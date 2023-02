As filhas de Kim Zolciak negam que a casa da família na Geórgia está em execução hipotecária

Reproduzir conteúdo de vídeo



Kim ZolciakOs filhos de estão negando que a mansão da família na Geórgia está em execução hipotecária e indo para o leilão … alegando que é tudo um mal-entendido.

As filhas da estrela de “Real Housewives of Atlanta”, Brielle dar Ariana Biermanntentou limpar o ar na quarta-feira … dizendo aos fotógrafos do LAX que a família ainda mora em sua propriedade em Alpharetta sem planos de se mudar.

Brielle e Ariana dizem que todos os pertences da família ainda estão na casa e que não estão preocupadas em perder a casa… dizem que até dormiram lá antes de viajar pelo país.

As filhas de Kim não se aprofundam no que é o chamado mal-entendido … mas, como informamos na semana passada, um aviso público afirmou que a casa está programada para ser leiloada em 7 de março no Fulton County Courthouse.

Um escritório de advocacia nos disse anteriormente que estava lidando com a execução hipotecária de Kim e Kroy Biermann‘s home, que fica ao longo do buraco 18 do Manor Golf & Country Club.

Os filhos de Kim dizem que a casa já está salva e sua mãe não disse nada a eles sobre um próximo leilão, embora admitam que perguntaram a Kim sobre todas as notícias.

Lembre-se … Kim e Kroy compraram a casa em 2012 por US $ 880.000 e ela foi fortemente apresentada no ‘RHOA’ e no reality show do casal, “Don’t Be Tardy”. A propriedade possui elevador, piscina, cascata, spa e quadra de basquete.

O Truist Bank supostamente iniciou o processo de execução hipotecária da propriedade em agosto, depois que Kim e Kroy não pagaram a hipoteca.