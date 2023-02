Atlético explode contra o Real Madrid após expulsão de Correa: Nada de novo no Bernabéu

Atletico Madrid foi mais do que forte no final da partida contra Real Madrid no Estádio Santiago Bernabéu. Segundos depois Gil Manzano sinalizou o fim do dérbi, Atletas ficou claro por meio de seus canais de mídia social.

“Nada de novo no Bernabéu”, dizia um tuíte, em clara referência à expulsão de anjo correa na segunda metade.

Atlético já mostraram sua insatisfação após o clássico recente, quando queriam Daniel Ceballos para ser despedido.

Após a nomeação de Gil Manzano para o jogo deste sábado, Atlético mostrou seu desconforto devido ao seu recorde em seus jogos. Diego Simeone comentou que era um árbitro bárbaro e os puniu com um cartão vermelho duvidoso.

Minutos depois, Atlético publicou a imagem de como corrêaA perna do jogador cuidou da partida. Eles observaram: “Assim é a perna do nosso agressor, voltamos a dizer que não há nada de novo no Bernabéu”.

Por outro lado, Jan Oblak também foi claro ao falar dos árbitros: “Todo mundo já viu o replay e cada um tem sua opinião. Os últimos cinco clássicos com cartões vermelhos, talvez no próximo comecemos com um a menos”.