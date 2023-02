Atenção! Você pode ter DINHEIRO ESQUECIDO NESTES lugares

O SVR (Sistema de Valores a Receber) que o BC (Banco Central) oferece, esteve paralisado por aproximadamente um ano. Contudo, o BC reativou a plataforma para que os cidadãos pudessem ver se possuíam dinheiro esquecido em alguma instituição. Mas, imediatamente da liberação dos serviços, a procura foi tão grande que o site foi tirado do ar novamente, impedindo a consulta.

Utilizando o SVR, o usuário pode sacar dinheiro através de transações financeiras diferentes. E mesmo com o sistema ainda indisponível para a segunda fase das consultas, os brasileiros podem verificar o dinheiro esquecido em outras instituições. Na matéria desta sexta-feira (10) do Notícias Concursos, listaremos as instituições e serviços onde é possível verificar se tem alguma graninha inesperada e pronta para ser resgatada.

Onde é possível ter dinheiro esquecido?

Confira a seguir onde é possível ter algum valor esquecido.

Cota PIS/Pasep

De 1971 até 1988, aproximadamente R$ 23,5 milhões ficaram esquecidos por trabalhadores. Este valor acumulado tem condições de ser retirado pelo titular ou por seus herdeiros. Então, para isso, basta acessar o app oficial do FGTS, o Internet Banking ou se dirigir até uma das agências da CEF (Caixa Econômica Federal).

É importante ressaltar que abono salarial e cota são dois tipos de benefícios que comumente confundem o trabalhador. Isso porque suas funções são parecidas, mas em si não são iguais. Por este motivo, acabam não sendo resgatados.

Imposto de Renda

Outro valor geralmente esquecido. Então, é importante sempre verificar se a restituição do IR (Imposto de Renda) foi realmente recebida através da declaração. Se o indivíduo perceber que está com a mensagem “disponível para agendamento”, tem que solicitar a retirada em uma das agências do BB (Banco do Brasil). O IR é esquecido, pois muitos esquecem que existe um reembolso ao enviarem a declaração.

Prêmios da loteria

Mesmo parecendo difícil de acreditar, há prêmios da loteria esquecidos, e com frequência. De acordo com a Caixa Econômica, os valores esquecidos dos prêmios se aproximam de R$ 580 milhões.

A justificativa é que os apostadores se esquecem ou mesmo ignoram as premiações quando estas costumam ser pequenas. Então, acabam levando a um acúmulo de enormes quantias ao longo dos tempos.

Seguro DPVAT

Este seguro prevê aproximadamente:

R$ 2.700,00 de reembolso das despesas médicas;

R$ 13.500,00 no caso da invalidez;

R$ 13.500,00 para os familiares e herdeiros no caso da morte acidental.

Entretanto, a maior parte dos indivíduos que está apto para receber o seguro acaba se esquecendo dos seus direitos e, consequentemente, de solicitar, perdendo o dinheiro. Assim, para solicitar o benefício do seguro, é só ir até uma das agências do DPVAT.

Dinheiro esquecido de outras formas

É possível também ter dinheiro esquecido em locais onde menos se espera, como:

FGTS

O FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) tem várias modalidades para saque. Então, para retirar o dinheiro das contas inativas, o cidadão demitido precisa ficar três anos sem ter a carteira assinada. Assim, poderá sacar integralmente o saldo do Fundo de Garantia.

Nota fiscal paulista

Esse valor se refere a créditos das Notas Fiscais esquecidas por contribuintes que geralmente notificam o CPF ao realizarem as compras. O governo de São Paulo prevê cerca de R$ 8,8 milhões esquecidos.

Quem deseja verificar se possui valores esquecidos, precisa se cadastrar no endereço eletrônico do Governo de São Paulo. Caso não haja saque, devolvem-se os valores ao tesouro do estado.

Fundo PIS/Pasep

Este benefício é pago pela CEF e pelo Banco do Brasil. O repasse dos valores começará a ser distribuído a partir do dia 15 de fevereiro. Cabe ressaltar que o PIS/Pasep que será pago em 2023 se refere ao ano-base 2021. O calendário é determinado conforme a data de nascimento, bem como o número da inscrição, já que há limite de sessenta dias para saque.

INSS

Esse valor se refere aos pensionistas do INSS e RPV que venceram processos de concessão, mas também de revisão dos benefícios na Justiça. Informações mostram que os valores chegam a R$ 72 mil no total em dinheiro esquecido para segurados do órgão.