Você pode baixar a atualização e aguardar sua instalação. Depois de fazer isso, verifique se o jogo começou a funcionar corretamente ou não.

Empacotando

Call of Duty: Modern Warfare 2 é um popular jogo de tiro em primeira pessoa. O jogo está recebendo atualizações regulares, o que está ficando mais interessante para os jogadores. Mais de um milhão de jogadores baixaram o jogo e o jogaram. No entanto, muitos usuários estão enfrentando o erro dev 11152 em seu sistema. Com a ajuda deste guia, listamos como você poderá resolver o problema rapidamente no seu PC. Portanto, certifique-se de ler o artigo corretamente para saber mais sobre o problema e corrigir o problema sem problemas.

Perguntas frequentes – Erro de desenvolvedor COD MW2 11152

1. O que é COD MW2 Dev Error 11152?

Os usuários ficam confusos depois de ver a mensagem Dev Error 11152 na tela. Eles não podem analisar por que essa mensagem de erro é exibida em sua tela. Se você não sabe sobre isso, então não se preocupe. Explicamos o erro e suas causas no início do post. Portanto, certifique-se de verificar para saber mais sobre isso.

2. Como corrijo o MW2 Dev Error 11557?

Muitos usuários estão procurando maneiras de resolver o Dev Error 11557. Também é um problema semelhante ao 11152. Você pode seguir as etapas listadas acima para resolver esse problema.

3. Por que há tantos erros de desenvolvimento no MW2?

Os usuários ficam confusos depois de ver diferentes erros de desenvolvimento em Modern Warfare 2. Os erros de desenvolvimento são adicionados ao jogo para exibir aos usuários a mensagem de erro. Com a ajuda da mensagem de erro, você pode procurar maneiras de resolvê-lo. Portanto, se houver algum problema que você esteja enfrentando com o jogo, os erros de desenvolvimento serão exibidos para ele.

Os erros de desenvolvimento são um tipo de restrição que os desenvolvedores usam para tornar seu código mais eficiente, pois exibirão a mensagem de erro se algo no programa não funcionar por qualquer motivo. O motivo pode ser permissão, problemas de software ou outra coisa.

