As festas mais polêmicas de Ronaldinho… e quais clubes ele frequentou em Barcelona

“Se quiser eu jogo”, foram as palavras de Ronaldinho no vídeo gravado por Rio Llanos e Gerard Piqué em que apresentaram o brasileiro. Isso é história para a Kings League e talvez até para o futebol. Ronnie fará parte da equipe de Ibai neste domingo.

Depois de todo o hype desta semana, finalmente foi confirmado quem é o 12º jogador de Ibai.

“Ele é uma pessoa muito ocupada, mas está feliz por vir. Até cancelou um evento para vir gravar conteúdo conosco”, comentou o Rio.

isso colocou Ronaldinho de volta na boca de todos. Ele já foi um dos melhores do mundo, ganhando a Bola de Ouro de 2006 com Barcelona, depois com várias polêmicas como sua prisão por uso de passaporte falso, e agora com essa participação na Liga dos Reis. Por isso, vamos relembrar alguns de seus momentos mais polêmicos e festas mais famosas durante sua passagem como jogador de futebol profissional.

As polêmicas de Ronaldinho

Em primeiro lugar, podemos apontar os escândalos de sua vida sexual. Em 2007, juntamente com Robinho, ele deu uma grande festa no Brasil com membros da seleção nacional. A festa durou de quinta a sexta, 24 horas de loucura desenfreada. Além disso, Ronaldinho supostamente também estrelou um vídeo, via webcam, no qual foi visto se masturbando.

O passaporte falso. Em 2020, promotores paraguaios ordenaram a prisão de Ronaldinho Gaúcho depois que o ex-jogador brasileiro entrou em Assunção com um “documento adulterado”, segundo o Ministério do Interior. Ele usou um passaporte falso, mas foi liberado, embora o caso tenha terminado com duas mulheres presas.

Além disso, dizia-se que ele tinha um túnel que ligava diretamente sua casa a uma das casas noturnas mais conhecidas do Brasil, quando tocava pelo Flamengo.

Opium e Pacha eram seus lugares favoritos em Barcelona.