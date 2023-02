As inconsistências entre o FIFPro e os XIs do The Best

MTodos ficaram muito confusos com os onze votados nos prêmios The Best quando comparados aos do FIFPro.

É difícil de entender, além do fato de que os gostos de cada um são diferentes. Os resultados da votação para o prêmio The Best têm muito pouco a ver com os onze melhores elaborados por jogadores de futebol de todo o mundo por meio do sindicato FIFPro.

No primeiro caso, os votos dos treinadores, capitães de cada país, jornalistas e torcedores são igualmente definitivos. No FIFPro onze os jogadores que decidem diretamente. Os gostos dos jogadores pouco ou nada têm a ver uns com os outros.

O que eles concordam é que Lionel Messi foi o melhor de 2022, mas se você comparar a lista dos quatorze melhores jogadores do prêmio The Best, verá que até sete deles não aparecem entre os onze titulares do FIFPro.

Sadio Mané, Julian Alvarez, Vinícius Jr, Mohamed Salah, Neymar Jr, Robert Lewandowski e Jude Bellingham não figuram entre os onze, mas estão entre os quatorze melhores jogadores do mundo na lista do prêmio The Best.

Aliás, os cinco primeiros colocados dessa lista não constam da lista dos 26 escolhidos para formar o onze que tem sido apontado como o melhor do ano.

A lista do prêmio The Best é formada por Messi, Kylian Mbappé, Karim Benzema, Lucas Modric, Erling Haaland, Juba, Alvarez, Achrafi Hakimi, Neymar, Kevin De Bruyne, Vinicius , Lewandowski, Bellingham e salah.

O caso de Thibaut Courtois é marcante, pois foi titular do onze ideal, mas não foi eleito o melhor. Curiosamente, algo que o próprio goleiro compartilhou em suas redes sociais.

Lista completa dos vencedores do Prêmio FIFA The Best 2022