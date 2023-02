As 6 principais maneiras de corrigir o problema de tela preta do Instagram (2023)

O Instagram mantém a pessoa atualizada com o que está acontecendo na vida de seus amigos. Muitas pessoas enfrentaram problemas de tela preta no Instagram. Os usuários disseram que não veem nada além de uma tela preta quando abrem o Instagram. Além da tela preta, usuários do Instagram relataram que o aplicativo trava automaticamente após o problema.

Corrija o problema de tela preta do Instagram no Android ou iPhone

Aqui estão as etapas de solução de problemas para corrigir o problema de tela preta do Instagram.

Reinicie o Instagram

Antes de prosseguir com as etapas de solução de problemas, você pode tentar o básico reiniciando o aplicativo Instagram. Você pode reiniciar o aplicativo e verificar se o problema foi corrigido. Você pode forçar a parada do aplicativo se o problema persistir após reiniciá-lo. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Toque e segure o Instagram ícone do aplicativo. Toque no eu ícone para abrir Informações do aplicativo .

Agora, toque em Forçar parada para forçar a parada do aplicativo Instagram.

Feche todos os aplicativos em segundo plano

Se reiniciar o Instagram não resolver o problema, você pode tentar fechar todos os aplicativos em segundo plano e reiniciar o Instagram. Abra o menu de aplicativos recentes e feche todos os aplicativos em execução no seu dispositivo. Depois de fechar todos os aplicativos, inicie o Instagram e veja se o problema é encontrado.

Verifique os servidores do Instagram

Se você enfrentar o problema de tela preta do Instagram, verifique os servidores do Instagram. É provável que você enfrente esse problema se os servidores do Instagram estiverem inativos. Você terá que verificar com os servidores do Instagram se os servidores estão enfrentando algum tempo de inatividade. Para verificar os servidores do Instagram, você pode acessar detector de down.

Se os servidores estiverem inativos, aguarde até que o problema seja resolvido. Os problemas do servidor estão sempre no lado do cliente (aqui Instagram), então não há nada que você possa fazer do seu lado; você terá que esperar até que os servidores estejam ativos novamente. No entanto, se não houver nenhum problema com o servidor, outra coisa está causando a tela preta do Instagram.

Verifique sua Internet

Você também pode enfrentar esse problema se sua internet estiver instável. Visite este guia e verifique a velocidade da sua internet. Se algo estiver errado com sua internet, você terá que solucionar o problema. Algumas etapas básicas de solução de problemas que você pode seguir são:

Desligue seus dados e ligue-os novamente após alguns segundos.

Se isso não resolver o problema, ative o modo avião e desative-o após algum tempo.

Se isso não ajudar, você pode se conectar a uma rede Wi-Fi; mude para dados móveis se você já usa uma rede Wi-Fi.

Se não houver nada de errado com sua conexão com a Internet e ela estiver estável, você poderá passar para a próxima etapa deste artigo.

A próxima coisa que você pode fazer é atualizar o aplicativo do Instagram. Às vezes, o problema pode ser causado por bugs no aplicativo. A atualização do aplicativo traz correções de bugs, portanto, atualizar o aplicativo deve corrigir o problema. Para atualizar o aplicativo Instagram, siga as etapas abaixo-

Abra a loja de aplicativos em seu telefone; no Android, abra a Play Store, enquanto na Apple, abra a App Store.

Aqui, procure o Instagram app e abra a primeira opção.

você vai ver o Atualizar botão se alguma atualização estiver disponível. Toque nele para atualizar o aplicativo.

Depois que o Instagram for atualizado, abra-o e verifique se você ainda vê a tela preta no Instagram.

Limpar cache do aplicativo Instagram

Outra etapa de solução de problemas a seguir se você enfrentar o problema de tela preta do Instagram é limpar o cache do aplicativo. Ao fazer isso, todo o cache corrompido (que pode estar causando o problema) será excluído. Para limpar o cache do seu telefone Android, siga as etapas abaixo:

Toque e segure o Instagram ícone do aplicativo e, em seguida, toque em Informações do aplicativo .

No Informações do aplicativo tela, toque em Armazenar para abri-lo.

Agora, toque em Limpar cache para limpar o cache do aplicativo Instagram.

Depois de limpar o cache, reinicie o aplicativo do Instagram e veja se ainda enfrenta o mesmo problema.

Você não pode limpar o cache dos aplicativos no iOS, então terá que reinstalar o aplicativo.

Reinstale o Instagram

Se nenhuma das etapas acima ajudou a resolver o problema, você terá que reinstalar o aplicativo Instagram. Para reinstalar o Instagram, siga as etapas abaixo:

Toque e segure o ícone do aplicativo Instagram, toque em Desinstalar/Excluir ícone e confirme a desinstalação do aplicativo.

Uma vez instalado o aplicativo, abra a respectiva loja de aplicativos em seu dispositivo, ou seja, Play Store (para Android) e App Store (para iOS).

Toque na barra de pesquisa e procure por Instagram ; toque na primeira opção do resultado da pesquisa.

Agora, toque em Instalar para instalar o aplicativo em seu dispositivo.

Depois de instalado, abra o Instagram no seu dispositivo.

Digite seu nome de usuário e senha e entre na sua conta. Agora você não deve mais enfrentar o problema.

Conclusão

Estes foram alguns passos para ajudar corrija o problema de tela preta do Instagram. Se você está encontrando uma tela preta no Instagram por causa da qual não pode usá-la, as etapas mencionadas neste artigo devem ajudar a corrigir o problema.

