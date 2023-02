Assistência de energia: quando o aplicativo LIHEAP 2023 abre e fecha para chegar a $ 1.200?

Ceu falei sobre o Programa de Assistência Energética (PAE) aplicativo antes, vai ser bom para ajudar as pessoas a pagar as contas de energia e água, mas muitos não fazem ideia de quando abriu e quando vai fechar. Além disso, muitos não estão cientes do que precisam para se candidatar a este beneficiar. Em primeiro lugar, você precisa entrar em contato com o Programas Comunitários em LIHEAP@ihcda.in.gov se você tiver alguma dúvida sobre o Programa de Assistência de Energia. Este programa financiado pelo governo federal originou-se através do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA (HHS) e também é conhecido como Programa de Assistência à Energia Residencial Baixa Renda (LIHEAP).

Estamos falando de uma única vez anual beneficiar que tem a capacidade de atender as pessoas com o custo da energia doméstica e também pode ajudar caso sejam desligadas. Mas um EAP benefício não cobrirá todos os seus custos de aquecimento e eletricidade. Por favor, tente continuar pagando suas contas regularmente. Usando o exemplo do estado de Indiana, as famílias que obtêm 60% da renda média do estado ou menos são as que se qualificarão para esses benefícios. Mas a parte mais importante disso é saber mais detalhes sobre a aplicação e implantação.

Quando pode candidatar-se ao Programa de Assistência à Energia?

Este programa tem um começo e um fim de vida. Tudo começou em 3 de outubro de 2022. O plano é encerrar as inscrições em 15 de maio de 2023. Se você tentar se inscrever após essa data, não poderá obter esses benefícios. LSPs pode distribuir aplicativos por correio para famílias que não se qualificam como em risco. Em 1º de novembro de 2022, começaram as notificações de benefícios aos candidatos e fornecedores, bem como os compromissos pessoais. Um mês depois disso, a moratória de energia começou e elegível EAP os clientes não podem ser desconectados dos serviços de eletricidade e aquecimento.

O fim da proteção da moratória de energia terminará em 15 de março de 2023. Por fim, o período de inscrições do EAP terminará em 15 de maio às 17h, horário do leste. Após a inscrição, as agências de serviços locais podem levar até 55 dias para determinar se você é elegível para esse benefício. Enquanto isso acontece, continue pagando suas contas de serviços públicos até que o benefício apareça em sua conta. Lembre-se, este benefício é único $ 1.200 de pagamento durante todo o ano. Use bem.