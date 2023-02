As maiores rivais de Paige Spiranac, Claire Hogle e Hailey Rae Ostrom, se unem para jogar uma partida de golfe juntas

Safaste-se Paige Spiranac. Golfistas profissionais Hailey Rae Ostrom e Hailey Rae Ostrom colocaram fogo nas mídias sociais depois de jogar uma partida de golfe atrevida juntos.

A dupla enviou uma mensagem forte para Paige Spiranac: que eles estão atrás do trono dela. Os golfistas encantaram os torcedores com suas looks lindos e habilidades de golfe.

Ostrom usava uma saia esportiva curta e um top justo de corte baixo com zíper. Hogle optou por um visual semelhante, ostentando uma saia azul e um top branco. “Duas mulheres bonitas e talentosas comentaram”, um usuário no Instagram. “Quem?!?!?” perguntou outro.

O vídeo já acumulou milhares de curtidase deixou os torcedores desesperados para saber quem venceu a partida entre os dois.