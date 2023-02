Ative BET+ Plus na Apple TV, Roku, Fire TV 2023 (bet.plus ativar)

BET, ou Black Entertainment Television, é um serviço de televisão por assinatura voltado diretamente para os telespectadores afro-americanos nos Estados Unidos. A BET tem estado no centro das atenções por transmitir programas populares e controversos, tornando-se um sucesso entre os telespectadores dos Estados Unidos, Canadá e França. No entanto, a questão é como você pode ativar os canais BET e BET Plus na TV via bet.plus/ativar.

Apesar do fato de que mais de 85% dos americanos já se inscreveram em pelo menos um canal BET. No entanto, este guia explicará como ativar os canais BET Plus em vários dispositivos e sistemas, incluindo Roku, Apple TV e Amazon Fire TV.

O que é BET Plus?

Com a joint venture da Tyler Perry Studios, a BET Networks lançou seu serviço de streaming BET+ ou BET Plus.

Com o BET Plus, você obtém mais de 1.000 horas de conteúdo preto premium, incluindo programação nova e exclusiva, séries de TV icônicas, filmes favoritos, documentários e especiais da BET Networks.

A partir de agora, o BET+ é um dos maiores serviços de vídeo sob demanda por assinatura online voltado para o público negro e amantes da cultura negra. As peças, séries e sucessos de bilheteria de Tyler Perry estão disponíveis no BET+ como produções originais.

Quanto custa o BET Plus?

No momento da redação deste artigo, o BET Plus custa apenas $ 9,99 mensais. Curiosamente, se você optar pela assinatura anual, ela custará apenas US $ 94, oferecendo 2 meses grátis ou 20% de desconto. Com todas essas informações em mãos, vamos ver como você pode ativar o BET Plus em diferentes tipos de TVs.

Como ativar o BET+ (bet.plus/activate) no Amazon Fire TV?

Os canais BET Plus podem ser facilmente visualizados na Fire Stick TV plug-and-play da Amazon. O Fire Stick e o Android TV usam sistemas operacionais diferentes, portanto, configurar os canais bet com em cada um é um pouco diferente.

Ao usar um Amazon Fire Stick mais antigo, ativar o BET Plus pode ser um problema devido ao firmware antigo. Como resultado, quando você planeja ativar o BET Plus no Amazon Fire TV, certifique-se de atualizar o firmware para a versão mais recente.

Conecte seu stick Fire TV à sua TV. Ligue a TV e abra a App Store. Baixe o aplicativo BET e instale-o. Agora abra o aplicativo e faça login no BET App. Depois de entrar no aplicativo na sua TV, você verá um código. Escreva esse código em algum lugar. Agora abra bet.plus/activate no seu navegador da Web até ver um local para inserir o código conforme mostrado na sua TV. Depois de inserir o código, seu Fire Stick ou Amazon Fire TV começará a reproduzir programas do BET Plus.

Agora, se você não possui um Amazon Fire TV, mas possui um dispositivo Roku, a próxima seção é para você.

Como ativar o BET Plus na Roku TV

Se você tiver um dispositivo de streaming Roku, ativar o BET Plus às vezes pode ser um problema. Isso ocorre porque a interface do usuário no Roku TV não é tão simples quanto Firestick ou Apple TV. Mas com o nosso guia, não mais. Vamos começar a instalar o BET Plus na Roku TV.

Em primeiro lugar, conecte seu dispositivo Roku à sua TV e certifique-se de ter uma conexão adequada com a Internet. Em seguida, usando o botão Canais do controle remoto, vá para o Menu de Canais de Streaming. Nos canais de streaming, encontre a BET TV e adicione-a à sua lista de streaming. Agora abra o aplicativo BET TV no seu Roku e faça login. Você verá um código de ativação. Anote o código em algum lugar ou mantenha a tela aberta como está. Agora abra o navegador da web no seu PC e vá para bet.plus/activate, entre na sua conta BET Plus e digite o código conforme mostrado na sua TV. Sua conta BET Plus na sua TV Roku será ativada e agora você pode transmitir programas e séries de TV pretos ilimitados.

Como ativar o Bet Plus (bet.plus/ativar) na AppleTV?

A Apple TV é uma das melhores TVs disponíveis para assistir BET Plus. Se você possui uma Apple TV, agora pode transmitir programas ilimitados usando o BET Plus. Aqui estão as etapas que você precisa seguir se quiser fazer isso:

Conecte seu dispositivo Apple TV à sua TV normal ou smart TV. Certifique-se de ter uma conexão estável com a Internet. Abra a AppStore e procure por BET+ ou simplesmente BET. Clique em Instalar. Depois de instalado, abra o aplicativo BET e faça login. Você verá o código. Certifique-se de que ele permaneça na tela enquanto você abre um navegador da Web em seu PC. Entre no BET Plus no seu PC e digite o código conforme mostrado na tela da Apple TV. Sua Apple TV e BET Plus agora serão vinculadas e você poderá iniciar a transmissão.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode ativar o BET Plus na Apple TV, Roku e Amazon Fire TV. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver algum problema, comente abaixo para que possamos ajudá-lo com isso. Além disso, certifique-se de verificar como você pode ativar o WE TV em todos os dispositivos.

perguntas frequentes

Como posso assistir BET+ Grátis?

A partir de agora, o BET+ não é gratuito. No entanto, você pode assistir o primeiro episódio de cada programa no BET+ gratuitamente para saber se vale a pena adquirir a assinatura ou não.

O BET+ é um aplicativo gratuito?

Sim. Não custa nada baixar e instalar o App BET+ na sua TV ou Smartphone. No entanto, se você deseja transmitir conteúdo do BET+, deve pagar uma taxa de inscrição.

O BET+ é gratuito no YouTube?

Sim. Se você comprar o YouTube TV como um complemento gratuito, receberá BET+ gratuitamente. Infelizmente, o YouTube TV custa US$ 64 por mês e, por outro lado, o BET+ custa apenas US$ 9,99. Além disso, com o YouTube TV, você pode obter muitos canais que oferecem conteúdo melhor do que o BET+.

LEIA TAMBÉM: