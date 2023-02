As 7 principais maneiras de corrigir “Hey Siri” não está funcionando no iPhone (2023)

Os usuários podem ativar o viva-voz da Siri em dispositivos Apple simplesmente dizendo: “Alô siri.” Porém, alguns usuários relataram problemas com esse recurso, que não está funcionando corretamente para eles. Neste artigo, discutiremos alguns motivos comuns pelos quais “Alô siri” é não está funcionando e maneiras de corrigi-los.

Por que o Hey Siri não está funcionando?

É possível que o recurso “Hey Siri” não funcione conforme o esperado por vários motivos. Algumas das causas mais comuns incluem:

Existe a possibilidade de que “Hey Siri” não esteja funcionando porque o Siri não está ativado ou o recurso “Hey Siri” está desativado. Para usar o Siri, certifique-se de que o recurso “Hey Siri” esteja ativado e ativado nas configurações do Siri. Não será possível usar o “Hey Siri” se o dispositivo não permitir o acesso ao microfone. Para garantir que a Siri tenha acesso ao microfone, verifique as configurações de privacidade. Ao usar “Hey Siri”, versões desatualizadas do iOS podem causar problemas. Você pode corrigir o problema atualizando seu iOS. Talvez você não consiga usar “Hey Siri” se tiver um problema de rede. Isso pode exigir que você redefina as configurações de rede. Há momentos em que “Hey Siri” não funciona devido a problemas de hardware, como um microfone com defeito ou alto-falantes danificados. Pode ser um problema de hardware se nenhuma dessas etapas funcionar; nesse caso, você deve entrar em contato com o suporte da Apple.

Como corrigir Hey Siri não está funcionando no iPhone

Existem várias maneiras de tentar corrigir o problema de “Hey Siri” não funcionar. Então, vamos conferi-los:

Reinicie seu dispositivo

Quando o “Hey Siri” não estiver funcionando, reiniciar o dispositivo é a solução mais simples e eficaz. Aqui estão as diretrizes que você precisa seguir para reiniciar seu dispositivo:

Segure o botão Lateral ou Superior no seu dispositivo Apple até que o controle deslizante “Deslize para desligar” apareça. Para desligar o dispositivo, arraste o controle deslizante para a direita. Em seguida, para ligar o dispositivo novamente, pressione e segure o botão Lateral ou Superior novamente até que o logotipo da Apple apareça. Quando o dispositivo inicializar, verifique se “Hey Siri” funciona.

Pode ser necessário reiniciar o dispositivo se você estiver tendo problemas com “Hey Siri”. Mas você também pode tentar outras soluções, como atualizar seu iOS ou verificar as configurações da Siri, se o problema persistir.

Verifique as configurações da Siri

É importante verificar as configurações da Siri antes de tentar corrigir “Alô siri” não está funcionando. Aqui estão as etapas para verificar as configurações da Siri:

No seu dispositivo Apple, vá para “ Configurações .” Selecione “ Siri e Pesquisa .” Verifique se “ Ouça “Hey Siri ” está ativado. Quando o interruptor está verde, “Hey Siri” está ativado. Ele é desabilitado se o switch estiver cinza. Ligue-o se estiver cinza. Usar o “Hey Siri” já ativado pode ser difícil, então tente desativá-lo e reativá-lo para ver se isso resolve o problema. Você também pode ajustar o idioma, o feedback de voz e as configurações de Minhas informações na Siri e na Pesquisa. Certifique-se de que essas configurações estejam definidas conforme desejado.

Usando essas etapas, você pode garantir que o Siri e o recurso “Hey Siri” no seu dispositivo Apple estejam configurados e ativados corretamente. Outras soluções, como atualizar o iOS ou redefinir a Siri, podem resolver o problema se ele persistir.

