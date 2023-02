Tele duas mulheres que afirmam que são irmãs de Simon Charles Dorante-Dayque ele mesmo afirma ser Rei Carlos IIIsuposto filho secreto de, revelaram que agora ele está no modo de controle de danos.

Tracie afirma que ela é Simãoirmã biológica de, enquanto Amanda é supostamente sua irmã adotiva mais velha.

Este é Simon Dorante-Day, o suposto filho ilegítimo do rei Charles III e Camilla Parker

As duas mulheres criaram uma página no Facebook chamada ‘The Fake Prince Down Under – The Research’ em sua tentativa de descobrir dia de Doranteafirma que ele é o filho amoroso de Rei Carlos e Rainha Consorte, Camila.

“Ele está controlando os danos e foi para a cidade tentando me desacreditar, como sempre fez anteriormente quando publicamos a verdade”, disse. Amanda disse ao Daily Star.

“Estamos apenas ansiosos para revelar a verdade, que sempre há dois lados em uma história.”

O que Simon Charles Dorante-Day está afirmando?

No início de janeiro, dia de Dorante enfatizou que detalhes sobre ele vazaram durante a apresentação do Inquérito Paget em 2005 lançado pela Polícia Metropolitana Britânica, que na época investigava teorias da conspiração sobre a morte de diana.

“As pessoas sempre me perguntam há quanto tempo estou nessa jornada”, postou Dorante-Day no Facebook.

“Como a maioria das pessoas adotadas sabem, desde que me lembro…

“Durante esse tempo, tenho experimentado, testemunhado, coletado e reunido evidências sobre quem eram meus pais o tempo todo. Não há muito que eu não saiba sobre minha vida, mesmo que não diga ou mostre isto!

“Como afirmamos anteriormente, a Dra. Elvianna se juntou a essa jornada em 1992 e a sério em 1994, e não ouvi a versão de Nanan até 1998.

“Em particular e nos círculos do governo (Reino Unido e Austrália), começou por volta de 2003 e vazou para fontes limitadas durante a submissão do Paget Inquiry em 2005.”

Nos meses mais recentes, desde Rainha Elizabeth IIa morte de Simon Charles Dorante-Day aumentou sua busca pelo reconhecimento de Rei Carlos III e Rainha Consorte Camila.

Simon Charles Dorante-Day chama o rei Charles III de criminoso

Enquanto sua missão por muitos anos era simplesmente ser reconhecido, Simon Charles Dorante-Day recentemente deu um passo adiante e atacou o homem que afirma ser seu pai biológico.

“O criminoso rei Charles e sua esposa, a rainha consorte Camilla, sabem do abuso que sofri para encobrir a verdade de que sou seu filho biológico”, afirmou.