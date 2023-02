As 7 melhores maneiras de corrigir o erro de autenticação FFXIV 5003

Enfrentando o código de erro 5003 em FFXIV? Este erro foi encontrado por muitos jogadores recentemente, fazendo com que o jogo travasse. Além das falhas do jogo, você também pode encontrar longos períodos de espera enquanto estiver na fila. Esse código de erro é encontrado com a mensagem ‘Ocorreu um erro de autenticação. Saindo de Final Fantasy.’

Esse problema é encontrado quando o servidor de gerenciamento de login atinge o tempo limite. Você achará este artigo útil se também estiver enfrentando a autenticação de erro FFXIV 5003 enquanto estiver na fila.

Como corrigir o erro de autenticação FFXIV 5003

Aqui estão algumas etapas de solução de problemas para ajudar a corrigir o erro de autenticação FFXIV 5003.

Espere por algum tempo

Você provavelmente enfrentará esse problema durante os horários de pico, quando mais pessoas estão jogando. Você terá que esperar até que todas as filas estejam limpas. Portanto, seja paciente e tente depois de algum tempo e tente novamente mais tarde.

Reconecte-se ao seu roteador

Você pode enfrentar esse problema se houver algum problema de conectividade entre o roteador e o PC. Você pode corrigir isso seguindo as etapas abaixo:

Desligue o roteador e seu PC.

Agora, desconecte o cabo do roteador do PC.

Deixe-os ser desligados por alguns minutos.

Agora, reinicie seu PC e seu roteador e conecte-os.

Veja se você ainda encontra o erro FFXIV 5003.

Se as etapas acima não ajudaram a resolver o problema, tente conectar-se a uma rede diferente e veja se isso resolve o problema.

Usar VPN

O uso de VPN ao jogar resolveu o problema para muitos usuários. Se você está enfrentando esse problema, tente conectar-se a uma VPN e jogar. Recomendamos o uso de uma rede VPN confiável, como SurfShark ou Nord VPN. As VPNs pagas são melhores e mais seguras do que as VPNs gratuitas, portanto, você deve evitar o máximo possível o uso de VPNs gratuitas.

Liberar DNS

Outra coisa que você pode fazer é liberar o DNS. Isso limpará suas configurações de DNS, eliminando todos os problemas que você pode enfrentar devido ao seu DNS. Para liberar o DNS, siga as etapas abaixo:

Imprensa Windows + R atalho de teclado, que abrirá a caixa de diálogo Executar no seu PC.

No Caixa de Diálogo Executar que se abre, digite CMD. Imprensa Ctrl + Shift + Esc combinação de teclas para executar o prompt de comando como administrador no seu PC.

Agora, na janela Prompt de Comando, digite e execute os seguintes comandos, um por um- ipconfig /flushdns ipconfig /renovar ipconfig /registerdns



Depois de executar os comandos acima, feche o prompt de comando e reinicie o PC.

Isso deve corrigir o problema que você está enfrentando.

Reinicie o jogo e seu PC

Você pode tentar reiniciar o jogo se as etapas acima não ajudarem a resolver o problema. Muitas vezes, o problema é causado por falhas temporárias ou bugs que podem ser facilmente resolvidos reiniciando o jogo. Se você tentou reiniciar o jogo, mas isso não resolveu o problema, reinicie o computador. Reinicie o seu PC e inicie o jogo novamente. Veja se o erro foi resolvido; caso contrário, vá para a próxima etapa.

Reinstale o jogo

Tente reinstalar o jogo para corrigir o erro FFIXIV 5003. Se o problema for encontrado devido a arquivos de dados corrompidos ou configurações incorretas, esta etapa corrigirá o problema. Para continuar com ele, siga as etapas abaixo-

aperte o janelas tecla em seu teclado. Agora no Menu Iniciar que se abre, digite Painel de controle e, em seguida, abra-o.

No Painel de controle Clique em Desinstalar um programa opção sob os programas seção.

Clique com o botão direito do mouse no jogo e, em seguida, clique em Desinstalar botão. Clique em Desinstalar novamente para confirmar a desinstalação do jogo.

Uma vez que o jogo foi desinstalado, você terá que reinstalar o jogo. Clique aqui link para ir para a página de download do FFXIV.

Aqui, clique no janelas opção para baixar o instalador para Windows.

Após o download do instalador, vá até o local onde ele foi salvo e clique duas vezes no instalado para executá-lo.

Siga as instruções na tela para instalar o jogo.

Sugerimos que você entre em contato com o centro de suporte ao cliente da Square Enix para o problema que está enfrentando. Você pode entrar em contato com o centro de suporte ao cliente da Square Enix na página de suporte clicando neste link. Aqui você será solicitado a selecionar a categoria e a subcategoria relacionada ao problema que está enfrentando.

Depois de selecionar a categoria, você será solicitado a descrever brevemente o problema que está enfrentando em 40 caracteres.

Depois de enviar a consulta, a equipe de suporte entrará em contato com você. Eles irão orientá-lo sobre o que pode ser feito em relação à correção do erro FFXIV 5003.

Conclusão

Se você tem enfrentado FFXIV Erro 5003, as etapas acima devem ajudar a corrigir o problema. Caso o problema ainda o perturbe, informe-nos na seção de comentários. Se qualquer outro método não mencionado no artigo acima resolver o problema, você poderá comentá-lo; estamos abertos a novos métodos.

