As razões pelas quais as seleções sul-americanas estão em dificuldades no Mundial de Clubes

TConfederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) orgulha-se com razão do atual campeão da Copa do Mundo da Argentina, que acabou com o domínio das seleções europeias.

No entanto, as equipes sul-americanas têm lutado para entregar a nível de clube no Mundial de Clubes. Na primeira edição do torneio, em 2000, não houve times europeus na final, com Corinthians e Vasco da Gama se enfrentaram depois de nocautear Real Madrid e Manchester United.

Não será o caso nesta temporada, pois Flamengo não conseguiu chegar à final do Mundial de Clubes depois de perder para Al Hilalquem vai enfrentar Real Madrid no sábado.

Todas as Finais do Mundial de Clubes

2000 –> Corinthians (BRA) 0-0 (4-3 pen.) Vasco da Gama (BRA)

2005 –> São Paulo (BRA) 1-0 Liverpool (ING)

2006 –> Internacional (BRA) 1-0 Barcelona (SPA)

2007 –> AC Milan (ITA) 4-2 Boca Juniors (ARG)

2008 –> Manchester United (ENG) 1-0 LDU Quito (ECU)

2009 –> Barcelona (SPA) 2-1 Estudiantes de la Plata (ARG)

2010 –> Inter (ITA) 3-0 TP Mazembe (RDC)

2011 –> Barcelona (SPA) 4-0 Santos (BRA)

2012 –> Corinthians (BRA) 1-0 Chelsea (ENG)

2013 –> Bayern de Munique (GER) 2-0 Raja Casablanca (MAR)

2014 –> Real Madrid (SPA) 2-0 San Lorenzo (ARG)

2015 –> Barcelona (SPA) 3-0 River Plate (ARG)

2016 –> Real Madrid (SPA) 4-0 Kashima Antlers (JAP)

2017 –> Real Madrid (SPA) 1-0 Grêmio (BRA)

2018 –> Real Madrid (SPA) 4-1 Al Ain (EAU)

2019 –> Liverpool (ENG) 1-0 Flamengo (BRA)

2020 –> Bayern Munich (GER) 1-0 Tigres (MEX)

2021 –> Chelsea 2-1 Palmeiras

2022 –> Real Madrid (SPA) – Al-Hilal (SAU)

Clubes sul-americanos no Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes voltou em 2005 e a rivalidade entre Europa e América do Sul continuou por cinco anos. Além disso, Sao Paulo e Internacional bater Liverpool (1-0) e Barcelona (1-0), respectivamente.

lado congolês TP Mazembe chegou à final em 2010, quando eliminou Internacional (2-0) nas meias-finais. Eles acabaram perdendo por 3 a 0 para Inter.

As equipes da CONMEBOL se redimiram ao vencer o Mundial de Clubes de 2012. Corinthians derrotado Chelsea de Rafa Benítez na final (1-0) com golo de José Paulo Guerrero. É, de fato, a última vez que um time não europeu venceu o torneio. Real Madrid (quatro vezes), Bayern de Munique (duas vezes), Barcelona (uma vez), Liverpool (uma vez) e Chelsea (uma vez) venceram as últimas nove edições.

Enquanto isso, as seleções sul-americanas fizeram apenas cinco das últimas 10 finais, como Atletico Mineiro (2013), Atlético Nacional (2016), River Plate (2018), Palmeiras (2020) e Flamengo (2022) não conseguiu chegar ao decisivo.

“O futebol sul-americano foi e é um grande gerador de futebolistas”, disse o ex-jogador boca Juniors goleiro Carlos Fernando Navarro Montoya disse MARCA.

“Na verdade, a maioria dos melhores jogadores da história veio do Brasil, Argentina, Uruguai.

“Nos últimos tempos, a nível de clubes, os resultados não têm sido bons quando enfrentamos clubes europeus ou de outras confederações, como acontece no Mundial de Clubes.

“Há várias razões. A principal delas é que a situação financeira da América do Sul fez com que os clubes se enfraquecessem e se desgastassem em vários aspectos e, por isso, os melhores jogadores estão saindo muito rapidamente para concluir sua formação na Europa.

“Existem, no entanto, outros jogadores emergentes. O Golfo Pérsico aproveitou o Mundial do Qatar, não só para contratar melhores jogadores e treinadores, mas também para criar melhores infraestruturas.

“Na América do Sul, por algum tempo, houve confusão quanto às prioridades nos treinamentos. O foco era a força física e os aspectos fundamentais eram deixados de lado. As qualidades técnicas e cognitivas devem sempre prevalecer sobre as físicas.”

Outra teoria para as lutas sul-americanas

Analista e olheiro de futebol internacional Felipe Araya acredita que cada caso de seleções sul-americanas que ficaram de fora do Mundial de Clubes é diferente.

“Existem fatores específicos e outros mais gerais”, diz ao MARCA.

“O calendário é um. Atletico Mineiro disputou o Mundial de Clubes quase meio ano após a conquista da Libertadores.

“River Platepor outro lado, jogou quase imediatamente, mas veio com o desgaste psicológico de jogar uma final contra Boca que foi adiado por quase um mês e acabou sendo disputado no [Estadio Santiago] Bernabéu.

“Além disso, o cansaço das comemorações fez com que talvez não estivessem preparados da melhor forma. Eles tocaram o céu batendo Boca e talvez eles não levaram Al-Ain Tão sério”.

Talento saindo do país

jornalista do Globo Martin Fernandez concorda que a mudança precoce de jogadores para a Europa afetou o desempenho das seleções sul-americanas.

“Os grandes talentos estão saindo cada vez mais cedo”, disse ele.

“Na Ásia e na MLS, por exemplo, há times com mais dinheiro para contratar bons jogadores do que no Brasil.”