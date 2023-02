Ashley Morgan Smithline retira acusações de agressão sexual contra Marilyn Manson

Taqui está uma nova atualização em Marilyn Mansonprocesso judicial de difamação contra Evan Rachel Wood e Sem Gore: a equipe jurídica do músico, também conhecido como Brian Warner, apresentou uma declaração de Ashley Morgan Smithlineum de seus acusadores, como prova.

Primeiro arquivado em junho de 2022, Smithlineo processo de s foi arquivado em janeiro de 2023, depois que ela não conseguiu contratar um novo representante legal.

Na declaração, Smithline retrata suas alegações contra Warner, alegando que Wood e Gore a “manipularam” para fazer falsas acusações e que ela finalmente “sucumbiu à pressão”.

Declaração completa de Ashley Morgan Smithline

“Eu, Ashley Lindsay Morgan Smithline, declaro o seguinte:

1. Em novembro de 2010, tive um relacionamento sexual breve e consensual com Brian Warner, também conhecido como Marilyn Manson, durante uma viagem que fiz da Tailândia, onde eu morava, para Los Angeles.

2. Dez anos depois, sucumbi à pressão de Evan Rachel Wood e seus associados para fazer acusações de estupro e agressão contra o Sr. Warner que não eram verdadeiras.

3. Em 2020, fui contatada por Ashley Walters ou Illma Gore para participar de uma reunião de grupo de mulheres que, segundo elas, tiveram relacionamentos ou experiências com o Sr. Warner. (Eu conhecia a Sra. Walters de minha viagem a Los Angeles em 2010. Ela era a assistente do Sr. Warner e organizou minha viagem. Também passei um tempo com ela durante a viagem.) Por fim, participei de pelo menos uma dessas ligações em grupo e uma reunião que foi filmada em outubro de 2020 (que só mais tarde soube que era para Phoenix Rising). Dessa época de 2020 até junho de 2021, tive muitas comunicações com a Sra. Wood.

4. Durante minhas conversas com a Sra. Wood, ela descreveu atos supostamente cometidos pelo Sr. Warner contra a Sra. Wood e outras supostas vítimas e me perguntou se as mesmas coisas aconteceram comigo. Lembro que ela me perguntou se eu havia sido, entre outras coisas, chicoteado, acorrentado, amarrado, marcado/cortado, agredido enquanto dormia, espancado ou estuprado. Ela disse que todas essas coisas aconteceram com a Sra. Wood e outros, e que quando a Sra. Wood estava com o Sr. Warner, cada momento era um momento de sobrevivência. Quando eu disse, não, isso não aconteceu comigo e essa não foi minha experiência, lembro-me de ter ouvido da Sra. Wood que só porque eu não conseguia me lembrar não significava necessariamente que isso não aconteceu.

5. Embora a princípio eu soubesse que o Sr. Warner não fazia essas coisas comigo, acabei começando a questionar se ele realmente fazia. Em várias ocasiões, a Sra. Wood, Esme Bianco e outros me contaram que essas coisas aconteceram com a Sra. Wood e a Sra. Bianco; perguntou se as mesmas coisas aconteciam comigo; e disseram que posso estar apenas lembrando mal o que aconteceu, reprimindo minhas memórias do que aconteceu, ou que minhas memórias ainda não haviam vindo à tona – o que eles disseram ter acontecido com pessoas contra as quais esses atos foram perpetrados. Perguntaram-me se eu estava reprimindo memórias apenas para passar pela vida cotidiana e se era mais fácil simplesmente não pensar no que realmente aconteceu do que aceitar a realidade. Eles também disseram que era importante que as pessoas se apresentassem para que ninguém mais se machucasse.

6. Também me lembro que em uma das reuniões de grupo que participei com a Sra. Wood e a Sra. Gore, a Sra. Gore disse que poderia providenciar segurança para qualquer um que se sentisse em perigo por parte do Sr. Warner. Lembro que a Sra. Bianco disse durante essa discussão que investigadores particulares haviam estacionado fora de sua casa e provavelmente estavam estacionados fora da minha. Também tive conversas separadas com a Sra. Bianco durante esse período em que ela me disse que seu relacionamento com o Sr. Warner era semelhante ao descrito pela Sra. Wood. Ela insistiu que eu estava reprimindo memórias como ela e outras supostas vítimas do Sr. Warner haviam feito.

7. Eventualmente, comecei a acreditar que o que me contaram repetidamente aconteceu com a Sra. Wood e a Sra. Bianco também aconteceu comigo.

8. Por volta de janeiro de 2021, atendi a uma ligação na qual a Sra. Wood disse que em um determinado dia ela postaria em sua mídia social nomeando o Sr. Warner como seu agressor e que todos deveríamos fazer o mesmo no mesmo dia ou por volta disso. . Eu discuti com a Sra. Gore fazendo tal declaração na minha página do Instagram acusando o Sr. Warner de abuso. A Sra. Gore redigiu a declaração e eu dei a ela minha senha para publicá-la.

A narrativa finalmente postada em minha conta em ou por volta de 1º de fevereiro de 2021 continha declarações falsas sobre o Sr. Warner, incluindo que havia violência e atividade sexual não consensual em nosso breve relacionamento, e que eu havia reprimido memórias do mesmo. Como outro exemplo, não houve marca ou corte experimentado durante o breve relacionamento e certamente nenhuma inicial “Marilyn Manson” gravada em meu corpo.

9. Em 29 de junho de 2021, foi apresentada denúncia no processo Ashley Lindsay Morgan Smithline v. Brian Warner e outros, Processo nº 2:21-cv-5289. A queixa foi apresentada pelo meu advogado na época, Jay Ellwanger. A Sra. Bianco me disse que o Sr. Ellwanger era seu advogado e que eu deveria contratá-lo. O Sr. Ellwanger não revisou o conteúdo da reclamação comigo antes de apresentá-la e não me enviou uma minuta da reclamação para aprovação antes de apresentá-la.

A denúncia continha declarações falsas sobre o Sr. Warner, incluindo que houve violência e atividade sexual não consensual em nosso breve relacionamento, e que eu havia reprimido memórias do mesmo até me encontrar com a Sra. Wood, a Sra. Gore e outros em 2020 Antes do registro da denúncia, senti-me pressionado pelo Sr. Ellwanger a fazer uma turnê de divulgação, que incluiu uma entrevista no The View e uma entrevista e sessão de fotos para a revista People. Fiquei muito desconfortável fazendo essa imprensa, mas me senti pressionado a fazê-lo.

10. Depois que o processo foi aberto em meu nome, demiti o Sr. Ellwanger e o caso foi arquivado. Nunca recebi nenhum dinheiro do Sr. Warner e não estou pedindo dinheiro dele. Não tenho intenção de reapresentar nenhum processo contra o Sr. Warner.

11. Nunca pretendi processar criminalmente o Sr. Warner e não tenho nenhuma intenção agora de prosseguir com acusações criminais, já que o Sr. Warner nunca me agrediu ou abusou.

12. Olhando para trás, sinto que fui manipulado pela Sra. Wood, Sra. Gore, Sra. Bianco e Sr. Ellwanger para espalhar publicamente falsas acusações de abuso contra o Sr. Warner.

Declaro sob pena de perjúrio de acordo com as leis do Estado da Califórnia que o que precede é verdadeiro e correto.”