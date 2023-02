As 8 principais maneiras de corrigir a textura do espaço morto que não carrega no jogo (2023)

Dead Space é um jogo de ficção científica/terror recém-lançado com bom desempenho na loja de jogos. O jogo é baseado na série Dead Space, e os jogadores dão muito amor a ele. Milhões de jogadores estão jogando ativamente, o que sugere que o jogo é interessante. Como o jogo foi lançado recentemente, há chances de que o jogo tenha alguns bugs e problemas.

Muitos jogadores relataram textura não carregando no Dead Space, causando problemas. Devido ao problema, os jogadores não conseguem jogar. Mas não se preocupe, porque nós protegemos você. Aqui estamos com a solução para este problema, através da qual você pode resolver o problema no seu PC.

Por que a textura não está carregando no espaço morto?

Os jogadores estão relatando que quando abrem o jogo, a textura não está carregando nele. Devido a esse problema, os usuários não podem jogar porque estão enfrentando problemas gráficos que prejudicam toda a experiência de jogo. No entanto, existem diferentes tipos de razões disponíveis para a causa do problema. Estamos listando-os abaixo, então verifique-os.

Existem alguns problemas com as configurações gráficas.

Aplicativos de terceiros estão causando problemas na execução do jogo.

Há algum problema de arquivos de inicialização.

Os recursos não estão disponíveis no sistema.

Pode haver alguns arquivos corrompidos nos arquivos do jogo instalado.

Como corrigir a textura do espaço morto não carregando no jogo

Esperamos com as razões listadas acima; você será capaz de analisar a causa dos problemas. Se você descobriu por que o jogo não está carregando a textura no seu PC, é hora de verificar como resolver o problema.

Reinicie o jogo

Se você estiver enfrentando algum problema com o jogo, a primeira coisa que pode tentar é reiniciar o jogo. Este é um dos métodos simples de solução de problemas por meio do qual você pode corrigir muitos bugs e problemas menores. Ele ajudou muitos usuários a resolver problemas; portanto, se você estiver enfrentando problemas, tente fazer isso.

Desative o modo DLSS na NVIDIA

Se você tiver um PC com gráficos NVIDIA dedicados, tente resolver o problema desativando o modo DLSS. As configurações do modo DLSS podem entrar em conflito com as configurações de vídeo do jogo, devido ao qual você pode enfrentar o problema. Portanto, desligue o modo DLSS na NVIDIA e execute o jogo novamente.

Usar DirectX 11

O Dead Space requer DirectX 12 para executar o jogo corretamente. Ainda assim, os usuários estão enfrentando muitas falhas gráficas. Assim, sugerimos que instale o DirectX 11 no seu PC. O DirectX 11 funciona perfeitamente com as configurações gráficas do jogo, então o Dead Space também funcionará perfeitamente. Instale o DirectX 11 no seu PC e verifique se o problema foi resolvido.

Ajustar configurações de textura

Se você alterou as configurações de textura no Dead Space, esse pode ser o motivo do problema. No entanto, você pode corrigir isso facilmente alterando as configurações abaixo.

Abra o inicializador do jogo.

Inicie o jogo indo para a Biblioteca.

Vá para as configurações do jogo.

Clique em Exibir. Agora, defina Texturas para Épico.

Depois disso, defina o tamanho do pool de streaming de textura para 7000. Se essa configuração já estiver lá, altere-a para qualquer número aleatório e defina-a novamente para 7000.

Agora, verifique se os gráficos do jogo foram melhorados.

Alterar as configurações gráficas do jogo

Há chances de que os problemas de não carregamento da textura possam estar ocorrendo devido a algumas configurações gráficas do jogo. Sugerimos que você tente alterar a configuração gráfica do jogo e verifique se o problema foi resolvido depois disso ou não. Ao alterar as configurações gráficas, tente alterar as sombras, anti-aliasing, etc. Isso certamente causará algum impacto nos gráficos do jogo.

Reparar os arquivos do jogo

Mesmo depois de seguir os métodos acima, se o problema ainda estiver ocorrendo com você no seu PC, há chances de que alguma falha esteja nos arquivos do jogo. Sugerimos que você tente reparar os arquivos do jogo através dos quais o jogo também será verificado. Se houver algum problema, ele será corrigido após a digitalização. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra o Inicializador de jogos.

Vá para a Biblioteca.

Clique com o botão direito do mouse no jogo.

Abra Propriedades e vá para Arquivos locais.

Agora, selecione a opção Verificar a integridade dos arquivos do jogo.

Aguarde até que o processo seja concluído. Se houver algum problema, eles serão corrigidos com a ajuda do processo.

A outra razão pela qual você pode enfrentar o problema é seu driver gráfico desatualizado. Se você não atualiza o driver gráfico há muito tempo, o problema ocorrerá no seu PC. Sugerimos que você verifique se há atualizações no driver gráfico. Você pode fazer isso facilmente acessando o “Gerenciador de Dispositivos.” Lá você encontrará a opção de adaptadores de vídeo. Expanda-o e atualize seu driver gráfico. Quando o processo estiver concluído, reinicie o PC e verifique se o problema foi resolvido.

Se o problema ocorrer devido a algum bug no componente do jogo, os desenvolvedores trabalharão para corrigi-lo. Sugerimos que você continue verificando as atualizações regularmente para resolver o problema. Se eles estiverem trabalhando para corrigir o problema, lançarão a atualização a qualquer momento. Continue verificando as atualizações do inicializador do jogo. Sempre que houver alguma correção de patch, faça o download.

Empacotando

Os jogadores são afetados pelo problema de não carregar a textura. Devido a esse problema, todos os gráficos do jogo estão sendo estragados, causando uma experiência ruim para o usuário. Os jogadores estão confusos sobre como resolver o problema. Para ajudar os jogadores com esse problema, listamos no post os métodos pelos quais o problema será resolvido. Implemente-os corretamente se quiser corrigir o problema.

Perguntas frequentes – Problemas de textura de espaço morto não carregando

1. Como corrijo o espaço morto no meu computador?

Listamos os métodos para resolver os problemas de não carregamento de textura. Se você estiver enfrentando outros problemas, consulte nosso site para obter as correções.

2. Meu PC pode jogar Dead Space?

Sim, se o seu PC atender aos requisitos mínimos de sistema do jogo, você poderá jogar o jogo Dead Space.

3. Como consertar Dead Space no PC?

Há muitos problemas que estão ocorrendo com o jogo Dead Space. Esta postagem listou alguns métodos para resolver os problemas de não carregamento de textura. Se você enfrentar qualquer outro problema, verifique nosso site para obter as correções.

GUIAS RELACIONADOS: