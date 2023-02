As duras contradições da Red Bull sobre Checo Perez

Checo Pérez e seu futuro papel na Red Bull Racing sofreu um revés no final da temporada passada. Max Verstappenjá campeão, recusou-se a abrir mão de sua posição no Brasil para disputar o vice-campeonato Charles Leclercalegando que era um negócio inacabado de Mônaco.

Uma semana depois, em Abu Dhabi, o holandês também teve a oportunidade de ultrapassar o companheiro de equipe e escoltá-lo até a linha de chegada para o segundo lugar no Mundial, mas preferiu vencer a 15ª do ano e deixar o mexicano à própria sorte, que acabou cedendo para Leclerc no final da corrida.

Christian Horner se contradiz ao falar de Checo e seu possível papel na nova temporada, embora tenha claro quem é o favorito da equipe.

“A maneira como Max era (em 2022) significa que ele é o homem a ser batido”, explicou ele em entrevista à ‘Auto Motor und Sport’.

“[Max] é o atual campeão e Checo tem que lutar para conseguir isso, caso contrário, por que ele está correndo?”

Estranhamente, ele não acredita que vai conseguir, e atribui um certo papel aos seus dois pilotos.

“Mas acho que a realidade é que, com toda a probabilidade, Max, durante a temporada, provavelmente será o candidato ao Campeonato Mundial”, acredita o britânico.

Ajudando o campeão mundial

O papel atribuído a Perez, então, é claro. Tire pontos dos rivais, mas não de seu primeiro piloto, que é ninguém menos que Max.

“Mas Checo tem a capacidade de estar lá, precisamos que os dois pilotos tenham o melhor desempenho possível no Campeonato de Construtores. Checo sabe exatamente o que se espera dele, e ser companheiro de equipe de Max é uma perspectiva bastante assustadora para qualquer piloto, ” ele diz descaradamente, descartando-o como um backup.