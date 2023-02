As duas grandes confissões de Gerard Piqué: Clara Chia é sua namorada e ele é seu fantoche

Tele relacionamento entre Clara Chia Martí e Gerard Piqué não é segredo para ninguém, mas até agora nunca tínhamos visto o ex-jogador do Barcelona chamar a mulher que é considerada a vilã da história entre Shakira e o pai de seus filhos sua namorada.

Gerard Pique revela em um stream com Ibai Planos da Liga dos Reis que tem namorada e ela é Clara Chia, mas não foi só, o ex-futebolista também confessou que é a sua atual companheira quem escolhe as suas roupas, e não teve problemas em revelar isso.

“A verdade é que eu vou com a minha namorada na loja e ela compra pra mim, sabe? eu sou uma marionete”, comentou Piqué, enquanto os que estavam na transmissão em uníssono soltavam gargalhadas.

John Nellistiktoker e influencer, perguntou especificamente a Gerard Piqué sobre quem era a pessoa mais famosa que tem entre os seus contactos, e conhecendo as personalidades que partilharam o campo com ele, seria lógico que os seus contactos famosos fossem jogadores de futebol ou personalidades de várias áreas.. .a surpresa foi sua resposta.

“Talvez… eu diria… Shakira. Ela era minha parceira, pode ser ela. Estou pensando em seguidores, Instagram… Se for alguém que não esteja relacionado ao futebol. Se for sobre futebol, Cristiano, ele é o mais seguidos no mundo.” “Você tem Cristiano Ronaldo‘s número?”. “Sim.”