Assistência de energia: Quem é elegível para solicitar até $ 1.400 em alívio de energia?

Tele Departamento de Comércio de Minnesota anunciou no início deste mês que os residentes podem começar a se inscrever para dois tipos de assistência energética.

Ambos os Programa de Assistência Energética (PAE) e a Programa de ajuda para climatização (WAP) agora aceita inscrições online. Quase 74.000 casas se beneficiaram do PAE neste inverno, e 11.087 desconexões foram evitados.

O programa auxilia residentes qualificados com suas despesas de energia e água. WAPpor outro lado, oferece aos locatários e proprietários atualizações gratuitas de energia doméstica para ajudá-los a economizar energia e reduzir seus gastos.

O EAP deu cerca de US$ 51,6 milhões para casas desde Outubro 2022com benefício médio de US$ 695 por família. As contas de água e energia são pagas diretamente ao fornecedor de serviços domésticos ou a um fornecedor de combustível.

Quem se qualifica para este programa de alívio de energia?

O programa financiado pelo governo federal fornece até US$ 1.400, mas pode fornecer suporte adicional em caso de emergência.

Os seguintes limites de renda anual se aplicam:

Residência de uma pessoa, $ 30.572

Residência para duas pessoas, US$ 39.979

Casa de três pessoas, $ 49.386

Família de quatro pessoas, $ 58.793

Para residentes de baixa renda, este programa trabalha em estreita colaboração com o EAP para ajudar a reduzir os custos de energia permanentemente. As casas que atendem aos requisitos serão inspecionadas por um auditor de energia para verificar se a proteção contra intempéries é necessária.

Eles estarão atentos a problemas como vazamentos de ar, isolamento inadequado e fornos quebrados. A renda deve ser igual ou abaixo de 200 por cento da linha de pobreza federal para se qualificar.

Além disso, as famílias que receberam Supplemental Security Income (SSI) ou Assistência Temporária a Famílias Carente (TANF) dentro do último 12 meses são elegíveis.