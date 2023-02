As 7 principais maneiras de corrigir o WiFi da TV Samsung que continua desconectando (2023)

Recentemente, muitos usuários de TV Samsung relataram problemas com a conexão Wi-Fi. Os usuários disseram que o Wi-Fi da TV Samsung continua desconectando. É necessária uma conexão Wi-Fi para transmitir conteúdo na TV e para que todos os aplicativos funcionem corretamente. Sem uma conexão Wi-Fi, você não poderá fazer nada na sua TV, exceto assistir TV a cabo ou conteúdo já salvo no armazenamento da TV.

É muito chato enfrentar esses problemas na sua TV Samsung, pois você não poderá aproveitar todas as coisas que poderia estar fazendo na sua TV, seja streaming de conteúdo no YouTube, Netflix, Prime Video e outros, reprodução de música, ou jogando. Você achará este artigo útil se estiver aqui neste artigo procurando maneiras de corrigir problemas de conectividade Wi-Fi da TV Samsung.

Listamos várias etapas de solução de problemas neste artigo para ajudar a corrigir o Wi-Fi da TV Samsung que continua desconectando. Paralelamente, também discutiremos algumas razões para enfrentar esse problema.

Razões por trás dos problemas de conectividade WiFi na TV Samsung

Saber a causa do problema é importante para continuar com as etapas de solução de problemas para corrigi-lo. Pode haver vários motivos pelos quais o Samsung TV WiFi pode continuar desconectando, como-

Se houver algum problema com o roteador, isso também pode causar desconexão frequente do Wi-Fi na TV Samsung.

Falhas e bugs de software são o motivo mais comum por trás desse problema. Bugs temporários podem ser encontrados com frequência e às vezes podem causar problemas de conectividade Wi-Fi em sua TV.

Se você não atualizou o firmware da sua TV, isso também pode resultar nesse problema. Para funcionar corretamente, o firmware da sua TV deve ser atualizado. Mas se você tiver atualizações pendentes, é provável que isso cause problemas, como o Wi-Fi da Samsung TV que continua desconectando.

Embora o firmware desatualizado possa causar esse problema, as atualizações de software às vezes podem ser a razão por trás desse problema. As atualizações de software podem ter bugs e falhas que causam esses problemas; portanto, se você começou a enfrentar esse problema após instalar uma atualização de firmware, provavelmente o motivo por trás desse problema são os bugs na atualização recente.

Configurações de DNS mal configuradas são outro motivo para enfrentar esse problema. A TV Samsung configura automaticamente o servidor DNS, mas se você enfrentar esse problema, talvez seja necessário configurar o servidor DNS manualmente.

Se o endereço Mac da sua TV Samsung falhou, isso também pode causar esse problema.

Consertar o Samsung TV WiFi mantém o erro de desconexão 2023

Como discutimos acima, pode haver vários motivos que podem estar causando esse problema. Agora que você sabe o que pode estar causando esse problema na sua TV Samsung, siga as etapas abaixo para corrigi-lo:

Reinicie sua TV

Quando algum problema é encontrado, é sempre recomendável reiniciar o dispositivo. Por que é tão? Geralmente, os problemas nos dispositivos são encontrados devido a falhas e bugs de software, que podem ser facilmente resolvidos reiniciando o dispositivo. Você pode reiniciar sua TV normalmente ou desligar e ligar seguindo as etapas abaixo:

Desligue sua TV primeiro. Certifique-se de que esteja completamente desligado antes de passar para a próxima etapa.

Agora, desconecte o cabo de alimentação da sua TV Samsung da tomada.

Aguarde um minuto antes de conectar o cabo de alimentação na tomada.

Agora ligue a TV e verifique se você ainda está enfrentando o problema com o Wi-Fi e, se estiver, vá para a próxima etapa de solução de problemas mencionada neste artigo.

Solucionar problemas da sua Internet

É necessária uma conexão de internet de alta velocidade para conectar sua TV ao Wi-Fi e transmitir conteúdo. Se você está enfrentando esse problema, pode ser porque a velocidade da sua internet é menor do que o necessário. Você pode verificar a velocidade da Internet conectando seu telefone ou PC à mesma rede Wi-Fi à qual sua TV está conectada e visitando o Teste rápido

local na rede Internet. Se a internet estiver instável, você terá que solucionar o problema seguindo as etapas abaixo:

Em primeiro lugar, reinicie o roteador para eliminar quaisquer falhas ou bugs com o roteador.

