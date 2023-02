As 7 principais maneiras de corrigir o Windows não consegue concluir o erro de extração

As pessoas costumam compactar arquivos grandes para economizar espaço e compartilhá-los facilmente com alguém. Arquivos compactados são fáceis de armazenar, pois requerem menos espaço. No entanto, para acessar o conteúdo do arquivo compactado, você terá que extraí-lo. Você pode usar o recurso de extração integrado do Windows para extrair o arquivo.

Às vezes, você pode enfrentar problemas ao extrair o arquivo com a ferramenta de extração integrada do Windows. Quando isso acontecer, você receberá um ‘O Windows não pode concluir a extração‘ mensagem de erro em sua tela.

Se você estiver enfrentando o mesmo problema, este artigo o guiará na solução do problema; vamos discutir como.

Reinicie o seu PC

Como todos sabemos, os bugs são comuns no Windows e você pode enfrentar esse erro devido a bugs aleatórios e falhas técnicas. Geralmente, esses problemas podem ser resolvidos simplesmente reiniciando o PC. Reinicie o seu PC e tente extrair o arquivo novamente. Isso deve extrair o arquivo sem nenhum problema, mas se você ainda enfrentar o erro, tente a próxima etapa deste artigo.

Renomeie o arquivo

Outra etapa de solução de problemas que pode resolver esse problema é renomear o arquivo e extraí-lo novamente. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Clique com o botão direito do mouse no arquivo que você está tentando extrair e, no menu de contexto que se abre, clique em Renomear ícone.

Agora, renomeie o arquivo para algum outro nome e salve-o.

Depois de renomear o arquivo, extraia-o e veja se o problema persiste.

Mova o arquivo para outro local

Se renomear o arquivo não funcionar, você pode tentar movê-lo para outro local e extraí-lo. Esse problema pode ocorrer quando o local onde o arquivo é salvo é protegido. Para continuar com ele, siga as etapas abaixo-

Clique no arquivo que você está tentando extrair.

Imprensa Ctrl + X combinação de teclas para cortar o arquivo.

Agora, vá para outro local e pressione Ctrl + V combinação de teclas para colar o arquivo.

Depois de mover o arquivo, tente extraí-lo.

Baixe o arquivo novamente

Muitas vezes o arquivo que você baixou pode estar corrompido. Isso acontece quando a rede é interrompida durante o download e fica incompleta. Você pode baixar o arquivo novamente e depois extraí-lo. Se você receber o arquivo de seu amigo, pode pedir que ele o compartilhe novamente.

Executar verificação SFC

Arquivos de sistema corrompidos também podem causar esse problema. A verificação SFC (System File Checker) é uma ferramenta integrada para verificar arquivos corrompidos e corrigi-los. Você pode executar a verificação SFC para corrigir arquivos de sistema corrompidos que podem estar causando o erro ‘O Windows não pode concluir a extração’. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Em primeiro lugar, execute o Prompt de comando como administrador em seu PC.

No Prompt de comando janela, digite o seguinte comando e pressione Digitar para executá-lo-

Você verá que a varredura SFC foi iniciada agora.

Quando o processo atingir 100%, feche o prompt de comando e reinicie o PC.

Agora, tente extrair o arquivo novamente e você não deve mais enfrentar o problema com ele.

Inicialização limpa do seu PC

Você também pode enfrentar esse problema devido a aplicativos e serviços de terceiros em seu PC. Você pode inicializar seu PC e tentar extrair o arquivo novamente. Quando você inicializa seu PC no modo de segurança, ele não inicia com aplicativos e serviços de terceiros, apenas com os serviços essenciais do Windows. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

aperte o janelas tecla do seu teclado, procure por msconfig e clique na primeira opção. Isso vai abrir Configuração do sistema no seu PC.

Vá para o Serviços guia no Configurações do sistema .

Aqui, marque a caixa de seleção para Ocultar todos os serviços da Microsoft e, em seguida, clique em Desativar tudo botão.

Vá para o Comece guia e, em seguida, clique em Abra o Gerenciador de Tarefas . Isso abrirá o Gerenciador de tarefas no seu PC.

Debaixo de Comece guia, você verá todos os programas que iniciam quando você inicializa seu PC.

Selecione um programa e clique em Desativar botão para desativar o programa na inicialização.

Faça isso para todos os programas e, em seguida, feche o Gerenciador de tarefas e a Configuração do sistema janela.

Agora, reinicie o seu PC e ele será iniciado sem nenhum serviço e programa de terceiros.

Tente extrair o arquivo agora e você poderá fazer isso sem enfrentar problemas.

Usar aplicativo de terceiros

Para extrair o arquivo, você pode usar software Zip gratuito de terceiros, como PeaZip e 7-Zip. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Download PeaZipName ou 7-zip em seu sistema. Você também pode baixar qualquer outro software de extração.

Depois de baixar o aplicativo, instale-o no seu PC.

Agora, clique com o botão direito do mouse no arquivo que deseja extrair.

Você terá a opção de extrair o arquivo usando o software que você instalou; clique nele e siga as instruções na tela para extrair o arquivo.

Você pode iniciar o aplicativo diretamente no seu PC e extrair o arquivo aqui. Isso deve ajudar a extrair o arquivo sem enfrentar o erro ‘O Windows não pode concluir a extração’.

Palavras Finais

Seu PC pode solicitar a você com o ‘O Windows não pode concluir a extração‘ erro. Quando esse erro for encontrado, o arquivo não será extraído e o processo será interrompido. Você pode seguir as etapas de solução de problemas acima para corrigir esse problema e extrair o arquivo.

