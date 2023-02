Atlanta Hawks contrata Quin Snyder como técnico para substituir Nate McMillan demitido

QUin Snyder foi contratado como treinador do Atlanta Hawks para substituir o demitido Nate McMillana equipe anunciou no domingo.

Os Hawks chegaram a um acordo com Snyder em um contrato de cinco anos apenas cinco dias depois de demitir McMillan na terça-feira. A equipe agendou uma coletiva de imprensa para segunda-feira para apresentar Snyder.

O anúncio da equipe no domingo veio logo após a segunda vitória consecutiva dos Hawks sob o comando do técnico interino Joe Pruntyuma vitória por 129 a 127 sobre o Brooklyn Nets.

Ao anunciar a demissão de McMillan, o gerente geral Landry Fields enfatizou que o oitavo lugar de Atlanta na Conferência Leste não era aceitável para uma equipe que avançou para as finais da conferência em 2021. Na quarta-feira, Fields confirmou que Snyder era um candidato.

Como Snyder, 56, estava disponível, o acordo para retornar a Atlanta, onde foi assistente da equipe de Mike Budenholzer durante a temporada 2013-14, foi alcançado rapidamente.

A decisão de demitir McMillan no intervalo do All-Star permitiu que Fields negociasse exclusivamente com Snyder. Se Fields tivesse esperado até o final da temporada, outras equipes poderiam ter interesse em Snyder.

“Desde nossa primeira conversa, ficou claro que Quin tinha todas as características que procurávamos em nosso próximo técnico”, disse Fields em comunicado divulgado pela equipe. “Ele tem um QI incrível de basquete e emocional, e nós compartilhamos os mesmos valores fundamentais e filosofias de basquete de ter comunicação honesta e colaboração com os jogadores, tremenda atenção aos detalhes e colocar grande ênfase no desenvolvimento do jogador”.

Snyder disse que está “emocionado por voltar Atlanta.”

“Estou empolgado em colaborar com Landry para criar um programa de sucesso do qual os fãs dedicados do Hawks se orgulham e torcem e sou grato a Tony, Jami e à família Ressler por esta oportunidade”, disse Snyder no comunicado da equipe. “Minha família e eu estamos ansiosos para mergulhar na comunidade e chamar Atlanta de lar.”

Snyder foi técnico do Utah Jazz nas temporadas de 2014-15 a 2021-22, acumulando um recorde de 372-264 e levando o time aos playoffs em seis de suas oito temporadas.

McMillan foi 99-80 como técnico do Atlanta, incluindo um recorde de 27-11 como interino na segunda metade da temporada 2020-21. Seu sucesso naquela temporada em levar Atlanta às finais da Conferência Leste lhe rendeu a posição de tempo integral.

McMillan não conseguiu acompanhar o sucesso da pós-temporada de 2021.

O Hawks terminou 43-39 na temporada 2021-22 e, depois de escapar do torneio play-in, perdeu para o Miami Heat por 4-1 na primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste.

A pressão sobre McMillan para guiar os Hawks mais perto do topo da conferência aumentou nesta temporada. A abordagem ganha-agora da equipe ficou mais clara quando Daniel Gallinari e três escolhas de primeira rodada foram negociadas para o incentivo de São Antônio para o guarda All-Star Dejounte Murray.

A troca formou uma dupla de defesa de Todas as estrelas guardas em Murray e Trae Young e colocou mais calor em McMillan. Apesar da adição de outro artilheiro em Murray, o Hawks lutou perto de 0,500 na maior parte da temporada. Eles perderam quatro dos seis jogos antes do intervalo do All-Star e estavam com um jogo abaixo de 0,500 quando McMillan foi demitido.

Não houve anúncio imediato sobre a equipe de Snyder em Atlanta. O novo treinador terá apenas um dia antes de fazer sua estreia com a equipe em Terça-feira jogo em casa da noite contra o Washington, então a expectativa é que Snyder retenha pelo menos a maior parte da equipe de McMillan, que continuou a operar sob Prunty.