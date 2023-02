As 6 principais maneiras de encontrar a localização da lâmina Fingerslayer em Elden Ring

Eldin Ring é um RPG de ação popular lançado recentemente em 2022. O jogo está amplamente disponível em quase todas as plataformas, como Windows, PS4, PS5 e Xbox, e recebeu a apreciação de todos.

Neste jogo, você controla um personagem e seu objetivo principal é consertar o anel Elden para se tornar o novo senhor Elden. Tem muitas armas, feitiços, passeios a cavalo, etc., tornando o jogo mais interessante.

Você deve completar várias missões localizando diferentes itens espalhados pelo mapa. A Fingerslayer Blade é um daqueles itens únicos que os jogadores precisam coletar. Se você não conseguir localizá-lo, o progresso do jogo será lento.

Então, este post é para você, pois vou guiá-lo para encontre Fingerslayer Blade em Elden Ring.

Como encontrar a lâmina Fingerslayer em Elden Ring Location

Este item é uma parte essencial do jogo, então você deve sempre considerar coletá-lo para desbloquear o troféu de conclusão do jogo.

Não é difícil encontrar a lâmina Fingerslayer em Elden Ring; você precisa saber para onde deve ir. Mas, se você estiver jogando pela primeira vez, pode não saber como encontrar a lâmina. Portanto, você deve continuar lendo o post, pois mencionei o caminho para a lâmina.

Comece sua jornada de Mimic Tear

Você deve primeiro visitar o Mimic Tear, mas para ter acesso a este lugar, você deve lutar com o chefe e derrotá-lo lá. Esta batalha pode ser difícil, então você deve estar pronto com sua estratégia antes de visitar este lugar. O chefe pode mudar de forma e criar uma cópia sua com as mesmas armas e equipamentos. Portanto, se você usar uma arma de nível inferior, será muito mais fácil derrotá-lo. Mas isso não será suficiente, pois você precisa ter uma boa estratégia para derrotar o chefe e continuar sua jornada no jogo.

Alcance o Solo Sagrado da Noite

Depois de derrotar o chefe, você deve subir as escadas à sua frente e depois atravessar a ponte. Se você quiser fazer isso rapidamente, pode montar o cavalo. A ponte o levará a um penhasco onde você verá uma borda do castelo. Você deve pular na borda e caminhar até encontrar o fim. Então, você verá uma saliência menor que leva ao Solo Sagrado da Noite; mude seu caminho e continue caminhando nele.

Alcance Bosques Ancestrais

Depois de chegar ao Solo Sagrado da Noite, atravesse a saliência até encontrar uma escada com monstros aterrorizantes. Então você deve subir a escada para coletar o Rune Arc. Aqui, você terá que enfrentar dois inimigos de nível prata com quem você precisa lutar. Você precisa derrotar um e evitar outro.

Então você deve continuar atravessando o caminho até chegar a uma plataforma em um nível inferior. Depois disso, você precisa ir para a passagem esburacada até encontrar a entrada do prédio. Você também verá uma tumba onde você pode obter uma lâmina afiada preta. Colete isso e siga em direção à escada no canto da sala. Isso o levará a um nível inferior, onde você verá um inimigo e uma grande bola que precisa destruir para acessar a lágrima larval.

Encontre Fingersplayer Blade no tesouro

Agora você deve descer e sair do castelo usando os degraus para encontrar Lost Grace. Na passagem, haverá alguns inimigos bloqueando seu caminho. Você pode matá-los ou evitá-los e continuar andando. Depois de cruzar alguns degraus, você verá uma estrutura antiga. Dentro disso, você encontrará a crista que tem Fingerslayer Blade.

O que você deve fazer depois de encontrar Fingerslayer Blade?

Depois de pegar a lâmina, você deve voltar para Runni, que está esperando por ela na Ranni’s Rise Tower. Depois de alcançá-la, você precisa fornecer a lâmina a ela para obter a recompensa da Estátua Invertida Carian. Esta estátua ajudará você a acessar o Carian Study Hall para que você possa concluir facilmente a linha de missão Ranni the Witch.

Dicas para lâmina Fingerslayer

Este item possui semelhanças com outras duas armas do jogo, de acordo com o formato Black Knife e lâmina de dupla hélice como a Sacred Relic Sword.

Há algumas outras coisas sobre isso que você deve saber, e essas são as seguintes:

Você não poderá abrir o baú até falar com Ranni e entrar em seu serviço.

Depois de entregar a lâmina para Ranni, encerre a linha de missão dos Seluvis. Portanto, você deve coletar o Magic Scorpion Charm de Seluvis antes de entregá-lo; caso contrário, o talismã será impossível de obter.

Conclusão

Aqui, forneci o roteiro para encontrar a Fingerslayer Blade em Elden Ring. Se você segui-lo, certamente encontrará a lâmina e poderá entregá-la a Ranni para obter a Estátua Invertida Carian como recompensa. Se você tiver problemas para encontrar esta lâmina, sinta-se à vontade para deixar suas dúvidas nos comentários abaixo.

