As últimas palavras de Tatum para Grant Williams antes da vitória contra o 76ers

Tele celtas de Boston‘ vitória de última hora contra os rivais da Conferência Leste Philadelphia 76ers ficar no topo da conferência foi o suficiente para Hollywood por si só, mas Jayson Tatumas palavras de antes do vencedor do jogo pareciam saídas de um roteiro de filme.

Enfrentando o terceiro colocado 76ers fora de casa, o Celtics empatou com seus rivais faltando apenas cinco segundos para o final do jogo, mas Tatum acertou uma cesta de três pontos para vencer o jogo e manter seu time à frente do 76ers e do Milwaukee Bucks.

“Saindo do tempo limite, eu disse a Grant (Williams) ‘é hora do jogo. Estamos indo para casa'”, disse Tatum. “Eu sabia que tinha sido uma noite difícil. Foi uma história perfeita, certo? Jogo de empate, cinco segundos restantes. Eu não estava atirando bem. Venha para os caras quando mais precisávamos.”

No entanto, as coisas ameaçavam tomar outro rumo.

Após o tempo limite, Marcus Smart pegou a bola e deu um passe para Tatum, que assumiu De’Anthony Melton e venceu a guarda do 76ers antes de cair para trás e lançar o chute que acertou o alvo com apenas 1,3 segundos restantes.

Isso significa Joel Embiid mal teve tempo de responder, mas pegou a bola, avançou duas passadas contra Al Horford antes de lançar um chute de dentro de seu próprio quarto de quadra, que voou ao longo da trave e acertou a rede do Celtics.

No entanto, os oficiais pediram tempo antes que o tiro saísse de sua mão e o replay confirmou que Embiid estava atrasado em milissegundos.