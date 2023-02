As 8 principais maneiras de converter Spotify para MP3 online gratuitamente 2023

O Spotify é um popular serviço de streaming de música que oferece uma versão premium e uma versão gratuita para todos os fãs de música. No entanto, ele não fornece uma função real para baixar músicas como um arquivo MP3 para reprodução offline. Em suma, o Spotify possui uma enorme biblioteca de músicas que inclui quase todos os tipos de música que podem lhe interessar. Como resultado, você pode se perguntar se existe uma maneira de converter o Spotify em MP3 para manter seu favorito música não apenas nos seus favoritos do Spotify, mas também no seu MP3 player no modo offline.

Top 8 maneiras de baixar Spotify para MP3 online

Para facilitar esse processo, listei alguns conversores de Spotify para áudio que ajudarão você a converter músicas do Spotify em MP3 gratuitamente. Vamos ler mais para conhecê-los em detalhes.

1. Soundloaders Spotify Downloader

Soundloaders é um downloader de áudio online disponível gratuitamente para baixar qualquer música, não apenas do Spotify, mas também do YouTube, Apple Music, Deezer e até Napster, em formato MP3. Uma de suas versões permite que os usuários baixem qualquer música do Spotify para o formato MP3 gratuitamente. Em cada faixa do Spotify, as tags ID3 mais significativas serão mantidas.

A única limitação do Sound Loader é que ele só pode baixar músicas do Spotify uma de cada vez. Ele também tem outra desvantagem, pois as músicas que você pode baixar do SoundLoader são na verdade extraídas do YouTube em vez do Spotify, onde a qualidade da saída não é realmente garantida.

2. Spotify downloader (online)

Outra maneira gratuita de converter músicas do Spotify é usar um downloader do Spotify. Esta é uma ferramenta web simples que irá ajudá-lo a navegar facilmente na lista de reprodução de músicas do Spotify ou nos links de álbuns a serem baixados no formato MP3 com tags ID3. Suponhamos que você insira um link de música, lista de reprodução ou álbum do Spotify no downloader do Spotify; ele fará o download de todo o álbum ou lista de reprodução como um arquivo ZIP.

Observação: Certifique-se de que, antes de baixar qualquer música do Spotify-downloader, você será obrigado a assistir ao streaming de anúncio pop-up por 15 segundos. Assim que o anúncio terminar, CONFIRA do Spotify começará a ser baixada e, se esses 15 segundos não o incomodarem, este conversor online de Spotify para MP3 é uma boa escolha para você.

3. Sidify Spotify MP3 Converter

Sidify é outro conversor de música do Spotify disponível gratuitamente que é amplamente usado para baixar e converter músicas do Spotify para o formato MP3, AAC, FLAC, WAV, AIFF e ALAC. É uma boa opção se você deseja converter listas de reprodução em massa sem anúncios pop-up intermediários.

O Sidify suporta apenas o modo de download do YouTube, o que significa que o shedify é uma versão gratuita que reconhece as músicas do Spotify adicionadas, mas na verdade são baixadas pelo YouTube. Embora a interface do Sidify seja muito parecida com o NoteBurner, apenas os usuários do Windows podem usar o Sidify Spotify Music Converter gratuitamente.

4. TuneFab Spotify para MP3 Conversor de música

TuneFab é disponível em versões gratuitas e pagas. O TuneFab é diferente de qualquer outro conversor do Spotify, pois converte para os formatos MP3 e M4A. Depois que uma música é convertida do Spotify, ela pode ser salva em alta qualidade, quase 320 KBPS de áudio MP3 junto com tags ID3 e informações de dados que incluem título, nome do artista, álbum etc.

5. SpotiFlyer (Windows, macOS, Linux e Android)

O SpotiFlyer ajuda seus usuários a baixar músicas do Spotify facilmente e também de outros aplicativos de streaming de música. Além disso, não será necessário fazer login em sua conta de streaming de música, pois os arquivos de música serão extraídos diretamente do YouTube. Resumindo, o SpotiFlyer fará o download de todas as suas listas de reprodução e faixas do Spotify do YouTube, cuja qualidade será de cerca de 128 kbps.

6. RoutineHub Spotify to MP3 Downloader (iPhone)

O RoutineHub apresenta vários atalhos usados ​​para automatizar iPhones e iPads da Apple com atalhos da Siri. RoitineHub Spotify Converter é um dos atalhos populares que exigem que você copie diretamente o link de música ou URL do Spotify para o Routine Hub, onde será baixado rapidamente como um arquivo MP3. Entenda que as músicas baixadas em MP3 no Spotify também são provenientes de músicas do YouTube.

7. Gravador de áudio gratuito Aiseesoft (Windows e macOS)

Aiseesoft é um gravador de áudio gratuito para converter Spotify para MP3, que está disponível gratuitamente. Outra coisa que o torna popular é sua interface fácil de usar, que também é organizada, facilitando a navegação. Além disso, as saídas de áudio da placa de som do sistema, incluindo músicas do Spotify, podem ser gravadas. Basta começar a gravar enquanto reproduz uma música do Spotify e ela será baixada para o seu computador e salva no formato MP3.

Semelhante ao Audacity, é sensível ao ruído e grava qualquer ruído durante a gravação no seu arquivo de música do Spotify. Então, atrás dele, está um gravador de áudio em tempo real, que garante que qualquer música do Spotify possa ser baixada para MP3 apenas na velocidade 1X.

8. Deemix-gui

O aplicativo gráfico Deemix-gu Deemix para baixar músicas online em Mac, Windows e Linux. Com esta interface gráfica do usuário, o Deemix-gui é mais conveniente e fácil de usar do que o Deemix. Também é um downloader e conversor gratuito de listas de reprodução do Spotify; baixar o Spotify para MP3 é muito fácil depois de fazer o login.

Da mesa do autor:

Agora você finalmente reconheceu alguns dos melhores músicas gratuitas do Spotify para conversores de MP3 disponível online gratuitamente em 2023 para Android e iOS e Windows, Mac e Linux. Ainda assim, se você tiver alguma opinião sobre isso, informe-nos nos comentários abaixo. Feliz aprendizado.

