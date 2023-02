Assassino em série BTK de volta ao radar da polícia em caso de pessoas desaparecidas em 1976

O serial killer BTK está de volta ao radar da polícia, mas desta vez nos dizem que é para ver se ele tem alguma conexão com o desaparecimento de um adolescente de Oklahoma em 1976.

BTK (nome real: Dennis Rader ) disse ao TMZ… ele foi entrevistado em 20 de janeiro pelo xerife do condado de Osage, Eddie Virden e três outros investigadores da El Dorado Correctional Facility, no Kansas. É aí que BTK está cumprindo 10 penas de prisão perpétua por matar 10 pessoas de 1974 a 1991. Ele foi capturado em 2005 depois de enviar cartas provocativas à polícia usando o apelido de “Amarrar, Torturar, Matar”.

Rader disse que os policiais do condado de Osage queriam saber se ele estava envolvido no desaparecimento de um adolescente de 16 anos. Cynthia Dawn Kinney em Pawhuska, Oklahoma, em 23 de junho de 1976. Kinney teria sido visto pela última vez saindo da lavanderia Osage e entrando em um Plymouth Belvedere 1965 bege com duas pessoas em circunstâncias suspeitas. Ninguém foi preso.