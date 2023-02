Ative o código NBC.com no Roku, Apple TV, Amazon Fire TV (2023)

A NBC é uma rede de televisão popular nos Estados Unidos, oferecendo uma ampla variedade de shows e eventos ao vivo. Você pode estar se perguntando como ativar o NBC em seu dispositivo de streaming se usar um Roku, Amazon Fire TV ou Apple TV. Aqui está um guia passo a passo para ajudá-lo a começar.

Para ativar o canal NBC em seu dispositivo de streaming, você precisará de uma conta NBC válida. Para criar uma conta no site da NBC, você precisa ter um endereço de e-mail e senha. Seguir estas instruções ativará a NBC em seu Roku, Amazon Fire TV e Apple TV depois de configurar sua conta da NBC.

O que é NBC?

Não há dúvida de que a NBC é um dos canais a cabo mais populares. Globalmente, este canal é muitas vezes referido como um dos “Três Grandes.” Isso é um acréscimo ao ABC, que também é conhecido como canal dos Três Grandes.

Há muitas notícias internacionais relatadas pela NBC. Além disso, você também terá acesso à cobertura ao vivo dos principais eventos esportivos. Inclui a transmissão de seus jogos favoritos de futebol, basquete, futebol americano e beisebol. Além disso, existem várias versões do canal. Você pode assistir a jogos e filmes esportivos ao vivo na NBC Sports, NBC Entertainment, NBC News e NBC News.com/activate.

Como ativar a NBC no seu dispositivo | nbcsports.com Ativar

Portanto, dependendo do seu dispositivo, você deve executar as etapas que mencionamos mais adiante neste artigo para ativar o NBC:

Ativando a NBC no Roku nbcuniversalfamily/activate

Aqui está um guia detalhado para usuários do Roku que desejam ativar o NBC em seus dispositivos:

Usando o controle remoto, navegue até a tela inicial do Roku. Para procurar um canal, navegue até a Roku Channel Store e selecione Pesquisar. Nos resultados da pesquisa, selecione o NBC aplicativo. Para instalar o aplicativo NBC no seu dispositivo Roku, selecione Adicionar canal. Você pode entrar no seu dispositivo Roku usando o aplicativo NBC. Código de ativação. Digite seu código de ativação na página de ativação da NBC em seu computador ou dispositivo móvel. Você receberá um. Digite seu código de ativação na página de ativação da NBC em seu computador ou dispositivo móvel. Digite seu nome de usuário e senha para acessar sua conta NBC. O Roku ativará o aplicativo NBC automaticamente assim que você fizer login, para que você possa assistir a todos os seus programas e eventos ao vivo favoritos.

Ativando a NBC no Amazon Fire TV

Abaixo está um guia passo a passo que mostrará como ativar o NBC no seu Amazon Fire TV:

Selecione Pesquisar na tela inicial do Amazon Fire TV. Selecione o aplicativo NBC nos resultados da pesquisa. No seu dispositivo Amazon Fire TV, selecione Pegar para baixar e instalar o aplicativo NBC. Usando o aplicativo Amazon Fire TV, inicie o aplicativo NBC e selecione a opção Entrar. Você receberá um código de ativação. Coloque o código de ativação na página de ativação da NBC em seu computador ou dispositivo móvel. Digite seu nome de usuário e senha para acessar sua conta NBC. Você poderá ver seus programas favoritos e eventos ao vivo em seu dispositivo Amazon Fire TV assim que fizer login.

Ativando a NBC na Apple TV | família nbcuniversal/ativar

Para acessar a App Store, vá para a tela inicial da Apple TV. Selecione o aplicativo NBC nos resultados da pesquisa. Na Apple TV, selecione o Pegar botão para baixar e instalar o aplicativo NBC. Na sua Apple TV, inicie o aplicativo NBC e escolha Entrar. Você receberá um código de ativação. No seu computador ou dispositivo móvel, navegue até a página de ativação da NBC e digite o código. Você precisará inserir seu nome de usuário e senha para entrar na sua conta da NBC. Assim que você entrar, seu dispositivo Apple TV ativará automaticamente o aplicativo NBC e permitirá que você assista a seus programas e eventos favoritos.

Aqui estão os procedimentos que você precisa seguir para assinar o aplicativo NBC:

Você pode baixar o aplicativo e instalá-lo em seu dispositivo. Abra o aplicativo e clique no botão “Inscrever-se” ou “Crie a sua conta aqui” depois de baixá-lo. Para que sua conta seja configurada, você terá que fornecer um endereço de e-mail, uma senha e alguns outros detalhes básicos. Você será solicitado a escolher um plano de assinatura após criar sua conta. Existem várias opções de assinatura disponíveis na NBC, incluindo um plano gratuito e um plano pago com recursos e conteúdo adicionais. Suas necessidades e orçamento devem ser levados em consideração ao selecionar um plano. Para concluir o processo de assinatura, você precisará fornecer informações de pagamento, como um número de cartão de crédito. Não há nenhum custo para usar seu cartão de crédito na NBC. Para usar o aplicativo NBC depois de assinar, você deve ativar sua assinatura. Para ativar sua assinatura, acesse o aplicativo NBC em seu dispositivo, faça login com seu endereço de e-mail e siga as instruções. Seu provedor de serviços a cabo pode solicitar suas credenciais de login ou inserir um código para verificar sua assinatura. Com sua assinatura e ativação concluídas, você está pronto para aproveitar o conteúdo da NBC. Além de programas de TV, filmes e eventos esportivos ao vivo e sob demanda, os assinantes do aplicativo NBC podem acessar conteúdo exclusivo.

