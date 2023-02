As 8 principais maneiras de corrigir problemas de atraso, gagueira e queda de FPS no Hi-Fi Rush (2023)

Os jogadores estão relatando um problema de queda de FPS com o Hi-Fi Rush. Sempre que estão jogando, eles veem uma queda repentina nos quadros por segundo. Devido a isso, eles estão experimentando uma experiência de jogo lenta e lenta. Este é um problema muito frustrante, pois, devido a isso, os jogadores não conseguem jogar o jogo corretamente.

No entanto, este não é um grande problema. Existem várias razões pelas quais o Queda de FPS do Hi-Fi Rush problema pode surgir em seu PC. Agora, os jogadores procuram um guia para resolver o problema. Esta postagem adicionará como você pode resolver rapidamente o problema.

Por que você vê o problema de queda de FPS no Hi-Fi Rush?

Muitos usuários relataram que estão enfrentando um problema de queda repentina no FPS no Hi-Fi Rush Game. No entanto, isso só pode acontecer devido a vários motivos. Listamos os motivos; certifique-se de verificá-los.

Verifique a conexão com a Internet à qual você está conectado.

Seu PC não atende aos requisitos mínimos para rodar o jogo.

O jogo não está recebendo a autoridade do administrador.

Você não atualizou o driver gráfico.

Há algum problema de configuração de vídeo no jogo.

Corrigir problemas de atraso, gagueira e queda de FPS no Hi-Fi Rush

Listamos porque o Queda de FPS do Hi-Fi Rush problema pode ocorrer com o seu sistema. Agora, estamos listando como você pode corrigir o problema.

Verifique os requisitos do sistema

Antes de implementar e tentar qualquer método, sugerimos que você verifique os requisitos do sistema para rodar o jogo Hi-Fi Rush no seu PC. Sugerimos isso porque há chances de o jogo não funcionar corretamente se o seu sistema não atender aos requisitos mínimos.

No entanto, você pode verificar rapidamente se o seu sistema possui os requisitos mínimos de sistema para executar o jogo. Listamos abaixo os requisitos de sistema mínimos e recomendados do jogo, portanto, verifique-os.

Requisitos Mínimos do Sistema

DirectX: Versão 12

Versão 12 Gráficos: GTX 1050, RX 560

GTX 1050, RX 560 Memória: 8 GB RAM

8 GB RAM SO: Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processador: Intel Core i5-6500, Ryzen 3 1200

Intel Core i5-6500, Ryzen 3 1200 Armazenar: 20 GB de espaço disponível

Requisitos de sistema recomendados

DirectX: Versão 12

Versão 12 Gráficos: GTX 1050TI, RX 570

GTX 1050TI, RX 570 Memória: 8 GB RAM

8 GB RAM SO: Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processador: Intel Core i7-4770K, Ryzen 5 1300X

Intel Core i7-4770K, Ryzen 5 1300X Armazenar: 20 GB de espaço disponível

Verifique a conexão com a Internet

A primeira coisa que sugerimos que você verifique é a conexão com a Internet. Se sua conexão com a Internet não estiver funcionando corretamente, o jogo ficará lento e você notará o Queda de FPS do Hi-Fi Rush emitir. Sugerimos que você verifique a conexão com a Internet para avaliar se a conexão com a qual você está conectado está funcionando bem ou não.

Para verificar a velocidade da internet, você deve usar o Testador de velocidade da Internet. Você pode procurá-lo na internet. Depois disso, use a pesquisa mais relevante para verificar a velocidade da internet. Se a velocidade estiver instável, tente corrigi-la ou entre em contato com seu provedor de serviços de Internet. Caso sua internet esteja funcionando bem, siga o próximo método.

A principal razão para o Queda de FPS do Hi-Fi Rush problema pode ser o driver gráfico desatualizado. Se você estiver usando o driver gráfico desatualizado e não o atualizar por muito tempo, o problema ocorrerá no seu PC. Sugerimos que você atualize regularmente o driver gráfico para evitar esse problema. Você pode verificar rapidamente a atualização do driver gráfico seguindo as etapas abaixo.

Em primeiro lugar, abra o Menu Iniciar .

. Vá para Gerenciador de Dispositivos pesquisando na barra de pesquisa.

pesquisando na barra de pesquisa. Agora, clique no Adaptadores de vídeo e amplie suas opções.

e amplie suas opções. Depois disso, selecione o driver.

Clique com o botão direito do mouse no driver e clique no botão Atualizar driver opção.

opção. Após isso, você verá algumas instruções; siga-os e atualize o driver.

