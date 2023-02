ATENÇÃO MOTOCICLISTAS: regras do uso do capacete foram ALTERADAS

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) estabeleceu novas regras sobre o uso do capacete recentemente. Desse modo, é de extrema importância que os motociclistas se atentem às novas decisões.

Nova regra do capacete

Recentemente, o Conselho Nacional de Trânsito fez uma alteração no texto da lei que obriga o uso de equipamentos de segurança. Acontece que algumas regras foram acrescentadas com o objetivo de garantir a segurança dos condutores.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o capacete é um item obrigatório para os motociclistas. No entanto, com nova alteração, o acessório deverá ter o tamanho e o tipo padrão recomendado por lei.

Uma das alterações da nova regra é que o capacete deve obter o selo de aprovação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). Confira abaixo as mudanças:

O capacete deve estar bem fixado na cabeça por meio do engate e a cinta jugular deve estar por baixo do maxilar inferior;

A viseira ainda está em vigor. No entanto, a viseira pode ser substituída pelos óculos de proteção;

O capacete não pode ser utilizado com a presilha solta.

É importante destacar que o condutor que não cumprir com a nova exigência poderá ser multado. Ainda, é de extrema importância que a nova regra seja cumprida tanto pelo condutor quanto pelo garupeiro, visto que ambos devem priorizar a segurança.

Multa por mau uso do capacete

A saber, a utilização incorreta do equipamento de segurança também pode resultar em multa ao condutor. A lei impõe quatro tipos de infrações sobre o mau uso do capacete. Veja quais são as punições:

É proibido conduzir o passageiro com capacete que não estiver fixado pela cinta jugular e engate, com tamanho inadequado e de queixeira tiver abaixada. Caso isso aconteça, a multa será no valor de R$ 88,38;

Capacete fora das determinações do Inmetro a multa é no valor de R$ 195,23;

Conduzir o passageiro sem capacete ou não estiver devidamente encaixado na cabeça será multa no valor de R$ 293,47, bem como a CNH suspensa;

suspensa; Se o condutor dirigir ou conduzir passageiro sem viseira ou sem óculos de proteção, a multa é no valor de R$ 130,16.

Brasileiros podem solicitar CNH gratuita em 2023

A emissão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) é um desejo de muitos brasileiros. No entanto, o que impede esse sonho de ser realizado para alguns cidadãos é o alto custo do procedimento, que pode ultrapassar R$ 3.000 atualmente.

Pensando nisso, o Governo Federal lançou o programa CNH Social, que possibilita ao cidadão a realização de todo o procedimento de emissão do documento gratuitamente. No entanto, é importante salientar que para ser beneficiado com a CNH gratuita, é necessário que a pessoa atenda os requisitos do programa, que serão listados logo abaixo.

CNH Social

Primeiramente, é importante salientar que, no programa CNH social cada estado define os seus próprios critérios, mas, ainda assim, existem alguns requisitos gerais que devem ser cumpridos pelos interessados, como:

Ser aluno de rede pública – no caso da modalidade para estudantes;

Estar desempregado há mais de um ano em regime CLT;

Ter inscrição noCadastro Único (CadÚnico);

Ter idade igual ou superior a 18 anos;

Saber ler e escrever;

Ter renda familiar mensal de até dois salários mínimos;

Ser beneficiário de algum programa social.

Estados que emitem a carteira gratuita

Confira a lista de Estados que emitem a CNH gratuita em 2023:

Amapá

Alagoas

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pernambuco

Pará

Piauí

Paraná

Rondônia

Rio Grande do Sul

São Paulo

Santa Catarina

Tocantins

Para se inscrever no programa, é importante que o cidadão confira se em seu Estado a CNH Social está sendo disponibilizada. Para verificar se na sua região há essa possibilidade, basta conferir o site doDepartamento Estadual de Trânsito (Detran).