As duas condições para o Green Bay trazer de volta Aaron Rodgers

Tele Green Bay Packers e Aaron Rodgers estão juntos desde que recrutaram o quarterback em 2005, mas há uma sensação de que eles podem estar prestes a se separar.

Um relatório recente até sugeriu que os Packers estão com raiva de Rodgers e prontos para seguir em frente com ele..

Como Aaron Rodgers reagiu ao ser vaiado no Lambeau Field contra os Titãs@packers

No entanto, o insider da NFL Tom Pelissero contestou isso e revelou que o embaladores gostaria de receber Rodgers de volta para a temporada de 2023 se cumprir duas condições.

As condições dos Packers para Rodgers: ele deve querer estar lá e ser totalmente comprado

Pelissero explicou que o embaladores quer compromisso de Rodgers em dois sentidos, para ele querer estar com a equipe e para ele estar totalmente empenhado em ganhar um campeonato em 2023.

“Eu diria que ninguém me disse que está enojado com Aaron Rodgers” Pelissero disse no The Rich Eisen Show.

“Eu acho que é natural, quando você dá a alguém um tipo de contrato sem precedentes, basicamente rasgando o contrato restante e dando a ele o que equivale a um contrato de mais de 150 milhões de dólares por três anos, como fizeram no ano passado, você está antecipando que você Vamos conseguir alguém que tenha totalmente comprado e vai jogar em um nível muito alto.

“Não funcionou assim em 2022.

“Ele teve a lesão no dedo que provavelmente o afetou mais do que as pessoas perceberam na época, ele teve algumas outras lesões pelas quais jogou.

“Ele jogou melhor na reta final, mas depois você volta para o ‘Ele vai? Ele não vai?’ debate, deixando a franquia esperando.

“Tudo o que posso falar é o que sei, que é que se Rodgers quer jogar pelo embaladores e se ele for comprado da maneira que eles querem proceder aqui, então o embaladores quer ele de volta.”