Depois de atualizar o driver, reinicie o PC e verifique se o problema foi resolvido.

Execute o jogo como administrador

Se o jogo não obtiver a devida autoridade para executar os recursos e componentes, o problema de queda de FPS provavelmente surgirá. Esse problema ocorre quando o jogo não está obtendo autoridade de administrador. Você pode resolvê-lo facilmente dando autoridade de administrador ao jogo. Para fazer isso, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Primeiro, clique com o botão direito do mouse no arquivo do aplicativo do jogo Hi-Fi Rush.

Agora, você verá a opção Executar como administrador. Clique nisso.

O jogo agora será executado com autoridade de administrador. Verifique se o problema ainda está ocorrendo ou não.

Você sempre deve dar autoridade ao administrador se o jogo começar a rodar corretamente.

Para fazer isso, clique novamente com o botão direito do mouse no aplicativo do jogo.

Clique em Propriedades.

Vá para a seção de compatibilidade.

Ative a opção Executar como Administrador.

Clique no botão OK para salvar as alterações. É isso.

Feche os aplicativos em segundo plano

O problema também pode ser resolvido fechando os aplicativos desnecessários em segundo plano. Instalamos muitos aplicativos e eles exigem que alguns processos sejam executados em segundo plano. Todos os processos consomem alguns recursos, pelo que os utilizam, e o jogo que estamos executando não consegue obter recursos suficientes. No entanto, você pode corrigi-lo rapidamente seguindo as etapas listadas abaixo.

Primeiro, abra o Gerenciador de Tarefas no seu PC.

Clique com o botão direito do mouse nos processos que estão em execução no seu PC.

Você verá a opção de Finalizar tarefa. Faça isso.

Depois de fazer isso, os recursos serão gratuitos e você poderá executar o jogo sem problemas.

Definir como padrão no jogo

Outra razão para a causa do Queda de FPS do Hi-Fi Rush problema são as configurações erradas do jogo. Se você alterou as configurações de vídeo do jogo para alto ou qualquer outra coisa, o jogo não funcionará corretamente no seu PC. Sugerimos que você defina as configurações de vídeo como padrão para evitar esse erro. Você também pode fazer isso se tiver alterado as configurações de vídeo. Faça isso e verifique se o problema ainda existe ou não.

Muitos jogadores relataram o problema aos desenvolvedores; se o Queda de FPS do Hi-Fi Rush problema está ocorrendo devido aos arquivos do jogo ou alguns arquivos corrompidos, há chances de que os desenvolvedores possam ter começado a trabalhar no problema. Sugerimos que você verifique a atualização do jogo, pois os desenvolvedores podem lançar a atualização a qualquer momento. Além disso, se você não atualiza o jogo há muito tempo, o problema surgirá no seu PC.

Mesmo depois de tentar todos os métodos acima, se o Queda de FPS do Hi-Fi Rush problema ainda não foi resolvido, sugerimos que você tente entrar em contato com o suporte ao cliente. Você deve enviá-los por e-mail sobre o problema que está enfrentando e elaborá-lo adequadamente para que eles possam tentar ajudá-lo após entrar em contato com você.

Empacotando

Hi-Fi Rush é um jogo fascinante com milhões de downloads em um curto período. No entanto, alguns usuários estão insatisfeitos com o jogo devido a alguns problemas que estão enfrentando. Muitos jogadores relataram que estão enfrentando quedas repentinas no FPS, devido às quais não conseguem jogar o jogo corretamente. No entanto, você pode corrigir isso rapidamente seguindo os métodos listados na postagem. É isso.

perguntas frequentes

1. Como corrijo o problema de queda de FPS?

Se você está enfrentando problemas com o jogo devido à queda repentina no FPS, sugerimos que você siga os métodos mencionados no post.

2. Por que estou tendo quedas repentinas de FPS?



Muitos jogadores relataram problemas de quedas repentinas de FPS no jogo. No entanto, você pode corrigir rapidamente o problema usando os métodos listados acima. Junto com ele, listamos os motivos pelos quais você está enfrentando o problema de quedas de FPS. Portanto, verifique-os acima.

3. A RAM afeta o FPS?

Sim, a RAM afeta o FPS. Se você quiser jogar qualquer jogo sem atrasos, sugerimos atualizar a RAM para os requisitos de sistema mais altos recomendados. Você pode atualizar sua RAM para mais de 16 GB, 32 GB ou 64 GB para jogar sem problemas.

