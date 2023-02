As lutas da garota do golfe de Paige Spiranac expostas em vídeo hilário – Fãs reagem!

Fex-profissional de golfe virou influenciador de mídia social Paige Spiranacdeu aos fãs um vislumbre dos desafios que ela enfrenta como criadora de conteúdo digital. Em um vídeo recente, o X-Golf embaixador foi visto em um local do X-Golf trabalhando no conteúdo enquanto colocava um simulador de golfe.

Spiranac estava usando um top curto justo, saia combinando e tênis branco quando ela tentou pegar a capa do clube jogada para ela fora da câmera. No entanto, não foi tão fácil quanto parecia, e a capa escorregava de suas mãos, causando risos e diversão no set.

Depois de várias tentativas, Spiranac finalmente conseguiu a capa e comemorou a conquista jogando a faixa de cabelo para o lado e exibindo seus longos cabelos loiros no corte final. Ela legendou o vídeos do tiktok“Ser uma garota de golfe é um trabalho árduo.”

Paige Spiranac: Ser uma garota do golfe é um trabalho árduo…

Os fãs adoraram essa visão dos bastidores da vida de Spiranac, com um comentário: “Continue com o trabalho duro”, ao lado de um rosto sorridente cercado de corações. Outro fã apreciou a positividade e o riso de Spiranac, dizendo: “O fato de ela ter mantido o sorriso … e também aquela risada”, e acrescentou um emoji sorridente.

Os fãs de Spiranac a elogiaram, chamando-a de “mulher absolutamente perfeita” e expressando sua admiração. No entanto, alguns fãs sugeriram que ela precisa trabalhar em suas habilidades de captura. No entanto, foi um vislumbre divertido e divertido da vida de uma garota do golfe.

Crescente número de seguidores nas redes sociais de Paige Spiranac

Conhecida por suas postagens extrovertidas e roupas reveladoras, Spiranac acumulou milhões de seguidoresfilho Instagram e TikTok. Seu último vídeo, um clipe instrutivo sobre o manuseio de tacos de golfe, chamou a atenção de muitos.

Intitulado “Como obter a aderência adequada”, o vídeo apresenta Spiranac oferecendo dicas sobre como segurar um taco de golfe corretamente. No entanto, uma versão abreviada do tutorial causou alvoroço entre seus fãs.

No clipe, Spiranac sugere: “O que eu gosto de fazer é ficar aqui e continuar segurando. Continue segurando até ficar confortável, é tudo que você precisa fazer.”

Enquanto alguns espectadores acharam o vídeo engraçado, outros ficaram surpresos com o tom sugestivo de Spiranac. No entanto, Spiranac levou tudo na esportiva, twittando: “O recorte desses vídeos me mata”.

Apesar da controvérsia, Spiranac continua a abraçar seu caminho não convencional para a fama. Nomeado o A mulher mais sexy do mundo por Maxxim em 2022, ela sempre enfatizou a importância da confiança e do amor próprio.

Em uma declaração após a homenagem, Spiranac disse: “Sempre tentei permanecer fiel a mim mesma ao longo de meu caminho não convencional. E agora estou muito orgulhosa de seguir tantas mulheres incríveis que carregaram o título anos antes de mim.”

A trajetória de Spiranac também a levou a lançar OnlyPaige, um serviço baseado em assinatura que oferece instruções de golfe exclusivas e snaps atrevidos. Embora alguns possam questionar seus métodos, não há como negar que a estrela de Spiranac continua a crescer dentro e fora do gramado.