ATENCÃO motoristas! ESTAS infrações de trânsito podem gerar GRANDE dor de cabeça

As multas resultam do desrespeito às leis que os motoristas cometem. Além do tamanho prejuízo para o bolso, uma multa registra também os pontos negativos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Por exemplo, é bastante provável que vários condutores foram penalizados pelas infrações de trânsito, como o excesso de velocidade ou mesmo pelo fato de não colocar o cinto de segurança.

A falta do cinto de segurança está entre as cinco infrações de trânsito mais cometidas no Brasil. Apenas no ano de 2022, 76.577.166 multas foram aplicadas. A quantidade é menor se comparada com os números de 2021, contudo, o volume permanece alto.

Quais são as cinco infrações de trânsito mais cometidas pelos brasileiros?

Se você não quer ser multado ou mesmo passar pelo constrangimento de ser parado em uma blitz, veja quais são as violações mais cometidas.

1.Velocidade excedendo em 20%

A regra do tráfego na velocidade acima do permitido em, no máximo, 20% é a mais desobedecida pelos brasileiros. Ao total, em um ano, foram 30.168.458 multas para motoristas nos quatro cantos do país. Além disso, eles receberam também quatro pontos na carteira, tendo que desembolsar R$ 130,16. Um detalhe importante que pode valer de precaução para os “desavisados” é que a maioria dessas infrações foram cometidas no estado de São Paulo.

2.Velocidade excedendo em 50%

Essa regra também é bastante desrespeitada pelos condutores. Por conta disso, eles precisam arcar com o custo de R$ 195,23 da multa de trânsito. Foram aproximadamente 4.821.864 penalidades recebidas pelos motoristas que excederam, no máximo, 50% além do limite permitido em certas estradas do Brasil.

Segundo reza o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), descumprir essa norma é uma infração de trânsito grave, o que rende, além da multa, cinco “dolorosos” pontos na CNH.

3.Trafegar nos locais não permitidos pelo rodízio

Os paulistas têm essa penalidade como bastante popular entre eles, uma vez que em São Paulo, o sistema de rodízio é frequente. A regra proíbe terminantemente que os automóveis que tenham determinadas placas circulem nas vias ao longo do dia. Essa prática tem por objetivo a estipulação de uma espécie de rodízio das motos e veículos, a fim de minimizar o problema com os intermináveis engarrafamentos que frequentemente ocorrem.

Hoje em dia, cerca de 1,5 milhão de cidadãos em 90 mil veículos transitam pelas avenidas todos os dias. As 4.342.829 multas que os condutores receberam registram os quatro pontos na CNH, o que configura uma infração de grau médio.

4.Ultrapassar o sinal vermelho nos semáforos

Essa violação é clássica e igualmente uma das mais rigorosas. A prática do avanço do sinal vermelho não escapa de ser gravíssima, incluindo os temidos sete pontinhos na carteira. A quantidade exorbitante de pontos comumente preocupa os motoristas, pois, em alguns casos, acarreta até mesmo a suspensão da licença para dirigir, se for algo recorrente. O prejuízo financeiro também não é interessante para o bolso, já que para quitar a multa será preciso pagar o valor “salgado” de R$ 293,47.

5.Dirigir sem estar com o cinto de segurança

A infração do não uso do cinto é bastante popular entre os condutores, principalmente entre os recém habilitados. Contudo, é vista frequentemente também entre os motoristas mais experientes. Quem comprova tal prática são as 2.916.259 penalidades aplicadas. O CTB reza que a infração de trânsito é grave, registrando cinco pontos na CNH.