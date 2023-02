As 7 principais maneiras de corrigir ‘não foi possível atualizar o feed’ no Instagram (2023)

O feed do Instagram está cheio de fotos e vídeos de pessoas que você seguiu, sejam seus amigos, familiares, uma página ou uma celebridade que você segue. Toda vez que você abrir o Instagram, ele atualizará automaticamente o feed e você poderá atualizá-lo manualmente para ver as novas postagens de seus seguidores.

Ao tentar atualizar seu feed no Instagram, os usuários relataram que continuavam obtendo o ‘Não foi possível atualizar o feed‘ mensagem. Quando você encontrar esse problema, seu feed não será atualizado e você não verá nenhuma nova postagem.

Se você está enfrentando esse problema, pode se perguntar por que isso está acontecendo. Esse problema pode ser causado por vários motivos, como conexão instável com a Internet, tempo de inatividade do servidor, cache corrompido, data/hora incorreta, aplicativo desatualizado, etc.

Como corrigir ‘Não foi possível atualizar o feed’ no Instagram

Se você se deparou com este artigo procurando maneiras de corrigir o ‘Não foi possível atualizar o feed’ erro no Instagram, então você está no lugar certo. Listamos várias etapas de solução de problemas que você pode seguir para ajudar a corrigir esse problema.

Certifique-se de ter uma conexão estável com a Internet

Geralmente, esses problemas são causados ​​devido à internet instável. Você deve garantir que a velocidade da sua internet seja ideal. Se a velocidade da sua internet estiver diminuindo constantemente, isso pode causar o problema. Você pode verificar a velocidade da sua internet no site Speedtest.

Se sua velocidade estiver instável, você pode alternar para uma rede Wi-Fi (se estiver usando dados de celular). Se você não tiver uma rede Wi-Fi para se conectar, ative o modo Avião e desligue-o após alguns segundos. Isso provavelmente deve corrigir problemas com a velocidade da sua internet. Se você ainda estiver obtendo velocidade lenta da Internet, certifique-se de que seus dados não estejam esgotados.

Forçar parada do aplicativo do Instagram

Se o seu Instagram não conseguir atualizar seu feed, você pode tentar forçar a parada do aplicativo e reiniciá-lo. Depois de fazer isso, o problema não deve mais ser encontrado.

Para forçar a parada do aplicativo Instagram no dispositivo Android, siga as etapas abaixo:

Toque e segure o Instagram ícone do aplicativo e, em seguida, toque no ícone Informações do aplicativo ícone.

Agora, toque no Forçar parada opção para forçar a parada do aplicativo.

Agora, abra o aplicativo do Instagram e veja se consegue atualizar o feed.

Se você estiver usando um dispositivo iOS, siga as etapas abaixo para forçar a parada do aplicativo Instagram.

Deslize para baixo na parte inferior da tela inicial para abrir Aplicativos recentes.

No menu Aplicativos recentes, deslize o aplicativo do Instagram para cima para fechá-lo.

Saia da sua conta e faça login novamente

Se o seu Instagram não está atualizando o feed, pode ser devido a alguma falha técnica. Você pode sair da sua conta do Instagram e fazer login novamente, e o problema deve ser corrigido sem muita demora.

Abra o Instagram app no ​​seu dispositivo e toque no ícone do perfil no canto inferior direito.

Agora, toque no Cardápio (hambúrguer) ícone no canto superior direito e, em seguida, no menu que se abre, toque em Configurações .

Agora, toque em Sair para sair da sua conta do Instagram.

Depois de concluído, reinicie o aplicativo Instagram e faça login na sua conta.

Depois de fazer login no aplicativo do Instagram, você poderá atualizar o feed.

Certifique-se de ter atualizado o aplicativo Instagram para a versão mais recente. Atualizar o Instagram para a versão mais recente deve ajudar a corrigir o problema. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Abra a loja de aplicativos em seu telefone ou tablet. No iOS, visite a App Store e, se usar Android, visite a Play Store.

Aqui, procure o aplicativo Instagram e toque na primeira opção.

Se alguma atualização estiver disponível, você verá o Atualizar botão. Toque no Atualizar botão para atualizar o aplicativo.

Depois que o aplicativo for atualizado, inicie-o e veja se você pode atualizar o feed.

Limpar cache do aplicativo Instagram

Você também pode enfrentar esse problema se o cache do aplicativo Instagram estiver corrompido. Para corrigi-lo, tente limpar o cache do aplicativo Instagram.

Se você estiver usando um telefone Android, poderá limpar o cache do aplicativo seguindo as etapas abaixo:

Toque e segure o ícone do aplicativo Instagram na App Drawer e toque no Informações do aplicativo ícone.

Agora no Informações do aplicativo tela, toque no Armazenar opção.

Aqui, toque no Limpar cache opção para limpar o cache do aplicativo.

Feito isso, abra o aplicativo e veja se o problema persiste.

No caso de dispositivos iOS, você não pode limpar o cache do aplicativo, então você terá que desinstalar o aplicativo e reinstalá-lo.

Reinstale o aplicativo do Instagram

Você pode tentar reinstalar o aplicativo se O Instagram não conseguiu atualizar o feed. Para reinstalar o aplicativo Instagram, siga as etapas abaixo-

Toque e segure o Instagram ícone do aplicativo e, em seguida, toque em Desinstalar/Remover botão; Confirme a desinstalação do aplicativo.

Abra o Loja de jogos em um dispositivo Android e, se você usar um dispositivo iOS, abra o Loja de aplicativos.

Aqui procure por Instagram e toque na primeira opção.

Agora, toque no Instalar botão para instalar o aplicativo.

Depois que o Instagram estiver instalado no seu dispositivo, abra-o.

Entre na sua conta do Instagram e veja se você ainda enfrenta o problema.

Se você ainda estiver enfrentando o problema mesmo depois de seguir as etapas acima, entre em contato com o suporte ao cliente do Instagram. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Em primeiro lugar, abra o Instagram aplicativo em seu dispositivo.

Aqui, toque no Foto do perfil no canto inferior direito.

Toque no Cardápio (hambúrguer) ícone no canto superior direito e toque em Configurações .

A seguir, toque em Ajuda e depois toque em Reportar um problema.

Você terá que relatar o problema ao suporte ao cliente; você pode seguir as instruções na tela para fazer isso.

Palavras Finais

Estes foram passos para ajudar corrigir ‘Não foi possível atualizar liberado’ no Instagram. Se você está preso no feed e não consegue atualizá-lo, este artigo deve ajudá-lo a resolvê-lo. Esperamos que você ache este artigo útil e que possa atualizar o feed no Instagram.

