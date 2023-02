Atenção estudantes: MEC altera datas de inscrição no Prouni, Sisu e Fies

O Ministério da Educação (MEC), anunciou mudanças e novas datas de inscrição nos três principais programas de acesso ao ensino superior no Brasil: Programa Universidade Para Todos (Prouni), Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Ambos utilizam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na seleção dos candidatos. Os novos editais publicados trazem mudanças nas datas informadas anteriormente.

O Sisu é um programa que oferece vagas em universidades públicas de todo o país sem a necessidade de prestar vestibular. A nota utilizada como base para a seleção é a do Enem. Mas, atenção para as regras.

A inscrição é gratuita, online e realizada através do site do programa. O candidato pode acompanhar a disponibilidade de vagas, bem como a nota de corte, isto é, a nota mínima necessária para cada opção. Além disso, é possível alterar o curso escolhido quantas vezes quiser.

Com as mudanças, as inscrições devem ser feitas entre os dias 16 e 24 de fevereiro. Os resultados serão divulgados no dia 28 de fevereiro.

O Programa Universidade para todos foi criado em 2004 e oferece bolsas de estudo integrais ou parciais em faculdades privadas de ensino superior. Porém, para participar do programa é necessário que o candidato tenha cursado o ensino médio em escola pública ou escola participar na condição de bolsista. Além disso, a renda bruta mensal por pessoa deve ser de até três salários mínimos (R$ 3.636, 00).

As inscrições começam no dia 28 de fevereiro e seguem até o dia 03 de março. Os resultados da primeira chamada serão divulgados de 7 a 16 de março. O resultado da segunda será disponibilizado de 21 a 30 de março.

Fies

Já o Fies é um programa que oferece financiamento a estudantes matriculados em cursos superiores presenciais particulares e com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Neste programa, o estudante só pagará sua formação após a conclusão do curso, seguindo as regras estabelecidas no contrato. A taxa de juros é de 3,4% ao ano para todos os cursos.

As inscrições podem ser no período de 7 a 10 de março e os resultados serão divulgados no dia 14 de março.

Utilização do Enem

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio valem para os três programas: Sisu, Prouni e Fies. Porém, no caso do Prouni, também poderão ser utilizadas notas da edição 2021. Já, para participar do Fies, o candidato pode usar qualquer nota do Enem a partir de 2010.

As inscrições, como dito anteriormente, são gratuitas e devem ser feitas, apenas pela internet, no Portal Acesso Único.