As 7 melhores alternativas de calendário do Skylight de 2023

Skylight Calendar é um visor digital conectado via Wi-Fi para exibir eventos agendados com as fotos desejadas. Este gadget incrível oferece ótimas cores com clareza e vem no tamanho perfeito para caber em sua mesa, cozinha ou parede.

Mas é caro e tem alguns problemas de privacidade, então muitos usuários não preferem. Assim, eles pedem algumas das melhores alternativas de calendário Skylight. Se você está se perguntando o mesmo, continue lendo o post para encontrar um adequado.

Melhores alternativas de calendário de clarabóia 2023

Muitos aplicativos ou gadgets de calendário estão disponíveis, mas escolher o melhor de acordo com suas necessidades pode ser difícil. A lista abaixo inclui algumas das melhores alternativas de calendário de claraboia para atender a todas as suas necessidades. Aqui vamos nos:

1. CalenGoo

A primeira alternativa do Skylight Calendar na minha lista é o CalenGoo porque tem uma interface simples e alguns recursos interessantes que o diferenciam dos demais.

Uma das principais características deste aplicativo é que ele pode ser facilmente integrado ao Google Calendar e aos calendários do iOS.

Este aplicativo certamente tem todos os recursos que você pede em um calendário e pode tornar seu trabalho mais fácil e tranquilo.

Características principais:

Ele permite o uso em várias visualizações – Visualização do Dia, Visualização da Semana, Visualização do Mês, Visualização da Agenda, Visualização do Ano, Visualização de Tarefas, etc.

Você pode configurar um evento e ele o lembrará por e-mail, mensagens e pop-ups.

Ele sincroniza com o Google Agenda e exibe a tarefa do dia de vencimento na exibição do Calendário e todas as tarefas na exibição da tarefa.

2. Dollarbird

Outra ótima alternativa ao Skylight Calendar é o Dollarbird, que oferece mais recursos do que um calendário comum, tornando-o mais útil para todos os usuários.

O principal deste aplicativo é que ele funciona como um rastreador de finanças pessoais para você. Você pode facilmente adicionar transações passadas, futuras e recorrentes e classificá-las de acordo com a ajuda da IA.

A interface pode parecer difícil para você quando você começa a usá-la. Mas, com o tempo, você vai se acostumando e aproveitando ao máximo.

Além disso, este aplicativo permite que você fique conectado com seu familiar, equipe ou parceiro para gerenciar suas finanças e questões financeiras comuns.

Características principais:

Com este calendário baseado em IA, você pode acompanhar suas despesas e planejar seu orçamento de acordo.

Ele permite que você adicione seu parceiro ou membro da família para colaborar com um orçamento.

O aplicativo é muito eficiente e permite que você adicione todas as transações rapidamente.

3. DigiCal+

O DigiCal+ ocupa o terceiro lugar na minha lista por causa de suas funcionalidades interessantes e opções de personalização incríveis que atendem a todas as suas necessidades de um calendário.

Você encontrará muitos modelos com diferentes opções de cores que você pode usar para tornar seu calendário mais atraente.

Ele permite que os usuários sincronizem facilmente com outros serviços, como Google Calendar, iOS Calendar, Outlook e Exchange.

Características principais:

Você pode usar widgets, especialmente o mês e o dia, para exibir os eventos diretamente na tela inicial.

Contém 42 opções de cores.

Ele fornece uma visão anual com o mapa de calor para analisar seu período livre e ocupado naquele ano.

Você também pode personalizar as opções de soneca.

4. DAKboard

O DAKboard é outra alternativa de calendário do Skylight na minha lista que você pode experimentar e com certeza não se arrependerá de usá-lo.

Este calendário de parede digital personalizável permite que os usuários vejam fotos, calendário, relógio, previsão do tempo e muito mais.

A melhor parte do DAKboard é que ele é barato e pode ser facilmente integrado ao seu sistema inteligente atual em sua casa.

Mas há uma limitação deste dispositivo, pois você não pode adicionar as imagens compartilhadas do Google aos seus eventos, o que pode ser um problema para você se preocupar. No entanto, você pode adicionar a foto específica à sua conta do Google para exibi-la.

Características principais:

Ele pode ser facilmente sincronizado com o Google Calendar, iCloud Calendar, Facebook e outros calendários.

Você pode selecionar diferentes estilos de agenda para visualizar seus eventos.

Ele permite que você autorize suas contas do Instagram, Google Fotos, Dropbox, etc. para permitir a exibição de diferentes fotos em intervalos de tempo regulares regularmente.

5. Rainlendar

Rainlendar é um calendário de área de trabalho personalizável que ajuda você a ficar de olho em todos os eventos importantes diretamente em sua área de trabalho. Você pode começar a usá-lo instantaneamente após baixá-lo em seu Mac, Linux ou Windows.

Tem a opção de se conectar com o calendário do Google para que você possa fazer backup de eventos e configurações e manter-se atualizado com a data.

Você pode usar diferentes complementos de widget para exibir diferentes dados em sua área de trabalho, como porta-retratos, contagem regressiva, visualizador de arquivos, previsão do tempo e leitor de feed RSS.

Características principais:

Ele ajuda você a definir o alarme para um determinado evento para obter um alerta antes do horário previsto.

Você pode tirar uma impressão de um evento selecionado ou um layout de calendário.

Ele vem com muitos modelos personalizáveis ​​que você pode usar para deixar a interface mais bonita para você.

6. Yodeck

Yodeck é outro da minha lista que vem com ótimos designs e uma interface simples para que você possa gerenciar sua agenda sem esforço em um único lugar.

Ele ajuda você a agendar conteúdo diferente para os visualizadores certos, e você pode gerenciar várias telas em um único local para carregar, editar e exibir conteúdo remotamente.

O Yodeck fornece um ótimo nível de segurança no qual você pode confiar sempre para criptografar facilmente o armazenamento no aplicativo.

Características principais:

Você obtém layouts e widgets gratuitos para tornar o conteúdo do aplicativo atraente.

Ele permite que você mostre vários arquivos de mídia na tela, como documentos, YouTube, imagens e galerias de vídeo.

Com seu reprodutor Plug & Play Yodeck, é muito fácil configurar o dispositivo sem gastar muito tempo.

7. Calendário da Família TimeTree

O último nome na lista de alternativas do Skylight Calendar é TimeTree Family Calendar. Como o próprio nome sugere, é feito para famílias compartilharem horários e horários.

Ele tem uma interface de usuário simples com opções facilmente navegáveis ​​que até mesmo novos usuários podem usar este aplicativo sem esforço.

A principal característica deste aplicativo é ajudar os usuários a compartilhar calendários e muito mais com familiares, parceiros, amigos e outras pessoas sem problemas por meio deste aplicativo.

Características principais:

Ele mostra atualizações de todo o mundo em sua linha do tempo, para que você nunca perca nenhum evento de notícias importante.

Defina lembretes para um evento importante para ser notificado ou compartilhe esse evento com outra pessoa para que ela possa lembrá-lo.

Conclusão

Então, esses são os melhores alternativas de calendário de clarabóia de 2023 que você pode usar para gerenciar seus eventos importantes e agendar facilmente. Todos eles são melhores que os outros, e você pode usar qualquer um de acordo com suas necessidades. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo.

LEIA TAMBÉM: