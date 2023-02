As controversas novas gomas de Kourtney Kardashian para melhorar o odor e o sabor vaginal

ONos últimos dias, a mídia social tem estado repleta de pessoas criticando Kourtney KardashianO novo produto da empresa: gomas de saúde vaginal, também conhecidas como probióticos para a vagina.

Conhecido como Deixe-me ronronareles são projetados para melhorar o cheiro e o sabor da vagina, algo que gerou muitas críticas e foi tachado de sexista.

“Sua… ela vai adorar isso… Conheça Lemme Purr: nossa nova goma de saúde vaginal! A saúde vaginal é uma parte tão importante do bem-estar geral de uma mulher (e não se fala o suficiente), e é por isso que nós Estamos muito animados para lançar isso! Dê à sua vagina o doce prazer que ela merece (e torne-a um doce deleite). Você sabe o que dizem… você é o que você come”, disse o Kardashian explicou em um post no Instagram.

O que são as jujubas vaginais de Kourtney Kardashian?

Suplementos vitamínicos são muito populares em todo o mundo. Muitas pessoas acreditam que tomar vitaminas pode melhorar a saúde ou compensar uma dieta pobre em nutrientes.

Vitaminas gomosas são vitaminas mastigáveis ​​que têm textura e sabor semelhantes a balas e vêm em uma variedade de sabores, cores e formas.

Isto é precisamente o que Kardashian lançou, mas voltada para o público feminino e peças sexuais.

KardashianO site de bem-estar da , Poosh, descreve Lemme Purr como um “pequeno deleite saboroso na forma de uma jujuba com alguns recursos poderosos”.

De acordo com o site, ele contém formas estáveis ​​de Bacillus coagulans SNZ 1969 e também é carregado com vitamina C para prevenir infecções do trato urinário por vaginose bacteriana.

Kourtney Kardashian acrescenta ainda que as gomas vitamínicas vêm com extrato de abacaxi, o que as deixa ainda mais saborosas.

Mas ela não está isenta de críticas. “Gosto que chamemos a atenção para a saúde vaginal, mas a ideia de que sua vagina está suja e deve cheirar a flor ou ter gosto de padaria é ridícula”, disse a obstetra e ginecologista Carolyn Moyers disse ao meio de comunicação BuzzFeed,

Ela continuou explicando: “A vagina é na verdade autolimpante. Ela distorce nossa imagem corporal e faz as mulheres sentirem que algo está errado com elas; perpetua a ideia de que estamos quebrados e precisamos consertar nossos corpos para sermos atraentes.”