Ative Univision (2023) no Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Smart TV

A rede Univision é uma das redes de TV em língua espanhola mais populares nos Estados Unidos entre os hispânicos. Há uma variedade de programação oferecida pela rede, incluindo novelas, notícias, esportes e outros entretenimentos.

Com www.univision.com/activate, agora você pode assistir à programação da Univision no seu Roku, Fire TV, Hulu ou Smart TV. Orientaremos você sobre como ativar o Univision em qualquer um desses dispositivos.

O que é Univisão | univision.com/activate

A rede de televisão em espanhol Univision é popular entre o público hispânico nos Estados Unidos. Foi fundada em 1962 e tem sede em Miami. Além de novelas e notícias, a rede oferece programas de esportes e entretenimento.

Com alcance de mais de 60 milhões de residências, a Univision é uma das redes mais populares dos Estados Unidos. Nas comunidades de língua espanhola em todo o país, a rede tornou-se uma importante fonte de notícias e entretenimento para as comunidades hispânicas.

Além disso, a Univision opera estações de rádio, plataformas digitais, divisões esportivas e redes de televisão. Além da programação original, a rede produz novelas, game shows e reality shows.

Como ativar o Univision no Roku 2023

Você pode ativar facilmente o Univision usando seu dispositivo Roku seguindo estas etapas:

A primeira coisa que você precisa fazer é ligar seu dispositivo Roku e ir para a tela inicial. Você pode procurar por Univision ou encontrar o aplicativo Univision na Roku Channel Store. Clique em “ Adicionar canal ” para baixar o aplicativo Univision e instalá-lo no seu Roku. Clique em “ Entrar ” ou “ Ativar ” no aplicativo Univision. Na tela, você verá um código de ativação. Tome nota deste código. Digite o código de ativação em www.univision.com/activate no seu computador ou dispositivo móvel. Torne-se um membro da Univision fazendo login em sua conta ou criando uma nova conta. Seu dispositivo Roku poderá assistir ao Univision assim que você concluir o processo de ativação.

Como ativar o Univision na Fire TV

Você pode ativar o Univision no seu dispositivo Fire TV seguindo estas etapas:

O primeiro passo é ligar o Fire TV e ir para a tela inicial. Use a função de pesquisa ou a Amazon Appstore para encontrar o aplicativo Univision. No seu dispositivo Fire TV, clique em “ Pegar ” para baixar e instalar o aplicativo Univision depois de localizá-lo. Vá para o aplicativo Univision e selecione “ Entrar ” ou “ Ativar .” Na tela, você verá um código de ativação. Tome nota deste código. Você pode inserir o código de ativação em www.univision.com/activate no seu computador ou dispositivo móvel. Faça login na sua conta Univision ou crie uma nova conta seguindo as instruções na tela. Após a conclusão do processo de ativação, você pode assistir ao Univision na sua Fire TV.

Como ativar o Univision na Apple TV em univision.com/activate

Siga estas etapas para adicionar o Univision à sua Apple TV:

Navegue até a App Store e procure por Univision. Clique Pegar para baixá-lo e instalá-lo. Junte-se à Univision e faça login com sua conta. Na próxima etapa, você verá um código de ativação de seis dígitos. Em seu telefone, abra o navegador e visite www.univision.com/activate . Depois de inserir o código de ativação, selecione o provedor de TV. Você precisará fazer login na conta do seu provedor de TV. Agora você pode assistir Univision na sua Apple TV.

Como ativar o Univision na Smart TV

Siga estas etapas se você for assinante do Hulu e quiser adicionar o Univision à sua conta:

Certifique-se de que sua Smart TV esteja conectada à Internet e baixe o aplicativo Univision. No menu, selecione “ Entrar ” ou “ Ativar ” no aplicativo da Univision. Na tela, você verá um código de ativação. Tome nota deste código. Digite o código de ativação em www.univision.com/activate no seu computador ou dispositivo móvel. Para entrar em sua conta Univision ou criar uma nova conta, siga as instruções na tela. Você pode assistir Univision na sua Smart TV depois de concluir o processo de ativação.

Algumas perguntas frequentes – FAQs

O uso do Univision é gratuito?

Você pode ter que pagar uma taxa de assinatura se desejar acessar algum conteúdo da Univision. O download do aplicativo Univision e a criação de uma conta são gratuitos. Varia dependendo da plataforma que você está usando e se a Univision oferece ou não conteúdo gratuito.

Pode ser possível assistir algum conteúdo da Univision gratuitamente se você estiver usando uma antena digital ou TV a cabo. Nesse caso, no entanto, vamos supor que você acesse o Univision por meio de um serviço de streaming ou aplicativo móvel. Para obter acesso à programação completa de programas e conteúdo dessa rede, você normalmente terá que pagar uma taxa de assinatura.

Várias opções de assinatura estão disponíveis na Univision, incluindo uma assinatura mensal e uma assinatura anual. Você pode ter que pagar um valor diferente para cada assinatura, dependendo de onde mora e da plataforma que está usando para assistir ao Univision.

Além disso, alguns serviços de streaming, incluindo Hulu com TV ao vivo, oferecem Univision como parte de sua oferta básica. Portanto, se você for assinante do serviço de streaming, poderá acessar o conteúdo da Univision gratuitamente.

A Univision está no Hulu?

Atualmente, a Univision não está disponível no Hulu. Em primeiro lugar, você deve verificar se o Univision está disponível gratuitamente em sua área. Também é possível transmitir o Univision por meio do aplicativo Univision NOW ou por meio de um dispositivo ou serviço de streaming diferente do Univision NOW.

Como posso assistir Univision sem cabo?

Se você quiser assistir ao Univision sem uma assinatura a cabo, há várias maneiras de fazer isso. Aqui estão algumas opções:

Serviços de streaming de TV ao vivo: A Univision está disponível em vários serviços de transmissão ao vivo. Serviços de streaming como Sling TV, Hulu with Live TV, fuboTV e AT&T TV oferecem Univision junto com vários outros canais. Aplicativo da Univisão: Para seu dispositivo móvel, smart TV ou dispositivo de streaming, você pode baixar o aplicativo Univision. Você pode acessar programas e programação da Univision gratuitamente com uma conta da Univision. Você pode ser obrigado a pagar para acessar parte do conteúdo do aplicativo. Antena no ar: Você pode assistir ao Univision gratuitamente pelo ar se morar em uma área onde ele esteja disponível. Univision e outros canais de transmissão locais podem ser vistos com uma antena digital que você pode adquirir por uma taxa única. Univisão Agora: Com o Univision Now, você não precisa de uma assinatura a cabo para assistir à programação do Univision. Possui programação ao vivo da Univision e alguns filmes e programas sob demanda e está disponível por uma taxa mensal.

Então, é assim que você pode ativar o Univision no Hulu usando www.univision.com/activate. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Além disso, caso precise de mais informações, comente abaixo e nos avise.