Algumas perguntas frequentes— FAQs

Como funcionam os créditos da NBC?

No site da NBC e no aplicativo móvel, os créditos da NBC podem ser usados ​​para comprar conteúdo digital. Normalmente, eles são usados ​​para alugar ou comprar episódios de TV, filmes ou eventos especiais, como jogos esportivos e shows. Não é possível transmitir esportes da NBC usando os créditos. É possível usar os créditos de um episódio específico, pois eles não expiram.

Por que não consigo obter a NBC no meu Roku?

Muitos fatores podem afetar a capacidade de assistir à NBC no seu dispositivo Roku. A considerar são as seguintes questões:

Aplicativo NBC não instalado. NBC App não atualizado. Problemas de conexão com a Internet. O conteúdo da NBC não está disponível em sua região. Problemas de assinatura da conta NBC.

Como faço para ativar o NBC Sports sem um provedor?

Infelizmente, a NBC Sports requer uma assinatura válida de TV a cabo ou streaming para acessar o conteúdo ao vivo e sob demanda. Não é possível ativar o NBC Sports se você não tiver uma assinatura de TV a cabo ou streaming.

Você pode, no entanto, transmitir esportes ao vivo sem uma assinatura a cabo de algumas maneiras. Você pode considerar as seguintes opções:

Antena no ar: Com uma antena over-the-air, você pode assistir a canais de transmissão locais sem uma assinatura a cabo. Redes de televisão locais como NBC, ABC, CBS e Fox transmitem a maioria dos grandes eventos esportivos, incluindo jogos da NFL. Sem uma assinatura a cabo, você pode acessar esses canais gratuitamente com uma antena over-the-air. Serviços de streaming: Esportes ao vivo podem ser transmitidos por fuboTV, Sling TV, Hulu com TV ao vivo e YouTube TV. Muitos desses serviços de assinatura oferecem avaliações gratuitas ou descontos durante seus períodos introdutórios. Apesar de exigirem uma assinatura, são mais baratos e flexíveis do que as assinaturas por cabo. Serviços de streaming específicos para esportes: Os serviços de streaming com foco específico em esportes ou ligas oferecem conteúdo ao vivo e sob demanda. Jogos de futebol ao vivo e sob demanda estão disponíveis no NFL Game Pass, enquanto os jogos de beisebol estão disponíveis no MLB.TV. As assinaturas são necessárias para esses serviços, mas geralmente são mais baratas do que a TV a cabo ou streaming.

Custa ativar o NBC Sports?

Para ativar o NBC Sports, você não precisa pagar nada. É necessário ter uma assinatura de TV a cabo ou streaming para ativar o NBC Sports, o que pode ser um custo adicional. Há uma taxa de assinatura associada à maioria dos serviços de TV a cabo e streaming que oferecem NBC Sports, e o custo varia de acordo com o pacote e o provedor.

Para configurar sua conta e acessar o NBC Sports, alguns provedores de TV a cabo e streaming podem cobrar uma taxa de ativação. Na maioria dos casos, essa taxa é uma cobrança única que não é específica para a ativação do NBC Sports.

Com a NBC Sports, você pode ativar gratuitamente depois de ter uma assinatura de TV a cabo ou streaming. O NBC Sports pode ser ativado baixando o aplicativo NBC Sports no seu dispositivo e fazendo login com sua conta de TV a cabo ou streaming. Assim que fizer login, você terá acesso ao conteúdo da NBC Sports, incluindo eventos esportivos ao vivo e replays.

O que são créditos da NBC e como usá-los?

Com os créditos da NBC, você pode comprar moeda virtual por meio de cartão de crédito ou PayPal no site da NBC. No site ou aplicativo da NBC, eles podem ser usados ​​para comprar ou alugar conteúdo em várias denominações. Os créditos da NBC podem ser usados ​​no site da NBC ou no aplicativo móvel para alugar ou comprar conteúdo de vídeo. Ao finalizar a compra, você verá um link para usar os créditos da NBC, se estiverem disponíveis. Você pode usar seus créditos NBC para concluir a transação selecionando a opção de usá-los.

Conclusão

A NBC é fácil de ative na Apple TV, Roku e Amazon Fire TV em nbcsports.com. Apenas alguns passos são necessários. Deve ser fácil ativar o NBC no seu dispositivo de streaming depois de seguir as instruções deste artigo.

Você pode encontrar dicas de solução de problemas e suporte no site da NBC se encontrar algum problema durante o processo de ativação. Sem a necessidade da tradicional TV a cabo ou via satélite, você pode curtir seus programas favoritos e eventos ao vivo em seus próprios termos com uma conta NBC e um dispositivo de streaming. Então, é assim que você ativa a NBC no seu Roku, Amazon Fire TV e Apple TV. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Além disso, comente abaixo e deixe-nos saber.