Verifique o acesso ao microfone

É importante verificar o acesso ao microfone para corrigir o problema “Hey Siri” que não está funcionando. Você pode verificar o acesso ao microfone seguindo estas etapas:

No seu dispositivo Apple, vá para “ Configurações .” Selecione “ Privacidade .” Selecione “ Microfone .” No Siri, verifique se o botão está ligado. A Siri tem acesso ao microfone se o botão estiver verde. Quando o botão está cinza, a Siri não pode acessar seu microfone. Você deve ligar a chave ao lado da Siri se a Siri não tiver acesso ao microfone. Se a Siri já tiver acesso ao microfone, tente revogá-lo e concedê-lo novamente para ver se isso resolve.

Usando essas etapas, você pode garantir que a Siri tenha acesso ao microfone necessário para funcionar. Se o problema persistir, você pode tentar as outras correções mencionadas abaixo.

A primeira etapa para corrigir o problema de “Hey Siri” não está funcionando é atualizar seu iOS, especialmente se o dispositivo estiver executando uma versão desatualizada. Aqui estão as diretrizes que você precisa seguir para atualizar seu iOS:

No seu dispositivo Apple, vá para “ Configurações .” Selecione “ Em geral .” Clique em “ Atualização de software .” Para iniciar o processo de atualização, toque no botão “ Baixar e instalar ” opção se houver uma atualização disponível. Para concluir a atualização, siga as instruções na tela. Você pode ter que esperar alguns minutos, dependendo do tamanho da sua atualização e da velocidade do seu dispositivo. Após a conclusão da atualização, você pode verificar se o recurso “Hey Siri” funciona ou não conforme o esperado.

É importante verificar e instalar atualizações regularmente para evitar que problemas como “Hey Siri” não funcionem. Com um iOS atualizado, você pode ter certeza de que possui os recursos e atualizações de segurança mais recentes, melhorando o desempenho geral do seu dispositivo.

Redefinir suas configurações de rede

Pode ser necessário redefinir as configurações de rede se um problema com a rede fizer com que o “Hey Siri” não funcione. Siga estas etapas para redefinir suas configurações de rede:

No seu dispositivo Apple, vá para “ Configurações .” Clique em “ Em geral .” Clique em “ Redefinir .” Clique em “ Redefinir Ajustes de Rede .” Para confirmar a redefinição, digite a senha do seu dispositivo. Deixe o processo reiniciar completamente. Pode levar vários minutos para que isso seja concluído. Após a conclusão da redefinição, você precisará reconfigurar sua rede Wi-Fi.

É possível restaurar suas configurações de rede para as configurações padrão redefinindo suas configurações de rede. Você pode usar isso para resolver problemas relacionados à rede, como Siri não está funcionando.

Redefinir Siri

Você pode redefinir o Siri para resolver o problema de “Hey Siri” não funcionar. Veja como redefinir a Siri:

Usando seu dispositivo Apple, vá para “ Configurações .” Vá para “ Em geral .” Selecione “ Siri e Pesquisa .” Selecione “ Desligue a Siri .” Para reiniciar a Siri, aguarde alguns segundos e toque em “ Ative a Siri .”

Ao redefinir o Siri, você reinicia o recurso Siri e limpa todos os dados temporários que estão causando o problema. Ao fazer isso, você poderá resolver os problemas da Siri, incluindo aqueles relacionados ao recurso “Hey Siri”.

O problema pode ser um problema de hardware e é melhor entrar em contato com o suporte da Apple se nenhuma das etapas acima funcionar. Seu problema com “Alô siri” não está funcionando pode ser resolvido entrando em contato com o Suporte da Apple, que oferece assistência especializada de profissionais treinados.

No entanto, dependendo do seu dispositivo e do problema que você está enfrentando, eles podem diagnosticar o problema e fornecer uma solução. Às vezes, eles também podem fornecer instruções adicionais para reparar ou substituir seu dispositivo.

Embrulhar

Para concluir, “Alô siri” é um recurso conveniente que facilita o uso da Siri em seu dispositivo Apple. Além disso, agora você sabe como corrigir esse problema específico apenas verificando as configurações da Siri, atualizando seu iOS e redefinindo a Siri. Então, isso é tudo que temos para você neste tópico. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Mas, caso precise de mais informações, comente abaixo e nos avise.

GUIAS RELACIONADOS: