As sete mensagens de Shakira para Piqué em sua nova música TQG com Karol G

Back em janeiro, Shakira surpreendeu a todos quando lançou seu Music Sessions #53 com barbear. A famosa cantora apontou escavações para seu ex-companheiro Gerard Piqué e sua nova namorada, Clara Chia.

Essa música rapidamente se tornou um sucesso e Shakira não hesitou em fazer o mesmo com seu novo lançamento, ‘TQG’, junto com Karol G. Estas são as sete mensagens Shakira está enviando para pique através de seu novo hit.

1. O que tínhamos, esqueci

Karol G é quem começa a atacar seu ex-companheiro anuel aacom quem ela terminou em março de 2022. Quando chega a vez de Shakira, ela começa bem.

“Ver você com o novo me machucou, mas já estou sozinho, o que vivemos está esquecido e é isso que te ofendeu.” Shakira canta.

“E até a minha vida melhorou, você não é mais bem-vindo aqui, o que sua namorada jogou em mim, isso nem me dá raiva, eu rio”.

2. Você quer voltar

Assim que Shakira aparece, seus ataques lembram aqueles que ela já havia lançado em canções anteriores. pique e chia são seus alvos novamente e ela não esconde isso.

“Agora você quer voltar, você pode dizer, (mmm sim), espere por mim lá, como se eu fosse uma idiota”, acrescenta ela.

3. Erros que não repito

Em seguida, há outra referência ao que já foi expresso no verso anterior, dando a entender que pique teria insinuado que ele queria voltar para ela. No entanto, Shakira salienta que ela não vai “repetir o mesmo erro”.

4. “Mais difícil”

Muitas das letras lembram, de fato, algumas de CONFIRA Music Sessions # 53.

“Você saiu e eu ganhei triplo M: melhor, mais difícil, mais nível”, afirma ela.

5. Gostar

Embora ela cante isso junto com Karol G, uma das frases mais marcantes vem quando Shakira especula que pique teria tentado mostrar algum tipo de reaproximação.

“E você quer voltar, já adivinhei quando você curtiu uma foto minha”, canta.

6. Lembrando ‘Monotonia’.

Em outro verso, Shakira faz referência ao hit do ano passado, ‘Monotonia’.

“Procurar comida em outro lugar, dizer que era monotonia e agora quer voltar, pensei assim quando você gostou das minhas fotos”, canta a colombiana.

7. Não compito por homens

Shakira não se esqueça de se referir a piqueparceiro de em sua nova música, pedindo o antigo Barcelona defesa-central para “dizer ao seu novo bebé que não compito por homens”.