Agora, aproxime o roteador da TV. Você pode conectar sua TV com um cabo Ethernet (se desejar uma conexão com fio).

Se você tiver um roteador de banda dupla, mude para 5 GHz para obter uma velocidade estável.

Certifique-se de que não haja nenhum objeto entre o roteador e a TV (em uma conexão sem fio).

Se o plano que você optou for lento, você terá que atualizar seu plano.

Certifique-se de que nenhum outro dispositivo esteja conectado ao seu Wi-Fi enquanto você o conecta à sua TV.

Se o problema persistir, entre em contato com seu ISP sobre o problema.

Redefinir Ajustes de Rede

Se o Wi-Fi da TV Samsung continuar desconectando, você pode tentar redefinir as configurações de rede da sua TV. Isso restaurará as configurações de rede para o valor padrão, portanto, se o problema foi encontrado devido a configurações de rede mal configuradas, este artigo deve corrigi-lo. Para redefinir as configurações de rede, siga as etapas abaixo-

aperte o Casa botão no controle remoto da TV e vá para Configurações.

Em Configurações dirigir a Em geral e então selecione Rede.

Aqui, você verá uma opção chamada Redefinir rede . Selecione esta opção para continuar redefinindo a rede.

Depois de concluído, reinicie a TV e tente conectá-la ao Wi-Fi.

Definir manualmente o servidor DNS

Outra etapa de solução de problemas que você deve seguir é configurar o servidor DNS manualmente. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Abra o Configurações na sua TV Samsung.

Aqui, selecione Em geral e então selecione Rede.

Agora, selecione o Status da rede opção para verificar o problema de conexão.

Como você está enfrentando problemas com a rede Wi-Fi, este teste de status falhará. Você receberá um pop-up com a opção Configurações de DNS no fundo.

Aqui, entre primário DNS como 8.8.8.8 e DNS secundário como 8.8.4.4 .

Agora, salve as alterações e reinicie a TV.

Se o firmware da sua TV Samsung estiver desatualizado, isso também pode causar esse problema. Atualize sua TV Samsung para corrigir o problema. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Na sua TV Samsung, abra Configurações.

No Configurações selecione Apoiar e então selecione Atualização de software.

Instale a atualização do firmware, se disponível.

Desligue o Samsung Instant-On

Se o Samsung Instant-On estiver ativado na sua TV, esse também pode ser o motivo para enfrentar esse problema. Tente desativar esse recurso e veja se o problema foi corrigido. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Vá para o Configurações da sua TV e selecione Em geral .

Olhe para o Samsung Instant-On ; selecione e desative-o.

Agora, reinicie sua TV e verifique se você ainda enfrenta o problema.

Reiniciar TV Samsung

Se nada ajudar e você ainda enfrentar o problema, tente redefinir a TV Samsung. Isso excluirá todos os seus dados e configurações da sua TV Samsung e corrigirá o problema que você está enfrentando. Siga as etapas mencionadas abaixo para redefinir sua TV Samsung para as configurações de fábrica-

Abra o Configurações aplicativo e acesse o Em geral seção aqui.

No Em geral seção, selecione o reset opção.

Você será solicitado a inserir o PIN para redefinir a TV. Digite o PIN que você definiu e, se não tiver definido um, digite 0000 que é o PIN padrão da TV.

Depois de fazer isso, a TV será redefinida.

Aguarde a TV iniciar e verifique se o problema foi corrigido.

Conclusão

Enfrentar problemas de conectividade Wi-Fi é uma merda. Se seu O Wi-Fi da TV Samsung desconecta com frequência e você não pode corrigi-lo, você pode seguir as etapas de solução de problemas mencionadas acima. As etapas acima devem resolver o problema e você pode conectar sua TV Samsung ao Wi-Fi. Se você estiver enfrentando problemas com qualquer etapa mencionada acima, pode comentar abaixo e nós o ajudaremos com isso.

