As razões pelas quais o Real Madrid não assinou a declaração conjunta sobre o ‘caso Negreira’

Tmundo do futebol espanhol foi abalado na semana passada, quando começaram a surgir alegações de que Barcelona supostamente fez pagamentos ao ex-chefe da arbitragem espanhola Jose Maria Enriquez Negreira entre 2016 e 2018.

As acusações contra os atuais líderes da liga são severas, tanto que um grupo de 14 times expressou suas preocupações em um comunicado conjunto divulgado via LaLiga.

No entanto, houve uma omissão flagrante dessa lista, com Real Madrid falha em co-assinar a declaração.

Por que o Real Madrid não divulgou um comunicado criticando o Barcelona pelo caso Negreira?

A resposta simples para o porquê Real Madrid estavam ausentes da lista de 14 clubes, tanto da primeira quanto da segunda divisão espanhola, é que os atuais campeões europeus atualmente não pertencem à Comissão de Delegados da LaLiga e, portanto, não têm voz nem voto.

Também não se opuseram à divulgação da declaração, uma vez que não podiam fazê-lo.

Na verdade, Real Madrid estavam completamente alheios à própria declaração, uma vez que o processo não foi proposto para votação.

O assunto simplesmente foi para a Comissão Delegada, o que significa que os executivos do Estádio Santiago Bernabéu foram mantidos no escuro.

No entanto, os diretores da Real Madrid continuam indignados com as provas que vêm surgindo no âmbito do caso Negreira.