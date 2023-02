As impressionantes semelhanças faciais da princesa Diana e do príncipe George levam o TikTok ao colapso

Fe do família real não consigo superar um viral recente vídeos do tiktok mostrando as impressionantes semelhanças físicas entre Príncipe Jorge e sua falecida avó, a princesa Diana.

O vídeo foi publicado por um ‘Lady Di’ conta de fã e apontou o ‘mesma emoção’ os dois parentes compartilham. No clipe, ambos Diana e o príncipe George podem ser vistos olhando para longe, com um olhar surpreendentemente semelhante em seus rostos.

O filho de Kate Middleton e do príncipe William, George, fez no ano passado um número significativo de aparições públicas. Apesar de ser apenas nove anos de idade, o jovem príncipe já está assumindo responsabilidades reais.