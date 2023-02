As outras três meninas que afirmaram ser Madeleine McCann anos antes de Julia Faustyna

Mmais de 15 anos se passaram, mas todos nos lembramos Madeleine McCanna menina britânica que desapareceu em Portugal em 2007. Ao longo dos anos, tem havido muita informação sobre o seu possível paradeiro ou quem poderá ter sido o responsável pelo seu desaparecimento.

Vários meios de comunicação relataram que Júlia Faustinaa jovem polonesa de 21 anos que afirma ser Madeleine McCann, disse que entrou em contato com parentes da menina desaparecida. Esses parentes não identificados concordaram em fazer um teste de DNA para ver se ela está dizendo a verdade.

Todas as ‘evidências’ visuais de que ela é Madeleine McCann

Expressões faciais: a menina partilhou várias imagens de Madeleine em 2007 e comparou-as com algumas dela em criança, comparando a forma dos olhos, das orelhas, do sorriso, das faces…

A marca na íris: “Tenho uma marca no mesmo olho, mas está desbotada”. Este é um dos sinais mais marcantes, e com a idade pode ter desaparecido, o que é totalmente normal.

As semelhanças com Gerry e Kate McCann: depois ela passou a se comparar com os pais e principalmente no que diz respeito ao sorriso, ela aponta que existe uma semelhança.

Toupeiras: posições iguais ou semelhantes de algumas de suas sardas.

A covinha na bochecha: isso pode ser visto ao sorrir, já que ambos têm a mesma covinha.

Uma sarda sob o olho esquerdo: a sarda sob o olho esquerdo é outra característica atraente.

Cabelo loiro: tanto Madeleine quanto Julia são loiras e, quando crianças, compartilhavam um corte de cabelo muito parecido.

Mas antes dela, há três meninas que diziam ser Madeleine.

As ‘outras’ Madeleines

Harriet Brooks: este aconteceu em 2017; ela era uma estudante universitária de Manchester que afirmava ter o mesmo ponto em sua íris que Madeleine e a mesma pinta em sua coxa direita que a garotinha.

“Pessoal, geralmente não acredito em teorias da conspiração, mas sinceramente acredito que sou Madeleine McCann. Sou Madeleine McCann e não sei o que fazer comigo mesma”, escreveu ela no Twitter na época, embora seu caso não deu em nada, já que na época Madeleine teria apenas 14 anos, enquanto Harriet acabou confessando que era apenas uma brincadeira.

Maddie: isso aconteceu quando a era TikTok já havia começado, quando a usuária conhecida como Maddie afirmou ser a garota desaparecida. Madeleine deveria ter 18 anos na época, três anos mais nova que o usuário do TikTok, que também acabou admitindo que era uma piada.

Embla Jaujojarvi: ela era a mais relevante das três que diziam ser Madeleine. Ela morava em Roma, mas dizia ser britânica e se chamar Maria. A mídia começou a noticiar o caso dela, como está acontecendo agora com Julia Faustyna.

O The Sun foi o primeiro veículo a noticiar o caso, mostrando as semelhanças entre um e outro, assim como Julia fez em seu perfil no Instagram. Rapidamente a notícia saltou para o resto da imprensa e eles começaram a falar se isso poderia ser verdade.

O pai de Embla posteriormente negou a notícia, dizendo que sua filha tinha síndrome de Asperger e que havia fugido de casa meses atrás. Além disso, sua idade não combinava, pois ela era oito anos mais velha do que Madelaine teria na época.