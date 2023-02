O Assaí Atacadista possui quase 50 anos de tradição e está em constante evolução. Nesta data, a empresa deu início a um novo processo seletivo e está em busca de profissionais comprometidos para trabalhar em suas lojas. Confira, a seguir, os empregos disponíveis e tudo referente a inscrição dos participantes.

Assaí atacadista abre novos EMPREGOS em todo o país

Com o intuito de fortalecer ainda mais a sua equipe, o Assaí Atacadista disponibilizou vagas de emprego em diversas regiões do Brasil. Atualmente a companhia possui cerca de 260 lojas distribuídas estrategicamente por todo o território nacional a fim de melhor atender os seus clientes.

Trata-se de uma empresa que respeita e valoriza as particularidades e diferenças de todos os seus colaboradores e acredita no poder da inclusão e da diversidade. Desta forma, a empresa faz questão de promover o valor de sua cultura. Confira, a seguir, as oportunidades disponibilizadas.

Analis. de Controle e Gestão Sr – SP;







Chef. de Preven. de Perdas – RR;







Analis. de Comunicação para o Instituto – SP;







Coord. de Cobrança Galerias – SP;







Analis. de Indicadores Galerias – SP;







Embalador – RJ;







Analis. de RH Pleno – SP;







Méd. do Trabalho – SP;







Op. de Cxa. – MT;







Analis. de Sistema PL – SP;







Op. de Televendas – MT;







Analis. de Galerias com Foco na Cobrança – SP.

A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados.

Como se candidatar

Aos participantes interessados em concorrer a seleção de candidato, é só se cadastrar no site 123 empregos e realizar o envio de um currículo para análise.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.